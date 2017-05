Ya conocemos los emparejamientos para la Final 4

Google Plus

El HC Vardar será el rival del FC Barcelona Lassa en la semifinal / Foto: Twitter

Ya es oficial. Ya conocemos al rival del FC Barcelona Lassa en las semifinales de la Final 4 de Colonia: El HC Vardar. Así es, el equipo macedonio será el penúltimo obstáculo para los de Xavi Pascual en la carrera por la ansiada Champions League.

Por descarte, el otro partido que se va a disputar en la otra semifinal será el Telekom Veszprém – PSG Handball. También será interesante ver quien se llevará esta eliminatoria de poder a poder.

Como dato curioso, podemos ver como de estos 4 conjuntos, 3 de ellos son dirigidos por entrenadores españoles: el Barça por Xavi Pascual, el Vardar por Raúl González y el Veszprém por Xavi Sabaté.

Aunque para el Vardar sea la primera Final 4 de su historia, el Barça no debe relajarse y dar la eliminatoria por ganada, dado el gran potencial que ha demostrado durante toda la temporada el conjunto macedonio. Además, se verán las caras viejos conocidos de la Selección Española, dado el gran número de españoles que milita en el conjunto dirigido por Raúl González.

Esos españoles son Joan Cañellas, Jorge Maqueda, Álex Dujshebaev y Arpad Sterbik. Viejos conocidos que se reencontrarán con Raúl Entrerríos, Viran Morros, Gonzalo Pérez de Vargas… Aunque bueno, algunos de ellos ya se van a volver a ver en la convocatoria de la Selección Española que hizo hace poco Jordi Ribera.

Cuando se jugará y expectativas

El duelo entre estos dos gigantes del balonmano europeo se disputará en el Lanxess Arena de Colonia el sábado 3 de junio, con un horario aún por confirmar (a las 15:15h o a las 18:00h).

Como bien he dicho antes, el encuentro no será nada fácil para ninguno de los dos equipos. El Barça tendrá en frente a un equipo que se ha quedado a las puertas de la Final 4 las últimas 3 ediciones consecutivas, con lo que ganas no les van a faltar a los macedonios. Por otro lado, El Vardar tendrá al otro lado de la pista a un 9 veces campeón de Europa (la última vez fue en la temporada 2014/15), lo que seguro que motivará más a los hombres de Raúl González.