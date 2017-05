Noddesbo se despide muy emocionado del Barcelona Lassa

Noddesbo durante su despedida. Photo by: @fcbhanbol

Jesper Noddesbo anunciaba esta mañana de jueves su salida de FC Barcelona Lassa a falta de un año de contrato. Entre lágrimas y arropado por sus compañeros, técnicos y directivos, el jugador danés comunicaba su decisión de volver a la liga danesa y jugar en uno de sus equipos de alto nivel hasta finalizar su trayectoria deportiva.

Aseguraba que "la decisión no ha sido fácil, pero ha sido necesaria, y mi intención es volver a mi país". Con una década en el club azulgrana: "Aquí dejo los diez mejores años de mi vida, en una ciudad espectacular y con un clima que no tiene nada que ver con el de Dinamarca... Aquí he vivido la vida buena y además jugando en el Barça he cumplido mi sueño". En este club se lleva bajo el brazo nada más y nada menos que 38 títulos.

Despedidas y agradecimientos

Noddesbo no se ha olvidado de su mujer Rikke, con la que ha formado una familia junto con sus "pequeñas catalanas" Vida y Luna. Además, también ha tenido palabras para su entrenador actual Xavi Pascual, el director deportivo David Barrufet, Enric Masip o Xavier O'Callaghan y, por supuesto, a sus compañeros.

Algunos de ellos, Gurbinsson o el guardameta Gonzalo Pérez de Vargas, despedían en las redes sociales al jugador danés. Gurbinsson aseguraba que "ha conseguido llegar al corazón de este pequeño navarro", mientras que Gonzalo recalcaba que Noddesbo ha supuesto para él un ejemplo a seguir mientras le deseaba lo mejor tanto a él como a su familia, además de despedirse con los dos títulos que le queda al Barcelona por disputar.

Antes de recibir el abrazo de todos sus compañeros y salir de esa sala de prensa, el danés concluía su declaración con una de las frases que suele comentar: "El balonmano sin dolor es como el amor sin besos".