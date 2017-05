BM Villa de Aranda - ABANCA Ademar León: jueces del descenso

Google Plus

Único objetivo, la salvación. El encuentro entre ambos contendientes solamente tendrá una aspiración para un equipo que llega muy necesitado de sumar en positivo. El BM Villa de Aranda y el ABANCA Ademar León se miden en esta ocasión con distintos objetivos en este último tramo de competición, en el que se decidirán las posiciones finales. Desde las 17:00 horas de la tarde de este sábado veintisiete de mayo, el Polideportivo Príncipe de Asturias volverá a ser testigo de un duelo en el que los suyos buscarán dos puntos ante un cuadro que quiere sellar la salvación, en una última jornada de auténtico infarto.

La distancia en la clasificación entre ambos conjuntos era muy diferente en la primera vuelta y todavía más si se tiene en cuenta como llegaron a este duelo la pasada campaña. En ese momento, el BM Villa de Aranda y el ABANCA Ademar León luchaban por un puesto en competiciones europeas que conseguirían los leoneses aunque cayeron en el Príncipe de Asturias, 34-30. Pese a ello, la necesidad del cuadro ribereño hará que el duelo de este sábado en tierras burgalesas sea muy diferente al ese duelo y a cualquiera de los disputados hasta la fecha.

BM Villa de Aranda, a por la salvación

Aranda de Duero soñó durante las últimas temporadas con llevar su nombre a toda Europa a través de su equipo de balonmano en continuo crecimiento. Pese a ello, el BM Villa de Aranda ha vivido una segunda mitad de campeonato muy complicada, cayendo a las últimas posiciones de la tabla y viéndose obligados a puntuar para evitar el descenso a la División de Plata. En solo tres combinaciones posibles caería el cuadro burgalés, pero el rival que tiene enfrente no es el más sencillo para un equipo que debe mostrar su mejor versión este sábado.

Uno de los líderes de este Villa de Aranda que dirige Álvaro Senovilla pasó hace varias temporadas por el ABANCA Ademar León antes de poner rumbo a Francia. Raúl Nantes, que dejó grandes detalles de la calidad que atesora, es el principal baluarte de un equipo que ha ido de más a menos y ha pasado de soñar con Europa a vivir una pesadilla en las últimas jornadas. El lateral brasileño puede alzarse con el título de máximo goleador de la Liga Loterías ASOBAL, lo que podría indicar la buena marcha del cuadro ribereño en esta última jornada.

Todos los condicionantes acompañan al BM Villa de Aranda en su objetivo de seguir, al menos, una campaña más en la Liga Loterías ASOBAL. Álvaro Senovilla podrá contar, a priori, con todos sus efectivos para medirse al ABANCA Ademar León, aunque muchos de ellos llegan en unas condiciones físicas muy limitadas por el esfuerzo realizado hasta el momento. Por este motivo, la entidad ribereña está tratando que el Polideportivo Príncipe de Asturias sea una caldera para llevar a los suyos al objetivo de la salvación tras un año muy complicado en Aranda de Duero.

ABANCA Ademar León, pensando en la Copa del Rey

La vuelta a la normalidad en León se ha traducido en una de las mejores temporadas de la historia de la entidad marista, pese a finalizar en la segunda posición. Muy lejos del intratable FC Barcelona, pero con una renta importante con respecto al Naturhouse La Rioja, que han llevado al ABANCA Ademar León a conseguir el récord de puntos en una temporada en la Liga ASOBAL. Fantásticas cifras para los pupilos de Rafa Guijosa, que están terminando la campaña sin presión después de sellar el objetivo con muchas semanas de antelación.

Con la segunda posición confirmada y con la posibilidad de Champions League convertida en realidad, el ABANCA Ademar León está realizando una mini pretemporada para llegar al máximo nivel al último objetivo. La fase final de la Copa del Rey tendrá como testigo al Palacio Municipal de los Deportes de León, lo que supone un mayor acicate para un equipo que sueña con cerrar esta campaña levantando un título. El primer pulso no será sencillo ante un Helvetia Anaitasuna que le ha puesto las cosas complicadas al conjunto marista, que disputaría unas hipotéticas semifinales frente al Naturhouse La Rioja.

Para el último compromiso liguero, Rafa Guijosa no podrá contar con todos sus efectivos como viene siendo habitual durante toda la temporada, aunque la baja esta ocasión es diferente. El preparador madrileño tiene confirmada la ausencia de Juanjo Fernández después de la lesión de hombro sufrida en el último encuentro liguero y que no le permitió finalizar el enfrentamiento ante el BM Benidorm. El lateral izquierdo del ABANCA Ademar León conoció esta misma semana que no podrá volver a vestirse de corto esta temporada por culpa de los problemas físicos que arrastra.