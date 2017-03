BM Guadalajara disputará ante Recoletas Atlético Valladolid la primera de once finales

BM. Guadalajara disputará ante Recoletas At. Valladolid la primera de once finales

Once partidos, once jornadas de la Liga Loterías ASOBAL que se convierte en once finales para BM. Guadalajara. Con 12 puntos en 19 partidos disputados, los de César Montes afrontan este partido en decimocuarta posición. Además, los que actuarán como locales ya conocen las derrotas de esta jornada de BM. Benidorm y Frigoríficos Morrazo, un incentivo que quizás provoque que BM. Guadalajara se aleje aún más de los puestos de descenso.

Los alcarreños necesitan una victoria tras las pasadas derrotas en Benidorm y Cangas, un triunfo que se les resiste desde el 7 de diciembre, cuando ganaron en casa a BM. Huesca. Un David Santamaría que ha visto sumar 10 de los 12 puntos de los que disponen en la clasificación.

En frente y con un estado de forma muy diferente, se encontrará Recoletas Atlético Valladolid. Un equipo que quiere reafirmar su creciente trayectoria con una victoria fuera de casa. Algo que se resiste al conjunto de Nacho González que suma un único triunfo fuera de Huertas del Rey donde han ganado ocho de nueve partidos disputados. En total acumula 18 puntos y se coloca en octava posición de la clasificación.

González probablemente pueda contar con Rubén Río, lateral derecho que se ha perdido los dos últimos partidos por lesión, aunque el jugador vallisoletano decidirá su implicación en el partido de liga durante el entrenamiento del viernes.

González declaraba que la pasada victoria ha dejado una semana tranquila en el conjunto vallisoletano aunque aseguraba que "será un partido muy complicado, como todos los de fuera de casa, duros difíciles, muy igualados y decididos por pequeños detalles". Aunque se muestra más tranquilo que sus rivales mirando a la clasificación, el técnico que actuará como visitante resaltaba la importancia de seguir puntuando.

El técnico local, César Montes aseguraba en rueda de prensa: "Tenemos una serie de partidos muy importantes" que afirmaba deben moverse con"relativa calma". Además, el entrenador del conjunto guadalajareño no cree que se encuentren en una situación en la que deba cundir el pánico ya que es algo que se esperaban al comienzo de la segunda vuelta. "A nivel de ataque estamos más atascados" declaró Montes que asumía que ciertos jugadores que llevan el peso del equipo no se encuentran en su mejor momento. Ante el partido disputado por Recoletas At. Valladolid la pasada jornada declaró que su futuro rival "hizo un gran partido, Granollers no tuvo capacidad de respuesta en ningún momento". Por último, y ante el gran momento de su rival, el técnico recomendaba prudencia y recelo.

Será un partido ajustado que medirá y requerirá lo mejor de cada equipo para llevarse el triunfo. Los locales quieren alejarse de la zona de descenso mientras que los visitantes pretenden puntuar para lograr así estabilidad y tranquilidad. Esperaremos al sábado para saber cuál de los dos conjuntos españoles logra su cometido.