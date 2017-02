Naturhouse La Rioja - ABANCA Ademar León: final por la segunda plaza

Google Plus

Una final en febrero. La vuelta a la competición en la Liga Loterías ASOBAL no podía iniciarse con más interés en un duelo entre dos de los equipos más destacados. El Palacio de los Deportes de La Rioja será testigo del enfrentamiento entre el Naturhouse La Rioja y el ABANCA Ademar León desde las 20:30 horas de la tarde. Un duelo que podría definir cual de los dos será el que se haga con la segunda plaza, toda vez que parece casi imposible bajar de su trono al 'todopoderoso' FC Barcelona.

Tradicionalmente, Logroño no es una cancha que se le dé especialmente bien al Ademar León, que acumula varios años sin conocer el triunfo. El último triunfo marista ante el Naturhouse La Rioja data del 15 de diciembre de 2012 cuando los pupilos de Manolo Cadenas superaban a su rival con contundencia, 25-31. Desde ese duelo, la visita al Palacio de los Deportes de La Rioja ha finalizado con el mismo resultado: con derrota marista y triunfo de un Naturhouse La Rioja que no ha dado opción de sumar la victoria al conjunto leonés.

Naturhouse La Rioja, no perder el cetro

La segunda plaza es suya. En las últimas temporadas de la Liga ASOBAL, el Naturhouse La Rioja ha sido el único cuadro capaz de ser la sombra del 'todopoderoso' FC Barcelona, aunque sin competirle el título. Aunque esta campaña, el conjunto riojano ha visto como Fraikin BM Granollers y, sobre todo, el ABANCA Ademar León se le han acercado peligrosamente, tratando de arrebatarle el puesto de excepción. Así las cosas, la presente temporada podría finalizar con el 'reinado' del equipo de Logroño en caso de que uno de éstos dos equipos sean capaces de superarles en la tabla.

El que más opciones tiene de conseguirlo es el conjunto marista, que marcha a un solo punto de los pupilos de Jota González y ya derrotaron a los riojanos en la primera vuelta de competición. Ese resultado puede ser fundamental en el devenir de la Liga Loterías ASOBAL, ya que una nueva victoria del ABANCA Ademar León aclararía en su favor la lucha por esa segunda posición. Si bien, el Naturhouse La Rioja solamente ha cedido puntos con el cuadro leonés y el FC Barcelona; aunque la disputa de las eliminatorias de la Champions League pueden marcar a un equipo que recupera efectivos.

Y es que Jota González iniciará esta segunda vuelta con la vuelta de Albert Rocas, que junto a Ángel Fernández conforma una de las parejas de extremos más temibles de la Liga Loterías ASOBAL. A priori en este encuentro, Jota González contará con la única baja de Rubén Garabaya, que se perderá el encuentro ante el ABANCA Ademar León por lesión. El resto de jugadores están en perfectas condiciones para tratar de derrotar a su máximo rival por la segunda plaza en el Palacio de los Deportes de La Rioja.

ABANCA Ademar León, en busca del objetivo

Una temporada que pasa por este partido. El duelo directo ante el Naturhouse La Rioja se presenta como el choque más importante de la temporada para los pupilos de Rafa Guijosa. El propósito de la entidad no era otro que luchar por la segunda plaza y así está siendo, aunque este miércoles tendrá enfrente a su máximo rival, el principal equipo a al estela del FC Barcelona en las últimas campañas. No será un encuentro sencillo, ya que el cuadro que dirige Jota González ya han demostrado que son un equipo muy sólido y que no quiere perder su posición, que da acceso a la Champions League.

Así las cosas, el ABANCA Ademar León viaja a Logroño con el objetivo y la necesidad de mantener las buenas sensaciones que dejaron en la vuelta a la competición. El cuadro leonés no dio opción al DS Auto Gomas Sinfín en un duelo que se resolvió con positivad para los pupilos de Rafa Guijosa a pesar de estar varias semanas sin actividad de competición debido a la disputa del Mundial de Francia. Con una pretemporada sensacional, el conjunto marista llega al enfrentamiento ante el Naturhouse La Rioja con la intención de dar un golpe sobre la mesa y adelantar en la clasificación a su máximo rival.

Como ya viene siendo habitual esta temporada, Rafa Guijosa podrá contar con casi todos los jugadores que componen la plantilla, ya que las lesiones están respetando al equipo. Si bien, el técnico madrileño no podrá disponer del central brasileño Acacio Marques, que ultima su proceso de recuperación para volver a las canchas lo antes posible. El descanso y las rotaciones que realizó el preparador marista la pasada jornada con el fin de que los más habituales y teóricos habituales estén a disposición para tratar de superar al Naturhouse La Rioja.