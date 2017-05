Ademar mete en problemas a Frigoríficos Cangas

Google Plus

Dos puntos intrascendentes. ABANCA Ademar León despidió la temporada como local con un nuevo triunfo ante sus aficionados para poner el broche de oro. Frigoríficos Cangas, por su parte, sufrió un serio tropiezo que le sitúa en puestos de descenso a falta de una jornada para la conclusión de la temporada. El cuadro pontevedrés necesita el 'favor' marista la próxima semana para continuar en la máxima categoría del balonmano nacional. Además, ambas escuadras estarán presentes en la fase final de la Copa del Rey que fueron sorteadas en el descanso del choque.

Dominio marista en el marcador

Tras el triunfo del pasado sábado ante el Atlético Valladolid, el ABANCA Ademar León no se jugaba ya nada y pese a ello mostró una buena imagen ante su afición. La despedida de la temporada en el Palacio Municipal de los Deportes de León así lo requería para un equipo que no ha dado su último aliento. La Copa del Rey espera paciente para cerrar un año redondo coronado con la Champions League que estaría a punto de llegar. No lo iba a poner nada sencillo el Frigoríficos Cangas, que después de unas campañas de ensueño está cerca de los puestos de descenso.

Esta circunstancia propició que el ABANCA Ademar León no fuese capaz de escaparse en el marcador y las rentas, siempre favorables para los maristas, fueran excesivas. Así, hasta el tramo final de la primera mitad no adquirió la distancia máxima de cinco goles con la que se llegaría al descanso. Parecía que unos, con máxima tranquilidad, esperaban rival para la Copa del Rey, mientras otros caían a los puestos de descenso. Pese a estar vivos en el Trofeo del K.O. el cuadro pontevedrés tiene los cinco sentidos puestos en salvar la categoría.

Aprieta sin suerte Cangas

La segunda mitad cambió notablemente el decorado con un Frigoríficos Cangas más enchufado y dispuesto a llevarse la victoria y con ello media salvación. Tras conocer que el Helvetia Anaitasuna será su rival en la Copa del Rey, el Ademar León no mostró una imagen como hasta el momento. Eso lo aprovechó el cuadro pontevedrés para acercarse poco a poco en el marcador colocándose a un tanto en el ecuador del segundo acto. Quedaban 15 minutos y los visitantes debían dar el último esfuerzo para tratar de conseguir una victoria que valía una salvación.

Un arreón de los pupilos de Rafa Guijosa hizo que, con un parcial de 4-0, el Ademar León volviera a aumentar las distancias a falta de algo más de cinco minutos para el final. Pero los de Pillo no se iban a rendir y a falta de tres minutos para la conclusión del encuentro se colocaron a solo dos tantos de los locales. Pudieron sumar un punto de no haber errado en el penúltimo ataque, que permitió sentenciar el duelo a Diego Piñeiro. Los dos puntos se quedaban en León pese al enorme esfuerzo mostrado por el Frigoríficos Cangas para no caer a puestos de descenso.

Última jornada en la Liga Loterías ASOBAL

Muchas cosas por definir aún en la Liga Loterías ASOBAL y todo quedará completado el próximo fin de semana con la celebración de la última jornada. Sin nada en juego, el ABANCA Ademar León se enfrentará el próximo sábado 26 de mayo a las 17:00 horas de la tarde al Villa de Aranda en el Polideportivo Príncipe de Asturias (Aranda de Duero). Precisamente, ante un rival inmerso en la lucha por eludir el descenso como es el cuadro burgalés y del que estará muy pendiente el Frigoríficos Cangas. El conjunto pontevedrés recibirá en el Pabellón Municipal O Gatañal el próximo sábado 26 de mayo a las 17:00 horas de la tarde al Bidasoa Irún.