Quabit Guadalajara - Helvetia Anaitasuna: la salvación ante el aferramiento a la 5ª plaza

Los navarros van a por todas en Guadalajara / Foto: Navarra.com

Partido más que interesante el que se disputará este sábado entre dos equipos con puntos de vista muy distintos entre sí. Por su parte, el equipo local, el Guadalajara, no se juega nada, dado que hace unas cuantas jornadas que se salvó de descender a la División de Honor Plata, y tampoco tiene las opciones de llegar a clasificarse en una plaza EHF.

Precisamente, esa 5ª plaza que ocupa el Anaitasuna es la que quiere conservar el equipo navarro, y por ende, tendrá que conseguir la victoria en terreno extranjero. Con 29 puntos, el conjunto de Apecetxea solo se haya a un punto del Liberbank Ciudad Encantada, equipo que no va a dar su brazo a torcer por el ansiado último billete hacia Europa.

Sin duda, va a ser un partido de lo más emocionante, en el que un equipo que no disputa por nada en especial puede dañar, y mucho, a un conjunto que se juega la vida en 3 partidos de liga que faltan. Espectáculo asegurado en el Santa María.

Antecedentes entre los dos

Echando un ojo a los últimos 5 años, los enfrentamientos entre los dos siempre han sido parejos y llenos de emoción y tensión.

Respecto a las victorias, el conjunto morado ha ganado 4 veces (los 4 partidos en casa, como dato curioso) por 6 veces que ha ganado el combinado navarro (5 en casa y uno como visitante).

También han cosechado un empate durante estos años.

Veremos mañana como se presenta el encuentro. Como bien he dicho antes, el Guadalajara no va a perder nada arriesgando, y el Anaitasuna puede perder mucho sin arriesgar. Que el conjunto navarro no se relaje, ya que se pueden volver con una sorpresa a casa.

Estadísticas de ambos equipos

El equipo de Guadalajara no puede tener ninguna queja respecto a lo que a goles se refiere, ya que tienen en sus filas al máximo goleador de la liga: José María “Chema” Márquez. Con 169 dianas en 27 partidos, Márquez tiene una media goleadora de 6,26 goles por encuentro, lo que es una auténtica proeza, sin duda. Un gran goleador, y también un gran defensor en la línea de 6 metros.

En portería, los guadalajareños tienen a LA experiencia del balonmano español bajo palos. En efecto, me refiero a Javier Hombrados por supuesto. Con sus 45 años, el portero es de los más veteranos si no el más, de toda la liga. Además sigue demostrando que es de los mejores, y si no me creéis, echad un ojo a sus estadísticas: 293 paradas de 919 lanzamientos, lo que le vale la asombrosa media de paradas del 31,88%. He ahí los números del 3er mejor portero de la Asobal.

Observando las filas navarras, respecto a máximos goleadores van un poco más flojos. El 20º máximo goleador de la liga, Oswaldo Dos Santos, 107 goles en 26 encuentros disputados, lo que le hace promediar un porcentaje de 4,12 goles por partido.

En la portería, estaría el antónimo a lo que Hombrados se refiere: Henrik Nordlander. Juventud y futuro prometedor para el guardameta. Promedia una media de paradas de 30,6, gracias a 190 paradas de 650 lanzamientos. Un seguro balo palos, sin duda.

Previsiones de cara al partido

Ya lo he mencionado antes, pero va a ser un encuentro muy importante para el combinado navarro, dado que aparte de la presión con la que van a disputarlo, los nervios pueden hacer mella en los jugadores, y por ende, en los resultados.

El Guadalajara no se juega nada y no tiene nada que perder, con lo que le puede hacer la puñeta al equipo de Apecetxea. El Anaitasuna no se quiere descolgar de esa 5ª plaza que resguarda con uñas y dientes ante su máximo perseguidor: El Liberbank Ciudad Encantada.