La segunda plaza cada vez más marista

Un pasito más hacía el objetivo. El ABANCA Ademar León sumó un importante triunfo ante el Helvetia Anaitasuna que le mantiene en la segunda plaza de la clasificación. El cuadro marista consiguió su undécimo triunfo consecutivo después de un final ajustado tras dominar la mayor parte del encuentro. La acumulación de partidos hizo mella en el conjunto navarro, que este próximo fin de semana se medirá al Melsugen en la Copa EHF.

Ventaja marista

Nuevo triunfo leonés sobre el parquet del Palacio Municipal de los Deportes, pero antes tocó sufrir y de que manera. El choque arrancó con la intensidad que acostumbra el Helvetia Anaitasuna liderado por el exmarista Mikel Aguirrezabalaga, que fue capaz de colocarse 0-2 en los primeros compases. Si bien, la reacción local no tardó en llegar con un parcial de 4-0 que ponía por delante al Ademar León al paso por el minuto diez de juego. Guiados por un magistral Mario López desde el extremo izquierdo, el ABANCA Ademar León aumentaba la ventaja obligando a Juanto Apezetxea pedir tiempo muerto con el 9-6 que reflejaba el electrónico.

A pesar de que el Ademar León era el encargado de llevar el peso del partido, el Helvetia Anaitasuna no se amilanó y siguió perforando la meta de un Cupara poco acertado. Fue entonces cuando Rafa Guijosa dio entrada a Nacho Biosca que detuvo el primer lanzamiento que tuvo y permitió a los suyos adquirir la mayor ventaja del encuentro con seis tantos de distancia. Quedaba tiempo para la conclusión de la primera mitad y los pupilos de Juanto Apezetxea no estaban por la labor de rendirse. Otra vez, guiados por Mikel Aguirrezabalaga, el cuadro navarro, con un parcial de 4-0, dejaba el marcador en el 17-14 con el que se llegó al intermedio.

Reducidas las distancias

Con una buena ventaja en el marcador, Rafa Guijosa optó por dar minutos a los jóvenes David Fernández y Rodrigo Pérez, que no defraudaron para nada. La segunda línea del ABANCA Ademar León supo mantener las distancias con un Helvetia Anaitasuna dispuesto a plantar guerra a su rival. El técnico marista empezaba a no ver las cosas demasiado claras y apostó por frenar el ritmo frenético del encuentro para tratar de tranquilizar a los suyos. Si bien, la jugada no le salió como esperaba y Nordlander empezó a detener los lanzamientos locales para apretar cada vez más el marcador.

Y sin preverlo, el Helvetia Anaitasuna fue capaz de colocarse a un solo gol de distancia cuando el encuentro empezaba a entrar en su recta final. Otra vez avocados al sufrimiento y con la obligación de sumar los dos puntos para mantener la distancia con el Naturhouse La Rioja en la lucha por la segunda posición. Pero entonces apareció Seba Simonet para guiar a los maristas a una nueva victoria. El central aregentino fue clave para que el ABANCA Ademar León se llevará el triunfo final del Palacio Municipal de los Deportes de León. Con la ventaja mínima en el electrónico apareció Rodrigo para colocar el definitivo 28-26 y demostrar que está preparado para aportar.

El Ademar a Huesca, Anaitasuna recibe a Bidasoa

Este fin de semana se completará la vigésima primera jornada liguera con los encuentros entre los equipos que no disputan competiciones europeas. El siguiente, el ABANCA Ademar León viajará al Palacio Municipal de Deportes de Huesca el sábado 18 de marzo a las 20:00 horas de la tarde para enfrentarse al Bada Huesca. Por su parte, el Helvetia Anaitasuna recibirá en 'La Catedral' al Bidasoa Irún el próximo sábado 18 de marzo desde las 20:00 horas de la tarde.