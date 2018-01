Resumen día 11 EHF Euro 2018: sexta jornada de la Main Round

Google Plus

Victorias de los favoritos en la penúltima jornada del Grupo I de la Main Round. Francia se deshizo facilmente de una apática Serbia, 39 a 30, y Suecia hizo lo propio con Bielorrusia venciendo 29 a 20. Francia no está aun matemáticamente clasificada, pero sólo una debacle les eliminaría. Suecia, aun venciendo a Noruega puede quedar eliminada, siempre y cuando Croacia gane a Francia por más de dos goles y por menos de nueve. Pero con esta victoria ha dado un paso de gigantes para su clasificación.

Francia 39 Serbia 30

Francia, a pesar de su quinta victoria consecutiva y de no conocer la derrota, aun no está matemáticamente clasificada. El partido comenzó bastante igualado, pero a los dos minutos del partido ya se le complicaron las cosas a los serbios con la expulsión con roja directa de Mijajlo Marsenic, después de un golpe a Kentin Mahe. Hasta el ecuador de la primera parte Serbia pudo aguantar el marcador, (6-7, minuto 13). Pero un parcial de 4 a 0, con un gran Remili, empezaban a marcar las primeras diferencias importantes para Les Bleus, (10-7, minuto 17).

Pero lo mejor de los franceses estaba aun por llegar. Un impresionamte Nikola Karabatic empezó a dar una auténtica lección de balonmano. Bien en defensa, dando asistencias a sus compañeros y perforando la meta serbia, puso tierra de por medio y acabó rompiendo el partido, (19-12, minuto 30).

En la segunda parte Didier Dinart dió la oportunidad a jugadores menos habirtuales, dando descanso a los titulares ante el partido del miércoles ante Croacia. La segunda parte dió poco de si y ante la desidia del equipo serbio poco a poco Les Experts fueron agrandando las diferencias. Al final del partido 39 a 30 y nueva victoria francesa.

Suecia 29 Bielorrusia 20

Victoria de Suecia ante una Bielorrusia que desde el principio fue incapaz de seguir el ritmo impuesto por los suecos. Con esta victoria Suecia se la jugará el próximo miércoles ante Noruega. Enseguida Suecia empezó a marcar las primeras diferencias importantes en el marcador, (9-4, minuto 14). Pero el cambio en la portería en Bielorrusia, Ivan Matskevich sustituyó a Viachaslau Saldatsenka, hizo reaccionar a los bielorrusos. Matskevich hasta este instante con cinco paradas de siete lanzamiento hizo acercar a los bielorrusos en el marcador, (9-7, minuto 17). Pero el portero del Rhein-Neckar Löwen Andreas Palicka le andaba a la zaga y con un porcentaje de paradas del 50% mantuvo a raya las ofensivas bielorrusas, llegándose al descanso a +5, (16-11, minuto 30).

Cuando todo parecía ya decidido, Bielorrusia salió mejor de los vestuarios y con un parcial de 0 a 3 comprimían el tanteador, (16-14, minuto 34). Pero de nuevo Palicka, él a los suyo, puso un muro en la meta sueca, con 20 paradas fue el MVP del partido. Con un parcial de 4 a 0, con un gol desde su campo del guardameta sueco, puso +6 en el marcador, (20-14, minuto 39). Fue un duro golpe para el joven equipo bielorruso, que ya no se pudo recuperar. Al final 29 a 20 y dos puntos más para los suecos que les acerca a semifinales, aun a sabiendas que se la juegan el miércoles frente a Noruega.

Clasificación PJ Goles Ptos 1º Francia 4 +23 8 2º Suecia 4 +12 6 3º Croacia 4 +12 6 4º Noruega 4 +5 4 5º Bielorrusia 4 -23 0 6º Serbia 4 -29 0

Próxima Jornada miércoles 24 de enero del 2018

16:00 H: Serbia-Bielorrusia

18:15 H: Suecia-Noruega

20:30 H: Croacia-Francia

Probabilidades de clasificarse de cada selección:

Francia. Se clasifica si empata o gana. Si pierde se clasifica si no gana Suecia y Croacia no le gana por nueve goles o mas.

Suecia. Se clasifica si gana y que Croacia no gane por más de dos goles y menos de nueve. Si empata se clasifica si no gana Croacia. Si pierde se clasifica siempre que Noruega no le gane por más de cuatro goles y Croacia pierda.

Croacia. Se clasifica si gana y Suecia no gane su partido, si lo hiciera le tiene que ganar por al menos dos goles a Francia. Si empata se clasifica siempre y cuando Suecia no gane o empate. Si pierde estaría eliminada.

Noruega. Se clasifica siempre y cuando gane a Suecia por más de cuatro goles y Croacia pierda.

Bielorrusia y Serbia no tienen ninguna posibilidad para clasificarse.