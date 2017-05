Nacho González IN, Alfonso de la Rubia OUT

Nacho González dirigirá por una temporada más al Valladolid Foto: Atlético Valladolid

Son las noticias del día para el club vallisoletano: Nacho González seguirá a los mandos del Atlético Valladolid por una temporada más, mientras que Alfonso de la Rubia se despedirá de este. Vayamos por partes.

Por un lado está la cara de la noticia: Nacho González firma un año más como técnico del club, siendo la siguiente temporada la 4º que se verá a los mandos del Valladolid. Con casi 30 años, es el entrenador más joven de la Liga Loterías Asobal lo que, sin duda, es una gran proeza, ya que está haciendo grandes cosas con el equipo.

El entrenador destacó su entusiasmo en rueda de prensa por seguir en el banquillo pucelano: “Estoy muy ilusionado por la segunda temporada en la Liga Asobal, la cuarta en este equipo. He firmado un contrato de 1+1 ya que hay una confianza importante entre el club y yo y creemos que es la mejor fórmula”.

Por el otro lado, está la cruz: Alfonso de la Rubia deja el Atlético Valladolid. El central, el cual fue uno de los pilares fundamentales a la hora de ascender a la máxima categoría del balonmano español, dice adiós a una etapa muy fructífera en el equipo vallisoletano, dado que se marcha siendo el 2º máximo goleador de la historia del club.

En rueda de prensa mostró la pena que le daba abandonar la entidad que tanto le ha dado: “Me despido orgulloso con lo que he podido dar a este club. Lo que he sabido y he podido dar lo he hecho siempre lo mejor posible, espero que mis defectos se perdonen. Aquí tenéis un gladiador azul más para siempre”.

Tarde de despedidas para el Granollers

No será un encuentro fácil ni para Vicente Álamo ni para Álvaro Ferrer, dado que el del sábado va a ser el último partido que disputarán vistiendo la elástica del Granollers. Ambos se despiden de un club que les ha dado mucho, y de una afición que siempre ha estado ahí apoyando sin cesar.