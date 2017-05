Fraikin BM Granollers - Naturhouse La Rioja: el Granollers a asegurar el 4º puesto

Google Plus

El Granollers se juega el 4º puesto / Foto: NaturhoseLaRioja.com

Partido de vital importancia para el BM Granollers el que se disputará este sábado en la provincia catalana ante el Naturhouse La Rioja. Los de Carlos Viver solo necesitan un punto para conseguir el objetivo de salvo-guardar el 4º puesto definitivamente, es decir, con conseguir un empate (el cual no va a ser nada fácil) los catalanes estarán fuera de peligro del Helvetia Anaitasuna.

Por otra parte, el conjunto dirigido por “Jota” González no se juega nada, dado que hace mucho que dejó de poder pujar por la 2ª plaza de la liga y el Granollers no tiene jornadas suficientes para alcanzar al equipo de Logroño. De todos modos, no se lo van a poner nada fácil a los locales y seguro que saltan al terreno de juego con ganas de dar guerra a un equipo que se juega mucho. El espectáculo está asegurado.

Antecedentes entre los dos

Pongamos una fecha límite de 5 años. Ambos equipos llevan muchos años en la máxima categoría del balonmano español, y se han enfrentado en multitud de ocasiones. Por ello, veamos un pequeño desglose de los enfrentamientos entre ambos:

Si nos remitimos a los últimos resultados, podremos ver que siempre son partidos muy igualados, en los que los pequeños detalles marcan la diferencia entre conseguir la victoria o irte a casa con 0 puntos.

Son 3 las victorias para el Granollers (2 en casa y una fuera) por 5 del Naturhouse (4 en casa y una fuera). ¿Qué nos indica esto? Que es muy complicado ganar en terreno enemigo, con lo que en este partido, las estadísticas no juegan a favor de los de “Jota”. También mencionar que han empatado una vez en tierras catalanas.

Además, y como ya he mencionado anteriormente, a los hombres de Carlos Viver motivación por conseguir aunque sea el empate no les va a faltar, dado que de conseguirlo, asegurarían la 4ª plaza.

Estadísticas de ambos conjuntos

Los dos equipos pueden presumir de tener jugadores de gran calibre. Son buenos jugadores, a los cuales las estadísticas no les fallan.

Por parte del conjunto local, el Granollers cuenta con uno de los mejores pivotes de la competición. En efecto, se trata de Adria Figueras. Con 127 dianas en 26 encuentros, el pivote insta de una media goleadora de 4,88 goles por partido, lo que a su vez le vale ser el 9º máximo goleador de toda la competición.

Tampoco se quedan atrás en la portería gracias a las buenísimas intervenciones de Pol Sastre. Es el 10º mejor portero de la categoría, y los números que tiene no lo desmienten: 207 paradas de 804 lanzamientos. Es decir, una media de paradas del 29,4%, lo que significa que para casi un lanzamiento de cada 3.

En la otra cara de la moneda está el Naturhouse, el cual tiene un pilar indiscutible como titular en el extremo izquierdo: Ángel Fernández. Jugador muy atractivo al jugar, el cual lleva la friolera media de 142 goles en 25 partidos, lo que le vale una media de casi 6 goles por partido (5,68). Todo esto le vale el 5º puesto como mejor goleador de la liga.

En portería no se pueden quejar, ya que tienen una de las parejas de guardametas más regular de toda la liga: Richard Kappelin y Gurutz Aguinagalde. Con dos medias brutales de paradas (uno del 34,24% y el otro con 37%) son una de las mayores pesadillas para los atacantes rivales. El Granollers tendrá que emplearse a fondo si quiere batir a estos dos grandes porteros.

Previsiones de cara al partido

Como bien se ha comentado antes, y haciendo una pequeña síntesis, se confía en que va a ser un encuentro disputado a cara de perro, en el que el conjunto visitante, al no jugarse nada, puede hacerle mucho daño a un Granollers que depende de sí mismo para salvo-guardar la ansiada 4ª plaza en la que se hallan.