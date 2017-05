Copa de la Reina 2017: La gloria aguarda

Google Plus

Copade la Reina 2017: La gloria aguarda | Foto RFEBM

Gladiadores luchando a muerte en el coliseo romano, las gradas a reventar jaleando a sus héroes favoritos y solo la posibilidad de un vencedor. La Fase Final de la Copa de la Reina, ocho equipos, solo un ganador. El Pabellón Municipal de O’Porriño como sede.

En Balonmano Vavel analizamos al detalle los ocho equipos que pelearan por llevarse a casa el título de esta competición de KO donde el Bera Bera y el Atlético Guardés salen de la pole como grandes favoritas para conseguirlo mientras que las anfitrionas buscan dar una sorpresa, tirando del comodín de ser locales.

Y es que podría ser la Copa de la Reina más ajustada de los últimos años, donde el Rocasa Gran Canaria y el Balonmano Bera Bera eran siempre los dos grandes favoritos. En esta edición, la trigésima octava, se suma la candidatura del ya mencionado Mecalía At. Guardés, que quiere coronarse en casa del vecino, el mismo que también se suma como candidato a ocupar el trono.

Un BM Porriño que cuenta con una espina, haberse quedado a las puertas de la final el año pasado. Misma etapa donde perdió el Guardés, que llega este año con fuerzas renovadas. Dos grandes candidatos que el destino ha querido que no se vean las caras hasta una hipotética final, una final gallega.

Unos pasos para atrás en la parrilla de salida se encuentra el Málaga, un equipo que experimenta una nueva experiencia, que podría permitirle dar el salto de calidad que lleva esperando durante varios años. Mismo salto, pero a la inversa que ha dado el BM Alcobendas, que llega como el rival más débil desde el papel, aunque su experiencia no permite subestimarle.

Cerrando la comitiva están dos equipos que viven esto como un premio, el BM Steinbach Granollers y el Elche Mustang. Los dos equipos mediterráneos participan sin presión alguna, con ganas de aprender lo máximo de la experiencia y de intentar llegar lo más lejos posible.

Cuartos de final At. Guardés BM Granollers 12:30 hrs Bera Bera Elche Mustang 16:00 hrs Málaga R. Fertilidad Rocasa Gran Canaria 17:15 hrs BM Porriño BM Alcobendas 20:30 hrs

Marta Méndez: “Esto no es la Liga, la clasificación no juega”

Lateral del CLEBA León y de la Selección Femenina “B”, la jugadora de balonmano ha dedicado unos minutos a Vavel para analizar a los ocho finalistas de la XXXVIII Edición de la Copa de la Reina. Una Fase Final de la que su equipo estuvo a centímetros de alcanzar, perdiendo en el Palacio de los Deportes de León en la prórroga frente al Rocasa: “Por supuesto que me hubiese gustado ir, es lo que toda jugadora de balonmano quiere cuando juega estos torneos”.

“La Copa de la Reina no es un premio a la regularidad, es más bien un torneo donde se valora más la manera en que cada equipo afronta la presión del partido único y de la posible eliminación. Da igual lo bien o mal que llegues, hay que saber gestionar el partido. Eso es lo importante”.

Sobre la sede, que repite por segundo año consecutivo, Marta solo pudo deshacerse en elogios para el ambiente que se vivirá en O Porriño: “Hay que sumar a la presión el bullicio que se va a vivir. Estoy segura que la cancha del BM Porriño va a ser un mix de emociones, además de que pesará como una piedra”

La jugadora echa de menos una cosa en esta copa, y es al BM Zuazo. El conjunto de Barakaldo no pudo superar la última fase, quedando fuera de la Porriño 2017: “Echo de menos al Zuazo, que fue finalista el año pasado y no pudo pasar de ronda en este. Pero al final ese es el espíritu de la copa, al final gana el que tiene el pulso más firme. Es la competición del KO. De eso va la copa, de cambiar la rutina, de esos equipos que igual en liga no son del todo regulares den sorpresas en enfrentamientos a un solo partido”

Para finalizar, pedimos a Marta un favorito para levantar el titulo y ocupar el trono. Una pregunta que le causó problemas a la lateral, que insistió en la gran igualdad de este año, aunque finalmente se decantó por un equipo:

“Para mí, teniendo en cuenta la gran igualdad que hay, mi apuesta para ganar esta edición de la Copa de la Reina es el Atlético Guardés. Cuenta con un estado de forma impresionante, su trayectoria liguera es una gran prueba, además, llegan tras ganar al Bera Bera, lo que golpea en el ánimo de forma positiva a las gallegas y de forma negativa a las vascas. Otro plus, juegan muy cerca de casa, lo que les permite tener mucha gente animando, ya lo vimos el año pasado. Creo que este es su año, y la copa se irá a A Guarda, salvo que la presión y la ansiedad puedan con las gallegas”.