F.C Barcelona Lassa derrota a Recoletas At. Valladolid- jornada 21

Google Plus

F.C Barcelona Lassa sabía que visitaba un campo difícil como es el Huertas del Rey, no obstante, con la seguridad de la que han dispuesto los culés en los partidos de liga hasta la fecha, los de Xavi Pascual buscaban y finalmente encontraron sin ningún problema la victoria ante el conjunto vallisoletano.

Primer parcial de clara superioridad culé a partir del minuto 15

En la primera jugada, el Atlético Valladolid lograba un lanzamiento desde los seis metros que concluía con el primer tanto local, un gol que ponía a los locales por delante en el minuto uno de encuentro. El F.C Barcelona Lassa, como últimamente acostumbra, no ha entrado en el partido sobre todo en el plano defensivo durante los primeros instantes.

Un coladero defensivo y una ofensiva culé muy poco concentrada dejaban claro las intenciones de los locales frente a los blaugranas con un marcador de 4-2 en el minuto 5. Víctor Rodríguez ponía el 5-4 tras un tiro prácticamente en medio de la defensa culé en el minuto 7. En el siguiente minuto, Rodríguez sería el encargado de volver a situar a su equipo por delante gracias a una jugada similar ante la insegura defensa blaugrana (6-5).

Por primera vez en todo el partido, los catalanes se ponían por delante en el marcador, 6-7 en el minuto once de encuentro, un marcador que recuperaba las sensaciones de los visitantes sobre todo en el plano ofensivo. Los abucheos y gritos de los aficionados locales acompañaron durante todo el encuentro a los blaugranas que conseguían ponerse 6-9 en el minuto 13 y así provocar el primer tiempo muerto de Ignacio González, entrenador local.

Un marcador que se colocaba 7-9 en el minuto 15 y ascendía a 7-12 en el minuto 18, un parcial 0-4 logrado gracias a la, ahora sí, sólida defensa visitante y una ofensiva determinante. La ventaja culé se colocaba en 4 tantos a 10 minutos del final de la primera mitad (8-12). En este momento era la delantera local la que tenía problemas para adentrarse en el eje de la defensa visitante y conseguir llegar al pivot.

Tras un tanto local desde los seis metros, Xavi Pascual prefirió reconfigurar la defensa culé por las numerosas faltas que esta estaba cometiendo y solicitó el primer tiempo muerto de los visitantes. La brillantez de ambos guardametas convertía el encuentro en un partido dinámico pero inconcluso que dejaba un marcador de 9-13 a cinco minutos del final de la primera parte.

Lazarov desde los seis metros ponía el 10-14 en la pista vallisoletana (minuto 27). A partir de este momento, la defensa local se quebró y hubo de aguardar a la segunda mitad y a las indicaciones de González para recomponerse. Finalmente, los primeros treinta minutos concluían en un 12-17, una ventaja de cinco tantos que supondría una gran superioridad de los visitantes durante la segunda mitad.

Segunda parte contundente de los de Xavi Pascual

Una rápida contra de los catalanes ponía el marcador 12-18 en los primeros segundos del encuentro. A medida que se desarrollaba los instantes iniciales de esta segunda mitad, los espectadores vallisoletanos no cesaban en su ansia de animar a su equipo. No obstante, los minutos recorridos dejaban ver un Recoletas Atlético de Valladolid mucho más agotado en la primera mitad y un F.C Barcelona que, aun no haciendo el mejor de sus partidos, disponía de una gran capacidad para conducir el encuentro.

Un fuerte golpe en la cara al portero local, Javier Díaz, en el minuto 6 de esta segunda mitad, provocaba un pequeño parón que finalmente permitía que el guardameta volviera a la portería local. Un 17-24 en el minuto 8 que iba apagando poco a poco la llama local hasta el 17-27 en el minuto 12 de la segunda mitad. Una diferencia de diez tantos gracias, entre otros, a los goles de Valero Rivera, determinante en esta segunda mitad que acumulaba 6 aciertos en el minuto 14 de la segunda parte (18-29).

A estas alturas de partido, el promedio de paradas de ambas porterías se colocaba en el 21%, un porcentaje alto que, en el caso blaugrana, estaba acompañado por una gran ofensiva que provocaba que los catalanes se colocaran 19-30 a 13 minutos del final del encuentro. En los momentos de gran superioridad culé de esta segunda mitad, los blaugranas se atrevían a jugar con siete jugadores de campo (a portería vacía) lo que ponía en alerta al equipo local. A grito de “a por ellos”, los vallisoletanos se ponían 22-32 en el minuto 22 de encuentro y lograban recuperar la ventaja de 12 tantos culés y reducirla a diez.

Sería el equipo local quien probaría con la portería vacía con la misma suerte que sus rivales, distintas veces lograban anotar pero sin adentrarse en la defensa visitante. La gran actuación de Gonzalo, el portero visitante conseguía aumentar el promedio de paradas a un 31% a tres minutos del final del encuentro, un porcentaje que revela la gran calidad del internacional. Los aficionados locales no dejaban de animar a su equipo en todo momento a pesar de la clara superioridad de los culés en los instantes finales. El encuentro concluyó en un 25-38, una ventaja de 13 tantos que no desanimó a los vallisoletanos que ya con el partido finalizado seguían animando a su equipo.