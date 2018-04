Así quedaron los cuartos de la Champions League

Google Plus

Consumadas todas las eliminatorias de octavos, la Copa de Campeones ya se prepara para disfrutar de las cuatro series eliminatorias que darán a conocer a los integrantes del Final Four que se disputará en Colonia, Alemania.

Por primera vez desde 1987 no habrá ningún conjunto de la Liga Loterías Asobal entre los ocho mejores equipos de la EHF Velux Champions League. Montpellier de Francia fue el encargado de eliminar a los dos representantes de España en esta edición: Abanca Ademar León (eliminatoria para octavos de final) y Barcelona Lassa (octavos de final).

Además, Nantes de Francia y Skjern de Dinamarca participarán por primera vez en su historia de los cuartos de final de esta competición europea y al enfrentarse entre sí ya está asegurado que habrá un debutante en el Final Four.

SG Flensburg - Handewitt vs Montpellier HB (18 de abril / 29 de abril)

Los dirigidos por Patrice Canayer vienen viento en popa después de eliminar al Barcelona Lassa, en el Palau, con un global de 56-55. Además son los punteros de la Lidl Starligue con dos puntos de ventaja sobre el Paris Saint Germain y sólo dependen de sí mismos para conseguir el título local.

Al igual que el año pasado, los franceses consiguieron dar el golpe en octavos de final (el año pasado le tocó al Vive Kielce de Polonia, campeón reinante en ese momento) y se plantarán con serias chances de pasar a la próxima ronda.

Con un juego veloz y físico, y una defensa maleable (manejan muy bien defensas abiertas como cerradas), Montpellier buscará acercarse a su segundo título de Champions y para eso tendrá como principales armas a los franceses Vincent Gerard, Valentin Porte, Michael Guigou, al argentino Diego Simonet y al esloveno Vid Kavticnik. Aunque también contará con jóvenes promesas francesas como Richardson, Fabregas y Bonnefond que están mostrando un altísimo nivel en la corriente temporada.

Por su parte, los alemanes han tenido una serie anterior un tanto más tranquila y han eliminado con comodidad al Kristianstad sueco con dos victorias consecutivas (53-46 en el global).

Flensburg, campeón de Champions en la edición 13/14, se clasifica por tercera vez seguida a esta instancia y por primera desde que se encuentra al mando de Maik Machulla, ex asistente de Ljubomir Vranjes (hoy entrenador en jefe del Veszprem húngaro).

En lo que va de competición el sueco Hampus Wanne es el goleador de su equipo con 63. El extremo izquierdo de 25 años está aprovechando al máximo sus partidos como titular ante el traspaso del danés Eggert y es uno de los puntos más fuertes de los alemanes, que también cuentan con el aporte goleador del inoxidable lateral derecho alemán de 35 años, Holger Glandorf, quien lleva 62 tantos. Además se suman a la lista el danés Lasse Svan (extremo derecho) con 51 y el francés Kentin Mahé (central/extremo izquierdo) con 50.

Vive Kielce vs Paris Saint Germain (21 de abril / 28 de abril)

A pesar de no ser líderes en su competencia local, PSG se clasificó directamente a los cuartos de final luego de llevarse el primer lugar del Grupo B. Con total autoridad, los franceses consiguieron once victorias, un empate y sólo dos derrotas para sacarle cinco puntos de ventaja a su perseguidor, y consolidarse como uno de los máximos candidatos a tener un lugar en el Final Four.

El internacional alemán Uwe Gensheimer (extremo izquierdo) es el goleador de su equipo con 80 goles y es el segundo máximo goleador del certamen por detrás del suizo Andre Schmid (83). Además, en una plantilla donde sobran las figuras, también encontramos nombres como el de los franceses Nikola Karabatic (57 tantos) y Nedim Remili (52), el noruego Sander Sagosen (55), el danés Mikkel Hansen (33) y el sueco Jesper Nielsen (18).

Por su parte, Vive Kielce es uno de los equipos que se ha acostumbrado a ser animador de la Copa de Campeones en los últimos años, consiguiendo el título hace dos temporadas.

Con una base bastante similiar a la del plantel campeón (Jurecki, Bielecki, Lijewski, Aguinagalde, Strlek, Szmal y Talant Dujshebaev en el banco), los polacos llegan luego de disputar una de las series más polémicas debido al conflicto entre la EHF y la Bundesliga que llevó al Rhein Neckar Löwen a presentar un equipo reserva que perdió por 24 en la ida (41-17). A pesar de esto, el encuentro de vuelta se jugó con todas las luces y también fue victoria polaca por seis (36-30) lo que demuestra todavía la peligrosidad de esta plantilla.

