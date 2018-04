Frigoríficos noquea a Guadalajara

Google Plus

Frigoríficos Morrazo ha dado la sorpresa al imponerse con bastante claridad al Quabit Guadalajara por 22 a 34 en el Municipal David Santamaría. Los gallegos fueron superiores a los locales durante los sesenta minutos de juego, dando muestra del buen momento de forma que atraviesa, el que hasta la jornada de ayer, era el colista de la competición. Esta superioridad, llevó a los de Cangas a no estar en ningún momento, por debajo en el marcador, y llegar a disponer de rentas de hasta trece goles a favor (10-23 y 11-24) en la segunda parte.

Guadalajara por su parte estuvo irreconocible, no mostrando en ningún momento la imagen que le llevó a ser el equipo revelación de la liga ASOBAL.

Poco acierto de cara a gol

A los cincuenta segundos de juego, ya mandaban los gallegos tras el gol de David Chapela. Guadalajara se tuvo que estrellar un par de veces contra el veterano Diego Moyano, antes de conseguir el primer gol pasado el minuto tres. Una exclusión de Javier García Rubio, era aprovechada por el equipo visitante para colocar el uno a tres tras el gol de Potic.

Pasaban los minutos y Guadalajara no conseguía entrar en el partido, las pérdidas de balón y los lanzamientos fallados, provocaban que tras más de doce minutos de juego, Guadalajara tan sólo consiguiese un gol. De esto se aprovechó Frigoríficos Morrazo para poner tierra de por medio y conseguir la que sería la máxima renta de la primera parte con el uno a cinco.

César Montes no tuvo más remedio que solicitar tiempo muerto para intentar reactivar a los suyos. El tiempo revivió a sus jugadores, y en tan solo dos minutos, los alcarreños ya se colocaban a un gol de diferencia (4-5) tras el gol de Victor Vigo al contraataque.

Magi Serra reaccionó, al igual que el técnico local anteriormente, y solicitó tiempo muerto. Tras el parón, llegó el gol de Suso Soliño para permitir al conjunto gallego respirar un poco.

En los últimos minutos de la primera parte, se vivió un carrusel de errores más que aciertos, del que salió ganando Frigoríficos Morrazo. Daba la impresión que por cada dos errores locales, había uno visitante. Si no era un lanzamiento al poste, era la intervención de los guardametas, o un error no forzado en ataque. Pero el poco más de acierto mostrado por los gallegos, les llevó a marcharse al descanso con un ventaja de ocho a once.

Vendaval gallego para quedarse en ASOBAL

El conjunto del Morrazo salió de vestuarios decidido a quedarse en la máxima competición nacional. El parcial de 0-7 que lograron en los primeros diez minutos de la segunda parte así lo demostró. La defensa visitante funcionaba, detrás estaba Diego Moyano para solucionarlo. Frigoríficos dejó a los locales sin anotar un gol en los primeros diez minutos de la segunda parte.

El buen trabajo defensivo de los gallegos, cobraba valor doble con cada acción en ataque. Los de Magi Serra estaban desatados, noqueando al equipo revelación en su propia pista. Así tras quince minutos de la segunda parte, el marcador ya reflejaba un escandaloso 10-23, lo que llevó a César Montes a detener el choque. Pero ya era demasiado tarde, Frigoríficos no iba a dejar escapar esta oportunidad de oro para seguir creyendo en la salvación.

En los últimos quince minutos, los gallegos se dedicaron a mantener las distancias en el marcador, sin dejar en ningún momento un pequeño atisbo de reacción local. A final del encuentro se llegó con el marcador de 22 a 34. Doce goles de diferencia que mostraron la superioridad visitante en este encuentro.

La zona de descenso queda al rojo vivo

A la sorprendente victoria gallega, se le sumaron las derrotas de Zamora ante Ciudad Encantada (22-30) y la de Puerto Sagunto ante Benidorm (29-35). Por lo que en estos momentos, y a falta, tan sólo de cinco jornadas, Frigoríficos Morrazo cede la última plaza al Puerto Sagunto que tiene diez puntos, por doce de los gallegos, mismos puntos que también tiene Zamora, que cabe recordar, tiene el gol average ganado con Frigoríficos.

En la siguiente jornada Frigoríficos recibirá al Anaitasuna en O Gatañal el sábado a las 17:00 horas. Mientras que en el mismo sábado, Zamora y Puerto Sagunto, visitarán a Bidasoa y BM Logroño respectivamente.

Guadalajara pierde fuelle

Con esta derrota, los de César Montes caen a la octava plaza, quedando a tres puntos de la pelea por Europa.

En la siguiente jornada visitarán el sábado a las 17:00 horas al Ciudad Encantada.