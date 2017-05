El Ademar condena al Villa de Aranda

Google Plus

No hubo 'ayuda'. El BM Villa de Aranda cayó ante el ABANCA Ademar León y certificó su descenso a la División de Plata tras el triunfo de Frigoríficos Cangas. Tras varias campañas de ensueño en Aranda de Duero en las que llegaron a soñar con tener presencia en competiciones europeas han vuelto a la realidad. De la forma más cruel, ante un Polideportivo Príncipe de Asturias hasta la bandera y que no dejó de apoyar a los suyos. Pese a todo ello, el cuadro marista cuajó un partido muy completo y aprovechó la victoria para superar el récord de victorias en la Liga ASOBAL.

Siempre a remolque

Las circunstancias que rodeaban el encuentro hacían que no fuera un duelo nada sencillo para unos y otros en la última jornada en la Liga Loterías ASOBAL. Ni para el BM Villa de Aranda, ni para el ABANCA Ademar León, aunque lógicamente por condicionantes en ambos contendientes bien distintos. Se jugaba mucho el conjunto ribereño y ello se plasmó sobre el parquet con nerviosismo propio de estos partidos en los que te juegas tanto. Eso lo aprovechó el cuadro marista para dominar desde el comienzo el marcador y marcar el paso sin apenas presiones.

La firmeza defensiva del ABANCA Ademar León impuso el devenir del encuentro con ventajas que se fueron a los tres tantos en el ecuador del primer acto. Las noticias que llegaban desde Galicia no eran las mejores y verse a remolque no favoreció para nada al BM Villa de Aranda. En el conjunto ribereño emergió la figura de Raúl Nantes, que volvió a cuajar un encuentro destacado como así atestiguan los doce goles anotados. El lateral brasileño, que finalizó la temporada como máximo goleador, no pudo ayudar a los suyos a conseguir el objetivo de la permanencia.

Malas noticias desde Galicia

El nerviosismo acrecentó justo antes de arrancar la segunda mitad cuando el ABANCA Ademar León superaba a su rival por cinco tantos de distancia. Los minutos de retraso con los que finalizó la primera mitad en O Gatañal hicieron que los dos equipos tuvieran que esperar sobre el parquet para reanudar el juego. Pero nada cambió. El monólogo marista permaneció en el Príncipe Felipe manteniendo las distancias de cinco goles gracias al buen hacer defensivo de los pupilos de Rafa Guijosa. Aunque el BM Villa de Aranda iba a morir matando y con una espléndida muestra de orgullo ante sus aficionados.

Las distancias disminuyeron a los dos o tres goles gracias a la insistencia de los pupilos de Álvaro Senovilla en el ecuador de la segunda mitad. Pese a ello, el conjunto ribereño no iba a conseguir el objetivo, ya que el Frigoríficos Cangas derrotaba al Bidasoa Irún y en el Príncipe Felipe las cosas no cambiaban. De hecho, un arreón final del ABANCA Ademar León terminó por hundir cualquier opción de salvación. Lágrimas tras la conclusión del partido para un equipo que, incomprensiblemente, ha caído a las últimas posiciones de la tabla en la segunda mitad de competición.

Solo queda la Copa del Rey

Tras este encuentro, el BM Villa de Aranda puso el punto y final a una temporada irregular y que ha terminado con triste por el descenso a la División de Plata. Para el ABANCA Ademar León la campaña no ha finalizado y ejercerá de anfitrión en la Copa del Rey 2017. El Palacio Municipal de los Deportes de León será testigo de los enfrentamientos de los ocho equipos inmersos por la lucha por el último título de la temporada. El cuadro marista se medirá en los cuartos de final al Helvetia Anaitasuna y en unas hipotéticas semifinales al vencedor del Naturhouse La Rioja - Frigoríficos Cangas. En el otro lado, Fraikin BM Granollers - Bidasoa Irún y FC Barcelona - Bada Huesca dirimirán cuál es el otro finalista.