En la actual temporada, Michal Jurecki y el internacional español Alex Dujshebaev son los goleadores con 62 tantos cada uno, seguidos bien de cerca por Karol Bielecki (60) y Manuel Strlek (52).

HBC Nantes - Skjern Handbold (22 de abril / 29 de abril)

Los dos debutantes en esta instancia se lucharán para seguir haciendo historia para sus equipos, ya que tanto franceses como daneses jugarán por primera vez una instancia tan alta de Copa de Campeones. Además, una de las dos cenicientas de esta temporada tendrá la oportunidad de competir en el Final Four por el tan ansiado título copero.

Los franceses vienen demostrando un gran nivel de juego desde la fase de grupos, donde se mantuvieron hasta el final luchando por el primer puesto aunque una derrota inesperado frente al PPD Zagreb y un empate en la última jornada con el Rhein Neckar Löwen hicieron que Barcelona Lassa los supere por diferencia de gol dejándolos en la tercera posición del Grupo A.

Con un plantel sin grandísimas estrellas pero sí largo y con un nivel bastante parejo entre sus integrantes, Nantes buscará un resultado histórico que los lleve entre los cuatro mejores. Para eso, dependerá de la actuación de su costado derecho comandado por dos españoles campeones en el último Europeo de Croacia: el lateral Eduardo Gurbindo es el goleador del plantel con 66 goles, acompañado muy de cerca por su compatriota David Balaguer (56). A su vez el joven pívot francés Nicolas Tournat también es un arma ofensiva importantísima (59 tantos), como así también lo son el central Nicolas Claire (40) y el extremo izquierdo alemán Dominik Klein (39).

Por su parte los daneses llegan por el mismo camino que el Montpellier, ganándo el grupo debil, imponiéndose ante el Motor Zaporozhye (63-58) en el repechaje y sorprendiendo a casi todo el mundo del balonmano en octavos de final donde eliminaron a un candidatazo al título como el Veszprem de Hungría (61-59).

Los daneses son la sorpresa más grande en esta temporada y han logrado juntar juventud y experiencia de la mejor manera para llegar a estar entre los mejores ocho conjuntos. El sueco Markus Olsson, de 28 años, es el máximo goleador del Skjern con 78 goles acompañado por el inoxidable pívot noruego Bjarte Myrhol (66) y el extremo derecho danés Rene Rasmussen (59). El histórico extremo danés Anders Eggert, que llegó esta temporada luego de 11 años en el Flensburg alemán, ya lleva 59 goles y sigue demostrando todo su nivel con 36 años, al igual que el zurdo Kasper Sondergaard (37 años, 57 tantos), también compañero de Eggert muchos años en el seleccionado danés.

THW Kiel vs HC Vardar (22 de abril / 29 de abril)

Vardar es el otro equipo clasificado directamente a cuartos de final, gracias a quedarse con la primera posición del Grupo A, por delante de equipos como el Barcelona Lassa, Nantes y Rhein Neckar Löwen. Los macedonios consiguieron la clasificación rápidamente y a pesar de conseguir un triunfo en sus últimas cuatro presentaciones pudieron quedarse con la clasificación directa.

El último campeón de la EHF Velux Champions League cuenta con un plantel de altísimo nivel y con buenos jugadores de rol para la rotación lo que lo hacen uno de los grandes candidatos al título.

Con el histórico Arpad Sterbik en la portería, los dirigidos por el español Raúl González tienen un as de espadas fundamental para los momentos calientes. El ruso Timur Dibirov es el goleador de su equipo con 61 tantos, acompañado por el jóven montenegrino Vuko Borozan con 57. También cuentan con el talentoso central croata Luka Cindric (46), el gigante lituano Dainis Kristopans (2,15 cm y 45 goles) y el experimentado extremo derecho Ivan Cupic (37).

Los alemanes han ido de menor a mayor en esta temporada y llegaron a octavos de final como el cuarto equipo del Grupo B, detrás del PSG, Veszprem y Flensburg. En esa instancia, derrotaron al Mol Pick Szeged húngaro (56-50) gracias a unos últimos treinta minutos de gran juego donde sacaron la diferencia necesaria para meterse entre los ocho mejores.

Su punto más fuerte se encuentra en la portería con dos de los mejores porteros del balonmano mundial: el danés Niklas Landin y el alemán Andreas Wolff. El serbio Marko Vujin, de 34 años, es el goleador del equipo con 62 goles, seguido muy de cerca por el pívot alemán Patrick Wiencek quien lleva 61. Además cuentan con el sueco Niclas Ekberg (57) una garantía desde el extremo derecho y los siete metros, y dos jóvenes promesas en el lateral izquierdo que pueden ser determinantes en la faceta ofensiva: el austríaco Nikola Bilyk (22 años, 44 goles) y el sueco Lukas Nilsson (22 años, 43 tantos).