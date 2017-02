ABANCA Ademar León - Fertiberia Puerto Sagunto: sabor europeo

Google Plus

A punto de completar el segundo tercio de competición en la Liga Loterías ASOBAL con todos los objetivos por decidir en el último tramo de competición. El ABANCA Ademar León y el Fertiberia Puerto Sagunto se miden en esta ocasión con un propósito muy parecido de estar la próxima campaña en competiciones europeas. Desde las 17:00 horas de la tarde de este sábado veinticinco de febrero, el Palacio de los Deportes de León volverá a ser testigo de un duelo en el que los suyos buscarán acercarse al sueño de la segunda plaza ante un equipo de perfil más bajo, pero que está realizando una gran temporada.

El duelo entre maristas y levantinos suele estar desequilibrado en favor del conjunto leonés, que viene superando con claridad a su rival en la Liga ASOBAL. La campaña pasada, el ABANCA Ademar León superó en Sagunto 27-37 y 34-24 en León dejando clara la superioridad de un equipo sobre el otro. En el encuentro disputado en la primera vuelta, si bien, el Fertiberia Puerto Sagunto fue uno de los únicos cuadros capaces de frenar al conjunto marista, sumando un meritorio empate, 20-20.

ABANCA Ademar León, mantener la posición

La marcha del ABANCA Ademar no puede ser mejor desde que se reanudara la competición con la consecución de la segunda plaza tras derrotar al Naturhouse La Rioja a domicilio. La victoria en tierras riojanas, unida al triunfo ante el Bidasoa Irún, también lejos del Palacio de los Deportes de León, deja patente la buena disponibilidad del cuadro marista para volver a la Champions League. Y es que ese es el principal propósito de una plantilla que quiere finalizar en la segunda posición para permitir que el conjunto leonés vuelva a la máxima competición continental de balonmano.

Aunque no todo lo que rodea al conjunto marista es tan claro como el buen hacer de sus jugadores en cada pista a la que saltan para jugar. Prueba de ello es la incertidumbre que acompaña a la renovación de un Nacho Biosca que todavía no ha respondido al ABANCA Ademar León y que podría apostar por cambiar de aires de no recibir una contestación positiva de la contraoferta que podría mandar. De este modo, la entidad leonesa se vería obligada a buscar un cancerbero en el mercado, que pueda completar con garantías una portería en la que ya está confirmados Vladimir Cupara y el canterano Javier Teijón.

Nacho Biosca estará junto al resto de sus compañeros sobre el parquet del Palacio Municipal de los Deportes de León. Y es que Rafa Guijosa, solamente contará con la habitual baja por lesión de Acacio Marques, que podría volver al grupo antes de lo previsto. El central brasileño entra en la recta final de su recuperación y acelera su reintegración con el equipo. El que sí podrá vestirse de corto de nuevo es Juanjo Fernández, que tras perderse el duelo ante el Bidasoa Irún volvió a ejercitarse con el resto de efectivos durante esta semana.

Fertiberia Puerto Sagunto, a seguir invictos

Con el objetivo de la permanencia más que encarrilada, el Fertiberia Puerto Sagunto sueña con la clasificación para la disputa de competiciones europeas. El cuadro levantino se encuentra sexto en la clasificación y solo tiene un punto menos que el Fraikin BM Granollers y el Liberbank Ciudad Encantada, que ha disputado un encuentro más de los valencianos. El propósito del cuadro que dirige el croata Nikola Milos es complicado, pero el buen hacer de los porteños invita al optimismo y a la posibilidad de dar la 'machada' en León.

La temporada del Fertiberia Puerto Sagunto no puede ser más destacada para un cuadro que iniciaba la competición con la única intención de no pasar apuros para salvar la categoría. El buen hacer de los porteños se ha convertido en notable en esta segunda vuelta, en la que todavía no conocen la derrota y que solamente han cedido un empate ante el Villa de Aranda. Con esta marcha, las posibilidades de disputar competiciones europeas crecen, aunque para ello deben mantener el ritmo y luchar con el Fraikin BM Granollers y el Liberbank Ciudad Encantada por el objetivo de la cuarta plaza.

Nikola Milos, eso sí, no podrá desplazar a toda su plantilla este sábado a León ante la ausencia de varios jugadores por lesión y problemas físicos. Javier Tarrasó y Alfredo Sorrentino continúan con molestias y no estarán sobre el parquet del Palacio Municipal de los Deportes de León, además de Toni Alegre, que por motivos laborales no forma parte de la expedición porteña. La plaga de bajas con las que cuenta el Fertiberia Puerto Sagunto ha provocado que el técnico croata desplace a tierras leonesas a los canteranos Ángel López, Toni Sarió y Mario Dorado.