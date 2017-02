F.C Barcelona Lassa derrota a Kadetten en la 11ª jornada de Champions

Google Plus

ÁRBITRO: Referee 1: Lars Jorum (NOR) Referee 2: Harvard Kleven (NOR)

FC Barcelona Lassa visitaba al conjunto suizo kadetten Schaffhausen en un partido correspondiente a la 11ª jornada de la Champions de la disciplina de balonmano. El equipo de Xavi Pascual salía a la pista suiza siendo líder del grupo A con 18 puntos de 20 posibles enfrentándose a un equipo colista del grupo con únicamente 2 puntos. Así, el conjunto blaugrana pretendía llevarse los dos puntos correspondientes para seguir dominando en el pulso contra París SG (16 puntos) por la primera plaza que dará acceso directo a los cuartos de final.

LA SUPERIORIDAD DE LA PRIMERA PARTE

El público del conjunto local animaban a su equipo en un partido que comenzaba de una forma muy dinámica: Varias faltas en ataque y el juego rápido de ambos equipos buscando la portería rival hacían palmar un ánimo enérgico. Aunque los suizos serían los primeros en adelantarse en el marcador, el conjunto culé consiguió un parcial de 0-3 entre los minutos dos y cinco adelantándose en el marcador por 1-4 en el minuto 5.

Ambos porteros, el local Aurel Bringolf y el visitante Ristovski comenzaron el encuentro muy enchufados y concentrados a la hora de defender a su respectivo equipo. Ambos protagonizaron paradas determinantes. La primera exclusión del partido se la llevaba el internacional Viran Morros por un empujón a Csaszar. El resto de la defensa azulgrana iba a sentir la pérdida del eje defensivo de la zaga y el conjunto local conseguía recuperar el marcador 4-5 en el minuto 10.

La ofensiva visitante permanecía alerta en todo momento y buscando inteligentes huecos en la defensa del conjunto suizo, conseguían ponerse 6-9, tres arriba de nuevo, en el minuto 15. Una nueva máxima del Barcelona en el minuto 16 (6-10) culminada por Ariño obligaba al entrenador del Kadetten a pedir el primer tiempo muerto del partido.

Entrerríos entraba por Andersson en el minuto 28. Sorhaindo marcaba gol provocando la primera exclusión del Kadetten, que jugaba en ataque sin portero para paliar la inferioridad. Una aparente ventaja en ataque que no supieron aprovechar los suizos cuando en un balón a la contra el Barcelona marcaba la máxima superioridad en el marcador hasta entonces en el partido 7-12.

F.C Barcelona Lassa dominaba el encuentro sin ningún tipo de problemas a estas alturas de la primera parte. En el minuto 23, los culés dominaban por 6 tantos en el marcador, un 7-13 que ponía de cuesta arriba el partido a los locales. Las contras serían la asignatura pendiente del equipo de Xavi Pascual esta primera mitad mientras que la capacidad de encontrar al pivot se convertiría en su baza más buscada.

Kadetten sin embargo debía plantear su juego ofensivo para la segunda parte, sobre todo, el ataque con siete jugadores que no terminaba de encajar en el ataque de los suizos. Finalmente, la primera mitad concluía en un 10-18, un resultado muy cómodo para el Barcelona que debía de mantener su nivel y concentración en el juego durante la segunda parte.

UNA SEGUNDA PARTE DE SUBIDAS Y BAJADAS

El equipo local era el que ponía el balón en juego en la segunda mitad y, a pesar de comenzar con un jugador menos, conseguía acortar a 7 la ventaja culé en el marcador en la primera jugada. Aunque más acertados en el plano ofensivo, los locales tienen el mismo problema cuando juegan con siete jugadores atacantes: la pérdida de balones; en el minuto 33 provoca el robo y el posterior tanto de Saubich.

Dos minutos de suspensión para el iluminado Küttel y gol de Dika Mem en el minuto 37 de encuentro. Los jugadores culés durante esta segunda parte lograban penetrar en la defensa local de manera tan fácil como en la primera, no obstante, se topaban con Marinovic, guardameta local durante la segunda mitad. Aun así mantenían una superioridad de siete tantos (17-24) en el minuto 42 de encuentro.

Ristovski, portero culé, no estaba ofreciendo tanta seguridad al equipo visitante debajo de los tres palos como la había ofrecido en el primer parcial. No obstante, la defensa visitante seguía haciendo gala de la solidez que les caracteriza, sobre todo en la zona del eje central. Los culés no mantuvieron la intensidad que había caracterizado al encuentro durante los minutos centrales de la segunda parte. En el minuto 46 marcaba el décimo gol local Syprzak, un tanto que igualaba la cantidad de goles locales durante la primera mitad, esta vez en 16 minutos (20-26).

De repente no era el Barcelona al que nos tienen acostumbrados. Xabi Pascual pedía tiempo muerto para colocar a la ofensiva culé así como a la defensa en caso de no posibilidad de cambio (minuto 49). Poco a poco el encuentro dejaba ver a un Barça más hundido y descolocado de lo habitual, a pesar de la ventaja por 4 tantos a 9 minutos del final, el encuentro se tornaba cuesta arriba para el equipo culé. Dos jugadas seguidas de los catalanes aventajaron a los visitantes en el marcador por 6 puntos (22-28) a siete tantos del final. Jugadas que serían determinantes para levantar la moral de los azulgrana.

Una defensa culé prácticamente rota durante los instantes finales de encuentro junto a una no tan lúcida ofensa dieron lugar al marcador final por 24-31. Un resultado que reivindica al equipo catalán como líder del Grupo A de la competición de la Champions de balonmano con 20 puntos.