Liberbank Ciudad Encantada - Naturhouse La Rioja: duelo trascendental en El Sargal

Tras la victoria del FCB Lassa ante el BM Benidorm por un abultado 38-28, la vigésima jornada de la Liga Loterías Asobal continúa este miércoles con los choques que enfrentarán al Helvetia Anitasuna contra el DS Auto Gomas Sinfín, al Fraikin BM Granollers contra el Frigoríficos Morrazo y al Liberbank Ciudad Encantada contra el Naturhouse La Rioja. Un duelo, este último, vital para ambos conjuntos si quieren mantener sus respectivas aspiraciones.

El equipo conquense llega a la cita en una más que meritoria 5ª posición gracias a sus 21 puntos, los mismos que el Fraikin BM Granollers. Los de Lidio Jiménez están realizando una gran campaña, especialmente en sus partidos en El Sargal, dónde sólo han cedido en sus derrotas ante el BM Guadalajara y el FCB Lassa (esta última en la pasada jornada) y su empate ante el Fraikin BM Granollers.

Por su parte el Naturhouse afronta la visita a una de las pistas más complicadas de la Liga Loterías Asobal inmerso en la lucha por el subcampeonato liguero con el ABANCA Ademar León. Los de “Jota” González ocupan actualmente el tercer puesto con 30 puntos, 3 menos que los leoneses, por lo que no pueden permitirse un nuevo tropiezo si quieren revalidar la segunda posición.

Sin embargo, y a pesar de haber vencido por 29-27 en el encuentro de la primera vuelta, los números no son precisamente favorables para los riojanos en sus visitas a El Sargal, con un balance de 4 derrotas, 2 empates y 2 victorias en los 8 compromisos ligueros disputados en el feudo conquense. Y es que hay que retroceder dos temporadas, hasta el 7 de febrero de 2015, para encontrar la última victoria franjivina en esta pista. Un duelo que finalizó con un ajustado 24-25. Además, el año pasado ambos equipos empataron a 29 tantos, demostrando una vez más que el Liberbank Ciudad Encantada sabe cómo poner en aprietos a los de “Jota” González.

Imagen de la victoria del Naturhouse por 29-27. Foto: Fernando Álvarez

Mantenerse en puestos europeos

El conjunto entrenado por Lidio Jiménez llega a la cita con el firme propósito de volver a sorprender al Naturhouse La Rioja, para no ceder en la apretada lucha que mantiene con el Fraikin BM Granollers por la cuarta plaza. Además, los conquenses querrán brindarle a su afición una nueva victoria tras la disputada derrota sufrida en la pasada jornada ante el FCB Lassa.

Y es que el equipo culé no lo tuvo nada fácil para doblegar a un Ciudad Encantada que demostró su buen hacer en casa y puso en serios apuros a los hombres de Xavi Pascual. Así, tras un primer tiempo en que los azulgranas no lograron pasar del 11 a 14 gracias a las paradas del joven Kilian Santana, los castellano manchegos mostraron su mejor versión en el segundo periodo. Las diferencias se redujeron y con el 19 a 20 en el marcador a falta de poco más de 10 minutos, parecía que el líder podía dejarse algún punto en Cuenca. Sin embargo los locales pagaron el gran esfuerzo realizado y el equipo culé aprovechó su superioridad física para alejarse hasta el definitivo 23-27, con el que sumó su victoria 110 en Asobal de forma consecutiva.

2 puntos vitales

Por su parte los hombres de “Jota” González afrontan una semana que puede ser determinante para sus aspiraciones tanto en la EHF VELUX Champions League (con la visita del poderoso Nantes al Palacio de los Deportes este domingo), como en la competición doméstica. Y es que los riojanos no pueden permitirse ceder más puntos si quieren revalidar el subcampeonato liguero, por lo que tratarán de mantener el gran nivel ofrecido el pasado sábado en su victoria ante el Bidasoa Irún.

El equipo franjivino doblegó al equipo irundarra por un cómodo 30-22, gracias en gran medida a la enorme actuación de un Gurutz Aginagalde que logró un 52,3% de paradas, frenando una y otra vez las acometidas visitantes. Así, tras un comienzo de partido en el que el Bidasoa logró adelantarse en el marcador, los locales reaccionaron hasta poner el 18 a 13 con el que se llegaba al intermedio. Tras el descanso los riojanos siguieron mostrando su superioridad y aumentaron la renta hasta el 30-22 final, gracias al acierto ofensivo del brasileño Haniel Langaro y a las continuas intervenciones de Gurutz Aginagalde.

De esta forma los riojanos tendrán que ofrecer su mejor versión si quieren doblegar a un Ciudad Encantada que a buen seguro no pondrá las cosas nada fáciles a los de “Jota” González. El míster vallisoletano no sabe si podrá contar con Ángel Fernández, mientras que Rubén Garabaya y Miguel Sánchez Migallón llegan tocados. Por su parte Martín Doldán es duda en el equipo conquense, después de no haber podido disputar el encuentro ante el FCB Lassa.