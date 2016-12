Google Plus

El Barcelona cumple y avanza| Foto : Jose Mendoza

La vigesimoséptima Copa Asobal ya tiene a su primer finalista y no es nada menos que el gran favorito a llevarse el trofeo a casa que el Barcelona Lassa. Los catalanes vencieron por 33-28 a un gran Naturhouse La Rioja que hasta el último minuto de partido no perdió la esperanza de doblegar al actual campeón. Los riojanos no pudieron dar la sorpresa pese al gran partido de sus dos “Angeles”. Tanto Montoro como Fernández fueron los mejores del encuentro con cuatro y seis tantos cada uno.

30 minutos de igualdad absoluta

Si en algo se caracterizó la primera mitad del encuentro es en que ninguno de los dos equipos pudo demostrar su superioridad sobre el equipo contrario. Una primera mitad donde el Barcelona Lassa, equipo favorito sobre el papel, encontró un muro en la espectacular actuación de Richard Kappelin, quien sacó a relucir su catálogo de paradas.

Durante los primeros cinco primeros minutos de encuentro, el Naturhouse La Rioja dejo patente su intención de competir el partido, luchando cada balón y cada acción con una intensidad propia de una semifinal de copa. Sin embargo, una rigurosa exclusión de Morros, le permitió al equipo riojano despegarse levemente en el marcador

Con Entrerríos y Montoro tirando de sus respectivos equipos, el partido llego a su primeros diez minutos con las cosas igualmente igualadas en un empate a seis goles. Habiendo un constate intercambio de goles entre ambos equipos, el ecuador de la primera mitad trajo al equipo de “Jota” un parcial de 0-3 a favor que descolocó a los catalanes.

Una ventaja que los franjivino supieron mantener durante el siguiente parcial de cinco minutos gracias a Kappelin, quien con una doble parada de gran nivel permitió que su equipo siguiese por delante en el marcador. Sin embargo, no se haría esperar la respuesta blaugrana, que hoy vestía de celeste. No sin antes un par de golazos de Rocas y Vigo, este último ajustando con mucha potencia desde la cadera

A falta de cinco minutos para el final de la primera parte, el Barcelona Lassa respondió a la gran actuación de La Rioja y sacó el rodillo, devolviendo un 5-1 para quedarse por delante en el marcador en el descanso con un marcador de 18-17

El rodillo se queda tras la visita a los vestuarios

El segundo tiempo mantuvo gran parte de la igualdad, sin embargo, a la hora de anotar los goles fue el equipo catalán quien se llevó la mejor parte, ampliando su ventaja sobre los riojanos. Pese a que los jugadores de “Jota” aguantaron durante los primeros cinco minutos, intercambiando goles con el equipo blaugrana, la entrada de Gurutz Aguinagalde permitió que se ampliase la ventaja en el marcador.

El guardameta vasco no tuvo su mejor actuación durante los primeros minutos en el campo, con siete paradas frente a los 18 disparos que recibió, con un porcentaje de 38% pese a mejorar el 21% que firmó Kappelin, quien pese a parar muchos balones, las constantes faltas de su equipo le quitan méritos en la estadística. El veterano guardameta fue el mejor de los cuatro porteros superando también a Perez de Vargas que firmó un 35% de paradas y a Ristovski que únicamente detuvo dos balones en todo el partido sumando un pobre 10%

El Barcelona comenzó a tomar distancias, sin oposición aparente de un Naturhouse que despertó a seis minutos del final, cuando intentó remontar encomendándose a la epica, una epica que no llegó y que permite que el Barcelona de Xavi Pascual se enfrente mañana a las 16:45 al vencedor de la segunda semifinal de esta tarde que enfrentará al tercer y cuarto clasificado de la Liga Asobal: El anfitrión y otro gran favorito0, el ABANCA Ademar que peleará frente al BM Granollers