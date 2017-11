Guadalajara asalta Logroño

Google Plus

Muy, pero que muy mal se le está poniendo la temporada al conjunto riojano. Bien es cierto que el Balonmano Logroño ha visto disminuido su presupuesto por la perdida del patrocinador principal, que ha cambiado buena parte de la plantilla, que se han disminuido el número de fichas profesionales en el equipo, pero aún así maneja el cuarto presupuesto más alto de Asobal y ha fichado jugadores contrastados como Juan del Arco y Juan Castro.

"El Balonmano Logroño tiene que cambiar su objetivo, que ahora no puede ser otro que el de no descender".

El objetivo del equipo logroñés, a estas alturas, no puede ser otro que el de la salvación, y cuidado se le empieza a poner bastante complicado. En cambio el Balonmano Guadalajara está realizando una gran temporada, quinto en la clasificación, y ya dio la sorpresa venciendo en León. El objetivo del Guadalajara no es otro que la disputa de una plaza en Europa.

Los arriacenses han logrado reunir un gran equipo. A los jugadores de la temporada pasada como Chema Marquez y “Jota” Hombrados, hay que unir a los exfranjivinos Víctor Vigo y Javi García.

Desde el inicio se puso al mando el equipo visitante

Desde el primer minuto del partido se vio que el equipo visitante estaba mejor sobre el 40X20. Los riojanos solo pudieron ponerse por delante con el tanto inicial de Juan del Arco. Pero enseguida, con un parcial de 0 a 3, pusieron tierra de por medio, (1-3, minuto 5). Los alcarreños estaban bien en ataque, sobre todo Víctor Vigo y Chema Márquez, y los riojanos muy mal en defensa y en portería, Gurutz de 6 lanzamientos no había parado ninguno, (3-6, minuto 8). El portero inundarra fue sustituido por Jakub Krupa, que tuvo unos números sensiblemente mejores que los de Gurutz.

"La portería fue una de las claves del partido" Los riojanos reaccionaron, mejoró la portería, la eficacia en ataque también aumentó, como la defensa, y con un parcial de 3 a 0 igualaron el encuentro (6-6, minuto 11). La primera parte fue un toma y daca pero siempre con ventajas en el marcador de los visitantes. A los riojanos les costaba mucho marcar un gol y cuando lo hacían siempre era correspondido por un gol visitante. Las ventajas siempre se movían entre uno y dos goles a favor de los alcarreños. Al final de los primeros 30 minutos se llegó con la ventaja visitante de un gol, (12-13, minuto 30).



"Jota" Hombrados: clave del partido

El veterano “Jota” Hombrados fue una de las claves del partido, Ángel Fernández va a soñar durante mucho tiempo con el veterano portero. En la segunda parte la dinámica del encuentro seguía intacta, pronto, con dos goles de Kukic, se igualó el marcador, (14-14, minuto 34). Pero poco duró la alegría en los locales y con un gran Chema Marquez (8 goles) y Javi García (6 goles) pusieron de nuevo ventajas de tres goles favorable a los visitantes, (18-21, minuto 43).

"Los extremos locales van a soñar con el veterano portero"

De nuevo supieron reaccionar los locales, y a pesar de ir renqueando siempre en el marcador, eran capaces de seguir manteniéndose vivos en el encuentro. Se llegaba a 8 minutos del final con uno arriba a favor de los castellano manchegos, (22-23, minuto 52). Pero en este minuto se produjeron dos jugadas claves en el partido. La primera, Rubén Garabaya lanza desde 6 metros pero se encuentra con el “muro de Jota Hombrados” evitando el partido. En la siguiente jugada Garabaya es excluido rigurosamente y ante las protestas fue excluido doblemente. Esta exclusión doble fue lo que apuntilló a los riojanos, (23-27, minuto 57). Los últimos minutos los podemos denominar de “la basura”, ya que los alcarreños tenían ganado el partido.

Un club a la deriva

Al final del encuentro se produjeron unos incidentes entre parte de la afición, Peña Orgullo Franjivino, y el Responsable de pista del Balonmano Logroño. Como denuncia la peña en su cuenta de Twitter: “Denunciamos unos hechos lamentables ocurridos tras el partido con el presunto responsables de la pista en los partidos del Club Balonmano Logroño”, “amenazas y un trato vergonzoso a aficionados que el club no puede permitir, no es la primera vez”, “un club se debe a su afición y si se le maltrata, desaparece, y si la afición desaparece no hay club”.

"El club está en sus horas más bajas no sólo a nivel deportivo si no a nivel institucional"

Según nos han informado todo se debe a que aproximadamente una decena de miembros de la peña se disponía a bajar a realizarse una foto en la pista junto a los exfranjivinos Javi García y Víctor Vigo cuando el responsable de pista llamó la atención a estas personas, no de muy buenas formas, y produciéndose una situación bastante tensa.

Cabe destacar que esta peña y esta afición no ha dado la espalda al equipo, y en esta temporada caracterizada por la malos resultados del equipo, ha organizado viajes a Irún y Zamora, además de animar partido a partido al equipo en casa.