Análisis grupo B EHF EURO 2018: Francia, Noruega, Bielorrusia y Austria

El Grupo B, que se disputará en la ciudad croata de Porec, tendrá el gran atractivo de albergar a uno de los grandes favoritos al título: la selección francesa. Sin embargo deberá luchar por el liderazgo con Noruega, que viene en pleno ascenso y también es una de las selecciones a tener en cuenta en este torneo. Un escalón por debajo, a priori, se encuentran Bielorrusia y Austria: dos selecciones que lucharán seguramente por el tercer lugar, último puesto de clasificación disponible.

Francia

La selección francesa es la potencia del balonmano mundial desde hace más de 15 años. Con seis Mundiales (1995, 2001, 2009, 2011, 2015 y 2017), tres Europeos (2006, 2010 y 2014) y dos medallas doradas en Juegos Olímpicos (2008 y 2012) los franceses se han transformado en una escuela de balonmano reconocida mundialmente y que constantemente desarrolla jóvenes potencias que le permiten alcanzar semejantes logros.

Los dirigidos por Didier Dinart, participe importante de todos estos títulos como jugador, llegaron a este torneo tras 5 victorias y una derrota en el grupo 7 de la clasificación. Su única derrota fue justamente ante Noruega (35-30), aunque pudieron tomarse revancha en la vuelta y derrotarlos 28-24. Además, le ganaron ambos partidos a Lituania (37-20 / 26-25) y a Bélgica (38-27 / 32-28). También participaron durante este mes en la Golden League donde derrotaron a Noruega (32-27) y a Egipto (33-23), y cayeron ante Dinamarca por la mínima (29-28).

En un plantel plagado de figuras jóvenes como Mem, Fabregas y Remili, y también algunas ya consagradas como Gerard, Abalo y Sorhaindo, es imposible no destacar la presencia del actual World Handball Player of the Year, Nikola Karabatic. El primera línea del PSG francés es fundamental tanto en el ataque como en la defensa gala y buscará nuevamente ser el líder de este equipo, al igual que en último Campeonato Mundial donde consiguió el título. Además el zurdo Valentin Porte está teniendo una gran temporada en el Montpellier francés, y se perfila como uno de los jugadores más peligrosos del torneo. Gracias a su efectividad, explosividad e intensidad el joven de 27 años natural de Versailles será un problema para todas las defensas que deban enfrentarlo.

Con este panorama Francia buscará, como mínimo, un lugar entre los cuatro mejores del certamen. A partir de allí todo se define por detalles mínimos y el camino al título es muy difícil, pero la combinación de juventud y experiencia de su plantilla puede darle un plus fundamental.

Noruega

La cenicienta de la Eurocopa pasada ya no es tal. Y es que luego de la medalla de plata en el Campeonato Mundial del año pasado, Noruega ya es una de las selecciones a respetar y temer. Intensidad y dureza defensiva, acompañada por un juego de contragolpe y transición de ataque a defensa por momentos impecable son las claves de los dirigidos por Christian Berge, entrenador en jefe desde el 2014.

Los nórdicos se clasificaron como segundos del grupo 7, por detrás de Francia, luego de cuatro victorias (doblete ante Bélgica, una con Francia y una con Lituania) y dos derrotas (ante Francia y Lituania). Además también participaron este mes de la Golden League donde volvieron a caer ante los franceses pero derrotaron a Egipto (31-28) y a Dinamarca (27-25).

Desde su debut en 2013, con solo 18 años, Sander Sagosen es el irremplazable de la plantilla noruega. El joven primera línea ha tenido grandes actuaciones en el último Europeo (Mejor central) y Campeonato Mundial (mejor lateral izquierdo), que lo llevaron a firmar con el poderoso PSG francés. Sagosen será el encargado de hacer funcionar la máquina noruega aunque también es un jugador con un lanzamiento rápido que puede ser letal para las defensas. A su vez, el zurdo Kent Robin Tonnesen, actual jugador del Vezprem húngaro, fue clave viniendo desde el banquuillo en la última Copa Mundial, donde su seleccionado consiguió la medalla de plata.

Teniendo en cuenta esto, los noruegos buscarán pelear nuevamente por un lugar entre los 4 mejores aunque no tendrán el camino fácil y deberán repetir el nivel mostrado en las últimas competencias internacionales.

Bielorrusia

Los dirigidos por Iouri Chevtsov participarán de su quinta Eurocopa y tercera de manera consecutiva. Tras el quinto puesto conseguido en 1994, debieron esperar hasta el 2008 para participar nuevamente de esta competición. Con una talla interesante en todas sus posiciones y una búsqueda constante de ataques rápidos, los bielorrusos buscarán darle pelea a las grandes potencias.

Llegan clasificados como primeros del grupo 2 luego de tres victorias (Serbia, Rumania y Polonia), dos empates (Serbia y Polonia, ambos en 27 goles) y una derrota ante Rumania. Además participóaron del Torneo Internacional de España, donde cayeron ante los locales (35-30) y ante Polonia (28-27) pero derrotaron 29-22 a Argentina.

Barys Pukhouski es el capitán y el jugador que tirará del carro para la selección de Bielorrusia. El primera línea del HC Motor Zaporozhye ucraniano es la carta fundamental de la ofensiva gracias a su potente brazo y además funcionará como guía para los menos experimentados. Por otro lado el joven portero Viachaslau Saldatsenka, de 23 años, es otro de los fuertes de este equipo, siempre ayudado por la dureza e intensidad defensiva bielorrusa.

De esta manera, será difícil superar a potencias como Francia y Noruega, pero Bielorrusia peleará por su lugar en la próxima ronda ante Austria para mejorar el décimo puesto conseguido en Polonia 2016.

Austria

Los austriacos jugarán su tercera Eurocopa luego de disputar la de 2010 como locales y la de 2014, por lo que es la segunda vez que superan la clasificación para esta competencia, todas ellas bajo la dirección técnica de su actual entrenador Patrekur Johannesson.

Su camino hasta aquí ha sido difícil y llegan como segundos clasificados del grupo 3 con tres victorias (doblete ante Bosnia y un triunfo ante Finlandia) y tres derrotas (dos ante el puntero España y una ante Finlandia).

El joven lateral izquierdo de casi 2 metros Nikola Bilyk se perfila como uno de los puntos más fuertes de este plantel. El jugador del Kiel de Alemania es un verdadero peligro desde los 9 metros y ya tiene convertidos 22 goles en la actual EHF Velux Champions League. Además, otro de los que darán que hablar será el experimentado extremo zurdo Robert Weber: internacional en 151 encuentros y con 651 goles con su seleccionado, será clave tanto en la ofensiva como en la conducción dentro del 40x20.

Austria buscará la clasificación a la próxima fase y aunque intentará dar pelea ante los franceses y los noruegos, su verdadera final será en su debut ante Bielorrusia ya que esto les permitiría no verse obligados a derrotar a ninguna de las dos potencias.

Calendario del grupo B

1ª Jornada. Viernes 12 de enero 2018

18:15 H. Bielorrusia-Austria

20:30 H. Francia-Noruega

2ª Jornada. Domingo 14 de enero 2018

18:15 H. Austria-Francia

20:30 H. Noruega-Bielorrusia

3ª Jornada. Martes 16 de enero 2018

18:15 H. Francia-Bielorrusia

20:30 H. Noruega-Austria