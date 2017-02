El Flensburg no puede con el Barça

Google Plus

El FC Barcelona Lassa venció en la jornada 12 de la EHF Champions League al SG Flensburg - Handewitt alemán, cuarto clasificado del grupo A y líder de la Bundesliga, en un partido disputado en el Palau Blaugrana. Con esta victoria, el equipo culé mantiene el liderato del grupo A en solitario con 22 puntos.

El Barça no tiene el dominio del juego

La falta de acierto en ataque del Flensburg en los primeros minutos, con tres oportunas intervenciones de Pérez de Vargas y dos lanzamientos que repelió el palo, permitieron que el Barça se adelantara (4-1, minuto 8). El tiempo muerto del técnico visitante reactivó al equipo alemán, que aumentó su efectividad desde los seis metros. Dika Mem y Wael Jallouz tiraban con su potente lanzamiento de un Barça que no acababa de sentirse cómodo (6-4, minuto 15).

El Flensburg aprovechó entonces las imprecisiones culés para devolver la igualdad al marcador conectando con los pivotes y los extremos (8-8, minuto 20).

Radivojevic, máximo anotador (6)

Los pupilos de “Pasqui” reaccionaron al aviso rival, y aprovecharon la precipitación en el lanzamiento de los artilleros alemanes para correr en ataque y recuperar su ventaja (12-9, minuto 24). Lo más reseñable de la recta final de la primera mitad fue la brillante actuación de ambos guardametas, realizando múltiples paradas de mérito que los encumbraron. La primera mitad terminó con un marcador corto, que el Barça dominaba por dos tantos de diferencia (14-12, minuto 30). Sin embargo, el líder del Grupo A terminaba la primera mitad sin haber sido capaz de dominar el juego.

La meta y la regularidad marcan diferencias

Moller y Pérez de Vargas mantuvieron a la reanudación el elevado rendimiento que habían ofrecido. La portería defendida por el toledano se hizo inexpugnable para los jugadores alemanes, que tardaron más de diez minutos en poder anotar. Los culés aprovecharon la falta de acierto rival para anotar un parcial 4-0 gracias a varias acciones desde los seis metros, con el que lograban su máxima ventaja durante el encuentro (18-12, minuto 40). Cuando parecía que el Barça iba a poner tierra de por medio, las atajadas de Moller dieron vida al Flensburg, que anotó un parcial semejante a su favor, haciendo daño con el contraataque (18-16, minuto 44).

Las indicaciones técnicas de Xavi Pascual permitieron que el equipo catalán superara la pájara sufrida, volviendo revitalizado al terreno de juego. Los laterales locales superaban a sus pares, Jesper Brian Noddesbo se hacía fuerte en el centro de la defensa rival y Pérez de Vargas engrandecía sus números en portería. De esta manera, obtuvieron un nuevo parcial 4-0 (23-18, minuto 50) que les permitía encarar el final del partido con ciertas garantías.

En los últimos minutos no hubo grandes parciales a favor de ninguno de los dos equipos. El Flensburg consiguió anotar regularmente, pero la mejoría en el juego no fue suficiente para levantar la ventaja del equipo catalán. Pérez de Vargas acabó con los últimos atisbos de esperanza de los alemanes, que no lograron dar la sorpresa ante el líder del grupo.