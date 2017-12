Anuario VAVEL Balonmano 2017: Mundial Masculino 2017, Francia mantiene su hegemonía

Google Plus

Resumen Mundial Masculino 2017. Fotomontaje: Adrián Cobo.

No cabe duda de que uno de los eventos más importantes para el mundo del balonmano en este 2017 ha sido la celebración del XXV Campeonato Mundial de Balonmano Masculino, que albergó Francia en el mes de enero. El país galo se convirtió en el epicentro internacional de este deporte y llevó en volandas a una selección francesa que logró revalidar el cetro mundialista, en el debut de Didier Dinart como seleccionador.

Fase de grupos

24 eran los equipos llamados a luchar por el título de campeones del mundo. Casi 400 jugadores dispuestos a dejárselo todo sobre el parquet para hacerse con un ansiado trofeo que, a la postre, solo iban a poder disfrutar los 16 componentes de la selección vencedora.

Para comenzar esta andadura se sortearon los 4 grupos (con 6 equipos en cada uno) que compondrían la primera fase, determinándose así los 5 rivales a los que tendría que enfrentarse cada país para acceder a la primera ronda de eliminatorias, los octavos de final.

El Grupo A estuvo formado por el combinado anfitrión, Francia, además de las selecciones de Polonia, Rusia, Noruega, Brasil y Japón. Los de Didier Dinart partían como grandes favoritos para ocupar el primer puesto y no defraudaron, sumando un pleno de victorias que los alzó a lo más alto del grupo. La segunda plaza fue para una selección noruega que tan solo cedió en su partido ante los galos (31-28), mientras que los rusos acabaron en tercer lugar tras sumar tres victorias y dos derrotas (ante Francia y la propia Noruega).

El ansiado cuarto puesto, último que daba acceso a los octavos de final, se lo llevó Brasil gracias a sus triunfos ante Japón y la gran decepción de este Grupo A, Polonia. Y es que el conjunto de Talant Dujshebaev llegaba a la cita tras haber logrado la medalla de bronce en el Mundial de Qatar 2015 y un meritorio cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Sin embargo, los polacos solo pudieron sumar una victoria en tierras francesas (ante Japón por un ajustado 26 a 25), lo que les condenó al penúltimo puesto, solo por delante de una selección nipona que no logró puntuar.

En el Grupo B encontramos a los “Hispanos”, quienes se iban a medir a Eslovenia, Macedonia, Islandia, Túnez y Angola en esta primera fase del campeonato. Los de Jordi Ribera se mostraron intratables y lograron los 10 puntos posibles haciendo gala de una gran solvencia y un buen nivel de juego, lo que les llevó a batir a un rival como Eslovenia por un contundente 36 a 26. Precisamente fueron los eslovenos quienes finalizaron en segunda posición, con 7 puntos, ya que, a pesar de la dura derrota ante el combinado español, solo iban a ceder un punto ante Túnez.

El tercer lugar fue para un conjunto macedonio que, comandado por Kiril Lazarov, sumó dos victorias ante las cenicientas del grupo (Túnez y Angola) y un meritorio empate ante una selección islandesa que iba a finalizar en cuarta posición con 4 puntos. De esta forma fueron Túnez (con 4 puntos pero peor golaveraje que Islandia) y Angola (que no logró sumar) quienes se despidieron del Mundial.

El Grupo C estuvo formado por equipos tan potentes como Alemania, Croacia, Bielorrusia y Hungría, además de Chile y Arabia Saudí. Los conjuntos europeos hicieron valer su superioridad para ocupar las 4 primeras plazas, siendo la selección germana la que se mostró más acertada tras lograr un pleno de victorias. A pesar de su derrota ante los bávaros por 28 a 21, Croacia se clasificó en una meritoria segunda posición con 8 puntos, ya que venció en los otros 4 encuentros.

La mayor igualdad llegó con Bielorrusia y Hungría, quienes empataron a 4 puntos después de que los primeros vencieran a los segundos por 27 a 25 y obtuvieran otro triunfo ante Arabia Saudí. Por su parte, la Hungría de Xavier Sabaté logró su billete a octavos tras superar a Chile y al mencionado equipo asiático.

Por último, las selecciones de Dinamarca, Suecia, Qatar, Egipto, Bahréin y Argentina conformaron el Grupo D, el de menor presencia europea. Al igual que pasó en los tres grupos anteriores hubo un conjunto que brilló por encima del resto y sumó los 10 puntos, y este no podía ser otro que Dinamarca. Los daneses resolvieron esta primera fase por la vía rápida y se limitaron a observar como los suecos conseguían el segundo puesto con 8 puntos.

