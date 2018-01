Los Hispanos llegan a Croacia sin miedo a nada

Google Plus

El 13 de enero comenzará la participación del combinado español en el Campeonato de Europa de Croacia, el debut será ante la República Checa.

La selección llega a este campeonato con varias novedades en la lista de convocados, tanto por las ausencias como por las nuevas incorporaciones.

Tras finalizar su preparación habitual de todos los años, el Torneo Internacional Memorial Domingo Bárcenas, España parte para Croacia con la idea de llegar lo más lejos posible. Durante este torneo España fue de menos a más, los partidos de Bielorrusia y Argentina fueron el preludio al buen partido realizado por España ante Polonia, donde disputaron los mejores minutos del torneo.

Convocatoria: comienza la renovación

Jordi Ribera ha comenzado la renovación del combinado nacional. El buen momento de forma que atraviesan muchos jugadores españoles de la mano del gran trabajo que se ha hecho en las categorías inferiores ha facilitado que el seleccionador pueda comenzar con esta renovación.

La ausencia más notable será la del extremo derecho Víctor Tomás, el extremo del FC Barcelona ha perdido su sitio en la selección en detrimento de Ferrán Solé que está haciendo una gran temporada en el Touluse francés.

Otra ausencia será la de Alejandro Costoya, el ademarista que disputó el pasado mundial no podrá repetir participación en este Europeo. El lugar de Costoya lo ocupará una de los jóvenes con mayor proyección del balonmano español, Dani Dujshebaev. El pequeño de los Dujshebaev realizó una gran campaña el año pasado en Valladolid, y este año con su marcha al Celje está continuando con su progresión, disputando muchos minutos con su equipo en competición europea.

Jordi Ribera ha tomado la decisión de llevarse a Croacia a 17 jugadores, uno más de los 16 que se pueden inscribir en la competición.

La lista final de convocados será la siguiente:

Portería: Gonzalo Pérez de Vargas y Rodrigo Corrales. Gran nivel en la portería española, ambos defienden la portería de grandes clubes, nada más y nada menos que FC Barcelona Lassa y PSG.

Extremos: en el flanco izquierdo estarán Ángel Fernández y Valero Rivera, mientras que en el derecho estarán: David Balaguer y la novedad Ferrán Solé. Los cuatros son unos grandes definidores y rápidos a la salida al contraataque, perfectos para el juego español.

Primera línea: Está claro que España no cuenta con el prototipo de lateral lanzador, pero esto no quiere decir que jugadores de la talla de Dani y Alex Dujshebaev, o Iosu Goñi, no lo puedan hacer. Eduardo Gurbindo estará en el lateral derecho junto a Alex. Mientras que los cerebros del juego español serán Raúl Entrerríos y Dani Sarmiento. Mención aparte merece Joan Cañellas, que decir de este gran jugador, con su marcha de la Bundesliga rumbo al Vardar macedonio ha vuelto a recuperar su mejor versión.

Pivotes: El salvavidas Julen Aguinagalde disputará otro nuevo torneo internacional, mientras que su pareja de puesto será Adría Figueras que ya se ha asentado como un fijo en la selección Española.

Especialistas defensivos: El arma de España, si ellos están bien, España realizará un gran campeonato. Viran Morros y Gedeón Guardiola, están entre los mejores especialistas defensivos del mundo. Gedeón puede disputar minutos en el pivote en ataque, sobre todo en las rápidas transiciones del conjunto español.

Armas de España

La principal arma de España es el bloque, a diferencia de cualquier otra selección, España cuanta con una infinidad de grandísimos jugadores, pero quizás no tiene ese jugador franquicia del que dependan. Esa es la fortaleza de España, el no depender de individualidades. El juego combinativo en ataque es el estilo español.

El primer paso de este equipo está en la defensa, jugadores móviles que no estén estáticos en 6 metros. Tanto en defensa 6:0 como 5:1 los defensores de los laterales tendrán una gran movilidad realizando disuasiones, mismo trabajo para los defensores centrales en caso del 6:0.

Una vez que acaba la defensa, a correr, si no se puede finalizar con contraataque directo sobre los extremos, España llegará con velocidad al ataque para intentar coger a la defensa rival descolocada.

En el juego estático España tendrá la premisa de la velocidad de balón, esto será fundamental para que el ataque acabe con éxito. El juego de 2x2 con el pivote, las permutas o cruces deberán de ir acompañadas de velocidad para poder sorprender a las defensas rivales, y poder buscar acciones de 1x1 para desequilibrar la defensa. A esto le deberá acompañar la continuidad de balón, ya que España cuenta en los extremos con grandes finalizadores.

Papel de España en anteriores torneos

Como no olvidar la plata de hace dos años en el Europeo de Polonia. España tuvo su peor día en el momento menos oportuno, la final ante Alemania. Con el paso del tiempo se valoró más esa plata.

En el último mundial, España cayó en cuartos de final ante la siempre combativa Croacia, pese a no realizar un gran partido, los Hispanos perdieron de un solo gol (29-30).

Calendario

España quedó encuadrada en el Grupo D, donde compartirá grupo con Dinamarca, Hungría y República Checa. El debut será contra estos últimos, y dada la entidad de los otros rivales, se hace vital comenzar el torneo ganando.

El 13 a las 18:15 se medirá a la República Checa, la segunda jornada será el día 15, y se medirán a Hungría a las 18:15. La última jornada será ante Dinamarca el día 17 a las 20:30.

Esperemos que su partido final sea el día 28 disputando la final.