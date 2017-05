Copa de la Reina 2017: Rocasa se corona | Foto de BM Remudas

Alta tensión y muchas emociones. Todas ellas acumuladas en tres días en las que los aficionados al balonmano femenino han podido vivir en la ciudad gallega de Porriño, que nuevamente ha sido sede de esta competición. Una competición que no deja indiferente a nadie.

Y es que desde la primera ronda se han podido vivir encuentros de gran nivel que han obligado a los espectadores del Pabellón de O Porriño a sentarse al borde del asiento. Y es que las prórrogas y los partidos definidos durante los últimos segundos no faltaron, así como los grandes goles, las espectaculares atajadas y las jugadas de calidad que tanto hacen disfrutar al mundo balonmanístico.

Hacemos desde Balonmano Vavel un breve repaso de esta gran competición que ha hecho disfrutar a todos:

Cuartos de final

KH-7 Granollers 24-25 Mecalía At. Guardés

Un espectacular Laura Steinbach, la figura del conjunto vallesano de la que ya se había avisado en la previa, no fue suficiente para noquear al actual colíder de la competición liguera. Con 12 goles en su casillero particular, la alemana comprometió un encuentro que a priori no parecía complicado para las gallegas, sin embargo, las emociones no faltaron en el partido, definiéndose con una falta sin tiempo en el cronometro. Haridian recogería el balón, y ayudada de la suerte, enviaría el balón a la red para dar el pase a su equipo.

Super Amara Bera Bera 28-24 Elche Mustang

El equipo de Rocamora tampoco pudo sorprender a las vascas en su encuentro donde, al igual que el Granollers, se enfrentaban en aparente desventaja ante el otro equipo que co-lidera la tabla de clasificaciones. Sin embargo, las ilicitanas no iban a morir sin dar guerra, siendo lideradas por Ivet que anotó 10 goles en 17 lanzamientos, complicó el encuentro a un equipo de Bilbao que consiguió dar muerte al encuentro durante la segunda parte

Rocasa Gran Canaria 33 – 21 R. Fertilidad Málaga

Las nuevas campeonas se estrenaron dando una lección de balonmano al conjunto andaluz, que en ningún momento fue rival para las isleñas. Y es que desde los primeros minutos fue patente la superioridad en la pista, despegándose rápidamente en el marcador, pese a que las malagueñas intentaron seguir el ritmo de partido, antes del cuarto de hora ya se había roto el encuentro.

Helvetia BM Alcobendas 25-24 BM Porriño

Ya lo avisó Marta Méndez en la previa: En la Copa de la Reina no cuenta la regularidad de la Liga, es más importante la letalidad. Y así llegaría la primera de las sorpresas de la Copa: El anfitrión quedó fuera a manos del que parecía el rival más débil. Tras un empate en los 60 minutos a 19 goles, a falta de 35 segundo un gol de Nuria se quedó sin respuesta de las locales que vuelven a quedarse con la espina clavada de dar una buena imagen como organizadoras.

Semifinales

Bera Bera 20-19 At. Guardés

Duelo entre los dos equipos que ocupan la cumbre liguera, repetición del partido que ajustó aún más la lucha por el título de la Liga Loterías. En esta ocasión, las chicas de A Guarda no fueron capaces de repetir la victoria, perdiendo durante los últimos minutos. Un duelo de alta intensidad, gran derroche físico y mucho balonmano de calidad, dejando a los espectadores uno de los mejores partidos de la competición. Ana Martínez marcó el 55% de los goles del conjunto bilbaíno para ser la máxima artillera del partido.

Rocasa Gran Canaria 29–19 Helvetia Alcobendas

Un paseo para las chicas de la isla. Nuevamente demostraron que su candidatura para el título copero es real y no un mero espejismo. Y es que, tras arrasar al Málaga, rápidamente impusieron su ley para pasar a la final. La calma de tener el resultado a favor y el partido encaminado, permitió al equipo canario hacer rotaciones y descansar algunas posiciones, algo que resultaría clave en la final ante un agotado Bera Bera

Final: Rocasa Gran Canaria 27-26 Bera Bera

El cansancio del Bera Bera no pudo ante un equipo canario más fresco, que se benefició de sus emparejamientos anteriores para acabar venciendo en un encuentro de gran derroche físico, con mucho balonmano y un nombre propio, un nombre inesperado: Dara Hernández, joven aprendiz de Silvia Navarro, se apuntó en el libro de las grandes heroínas, haciendo un espectacular partido ante las vascas. Finalmente, en una prórroga, el cansancio hizo mella en el equipo de Bilbao, decantando la balanza en favor de las Teldenses, que recuperan la corona que ya ganaron hace dos ediciones.