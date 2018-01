España vs Dinamarca en vivo y en directo online en EHF EURO Croacia 2018

Google Plus

Toda la información del duelo en la previa del partido del España - Dinamarca: un gigante contra las cuerdas.

La última vez que se enfrentaron estas dos selecciones fue en la Main Round de la Eurocopa 2016 disputada en Polonia. La victoria quedó para Dinamarca (27-23) aunque quien posteriormente clasificó a semifinales fue España. En un encuentro que los Hispanos llevaron muy bien durante la primera mitad lo que les permitió llegar al descanso por delante 14-11, se hizo cuesta abajo en los segundos treinta minutos y un parcial de 16-9 les dio la victoria a los daneses. Los goleadores de ese partido fueron Michael Damgaard (6) y Jesper Noddesbo (5) del lado danés , y Raúl Entrerríos y Valero Rivera (4) por el lado español.

El Arena Varazdin es un estadio con capacidad para 5.200 espectadores, ubicado en la ciudad croata de Varazdin. Fue construido para el Campeonato Mundial de Balonmano Croacia 2009 e inaugurado el 8 de diciembre de 2008.

Atentos en el partido España vs Dinamarca en vivo a: Rasmus Lauge. Lleva 13 goles en las dos primeras jornadas y, junto a Mikkel Hansen, son los goleadores de su seleccionado. El central del Flensburg francés se ha consolidado como una de las fijas en las convocatorias danesas con sólo 26 años y viene demostrando un gran nivel de juego.

Atentos en el partido España vs Dinamarca en vivo a: Valero Rivera. Es el máximo artillero de los Hispanos y todavía no ha fallado ninguno de los 7 metros que ha lanzado (6/6). El extremo del Barcelona Lassa lleva hasta el momento 82% de efectividad aunque no la tendrá nada fácil ante uno de los mejores porteros del mundo: Niklas Landin.

Jordi Ribera. Foto: RFEBM

Jordi Ribera explicó: "Sabemos que ya tenemos asegurados dos puntos, eso no debe generar ningún tipo de conformismo, sino todo lo contrario, más confianza y más ambición ya que no hay que desaprovechar ninguna oportunidad y debemos afrontar el partido sabiendo que podemos sacar dos puntos que serían importantísimos para nuestros objetivos". A su vez, remarcó: "Dinamarca va mas allá de un sólo jugador, es un equipo que tiene buena portería, buenos extremos, un equipo con mucha facilidad de lanzamiento y que sale muy rápido al contraataque, por eso debemos incidir en la línea que mostramos ante la República Checa en defensa y seguir generando problemas a los rivales con nuestras alternativas defensivas".

Por su parte los daneses vienen de sufrir una derrota totalmente inesperada ante República Checa (28-27) que ha complicado mucho sus chances de alcanzar las semifinales. Es por eso que los dirigidos por Nicolaj Jacobsen deberán salir a por todo ya que de clasificarse el conjunto checo y perder ante España, Dinamarca avanzaría a la Main Round con cero puntos.

En la jornada pasada España derrotó 27-25 a Hungría en un encuentro sumamente parejo que, aunque estuvo dominado por los dirigidos por Jordi Ribera, ha debido esperar hasta los últimos minutos para cerrarse definitivamente. Gracias a dos exclusiones sobre el final, los Hispanos han podido decantar la balanza a su favor de la mano de las buenas actuaciones de Valero Rivera, Adrian Figueras, Alex Dujshebaev y Aitor Ariño (todos marcaron cuatro tantos).

Los Hispanos llegan luego de dos victorias que los posicionan en lo más alto del grupo y aunque el empate los dejaría de igual manera en lo más alto, un triunfo ante los daneses significaría un arrastre de cuatro puntos fundamental para la Main Round y para las aspiraciones de semifinales.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido España vs Dinamarca en vivo, perteneciente a la tercera jornada de la EHF EURO Croacia 2018. El encuentro tendrá lugar en el Arena Varazdin a partir de las 20:30.