Sin embargo el resto de posiciones no iban a estar tan claras y fue Egipto quien logró sorprender y hacerse con el tercer lugar gracias a sus victorias ante Qatar, Argentina y Bahréin. La selección qatarí, entrenada por Valero Rivera, obtuvo el último billete a octavos, dejando fuera a una Argentina que solo pudo derrotar al colista del grupo, Bahréin.

Composición de los 4 grupos. Foto: France Handball 2017.

Eliminatorias

Con la llegada de los octavos de final la igualdad aumentó notablemente y algunos de los candidatos al título tuvieron que hacer las maletas antes de lo previsto. Noruega fue la encargada de abrir esta primera ronda eliminatoria al derrotar a Macedonia por una diferencia de 10 goles, 34-24. Poco después los anfitriones ampliaron su racha victoriosa a costa de Islandia (31-25), dejando para el último turno de la jornada la victoria de Eslovenia ante Rusia (26-32) y el ajustadísimo triunfo de los “Hispanos” ante la selección brasileña (27-28).

Un día después, el 22 de enero, llegó la derrota de Dinamarca ante Hungría (27 a 25) en lo que supuso el adiós de los actuales campeones olímpicos. Quienes sí lograron alcanzar la ronda de cuartos fueron los suecos y los croatas, después de que los primeros vencieran a Bielorrusia (22-41) y los segundos hicieran lo propio con Egipto (21-19).

Los cuartos de final demostraron el predominio de los equipos europeos en este deporte, ya que de los 8 países clasificados Qatar era el único que no formaba parte del viejo continente. Además, la igualdad fue la máxima protagonista de una ronda en la que los triunfos más abultados tuvieron una diferencia de 3 goles, siendo estos la victoria de Noruega sobre Hungría (31-28) y la de Francia ante Suecia (33-30). Eslovenia también logró su billete a semifinales tras derrotar a Qatar por 32 a 30, pero si hubo un partido no apto para cardíacos fue el que apeó a los “Hispanos” de este Mundial, tras caer ante Croacia por 29 a 30 al no poder forzar la prórroga en la última acción del duelo.

A la conclusión de esta trepidante eliminatoria solo seguían adelante 4 de las 24 selecciones que comenzaron la lucha por el título, un ya lejano 11 de enero: Francia, Noruega, Eslovenia y Croacia. Los galos fueron los primeros en sellar su ticket para la final con una convincente victoria ante Eslovenia por 31 a 25. Un día después fueron los noruegos quienes se confirmaron como la gran revelación del Mundial al derrotar a Croacia por tres goles de diferencia, 25 a 28.

Cuadro de las eliminatorias. Foto: France Handball 2017.

La gran final

El domingo 29 de enero el AccorHotels Arena parisino se vistió de gala para apoyar a “Les Bleus” en el último y decisivo partido. Apenas 24 horas antes, el prestigioso escenario había sido testigo de la consecución de la medalla de bronce por parte de una Eslovenia que dejó a Croacia sin metal en un ajustadísimo duelo (31-30).

Esto había sido tan solo la antesala de la gran final, un encuentro para el que la selección francesa iba a contar con el inestimable apoyo de las más de 20.000 gargantas que, en su práctica totalidad, iban a alentar a los de Didier Dinart. Era el escenario soñado para los franceses y no defraudaron, superando al combinado noruego por 33 a 26 gracias a una gran segunda parte.

Así, sexto título mundial para una selección gala que revalidaba el Campeonato del Mundo conseguido en Qatar en el año 2015 y que se confirmaba como el equipo a batir por el resto de combinados nacionales, tras haberse tenido que conformar con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro.

Galardones individuales

El estandarte galo, Nikola Karabatic, fue designado como MVP del torneo tras su gran actuación con la selección “Bleu”. Este galardón le impidió formar parte de un equipo ideal en el que sí estuvieron sus compatriotas Vincent Gérard y Nedim Remilí, además de los noruegos Sander Sagossen, Kristian Bjornsen y Bjarte Myrhol, el sueco Jerry Tollbring y el croata Domagoj Duvnjak.

Quien tampoco formó parte de este 7 ideal fue el macedonio Kiril Lazarov, a pesar de finalizar como máximo goleador con 50 goles en tan solo 6 encuentros.