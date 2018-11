La UCI pasa a ser el centro de atención

En el informe de la Agencia Estadounidense Antidopaje (USADA) en el que se basó la UCI para sancionar a Armstrong por “dopaje masivo” y desposeerle de sus 7 Tours, había indicios sobre diversas irregularidades dentro del máximo organismo que rige el ciclismo internacional. Según ese informe, la UCI habría estado tapando positivos y comprando el silencio de algunos corredores. Pero mientras las miradas se centrasen en Armstrong, la UCI podía respirar tranquila.

Ahora que se sabe que el corredor texano no va a continuar con su defensa, todas las miradas se han puesto sobre la UCI, más concretamente sobre su actual presidente, Pat McQuaid, y sobre su antecesor (estuvo en el cargo entre 1991 y 2005), Hein Verbruggen, quienes han sido denunciados por el exciclista irlandés, que actualmente trabaja de periodista, Paul Kimmage, por “calumnias, difamaciones y abuso de poder”, según informa el Diario Vasco.

El origen de la denuncia data de una entrevista que le concedió Floyd Landis al propio Kimmage, en la que el excompañero de Armstrong criticaba muy duramente a la Unión Ciclista Internacional. Tanto fue así que el organismo decidió abrir un proceso judicial contra el excorredor irlandés. A raíz de eso, Kimmage quiso poner de manifiesto a las autoridades penales suizas “las sospechas que pesan sobre Hein Verbruggen, por haber dado a Lance Armstrong una asistencia indispensable en los controles dentro y fuera de la competición, mientras el ciclista estadounidense se dopaba”.

Pero la cosa va más allá, recientemente la marca australiana SKINS ha anunciado que demandará a la UCI, a la que le exigirá dos millones de dólares, alegando que los últimos escándalos de dopaje, de los cuales considera responsable al organismo, han dañado seriamente su imagen y la del ciclismo, “El escándalo de Lance Armstrong ha dañado al ciclismo mundial hasta el punto que es imposible reparar su reputación”, dijo el presidente de la empresa australiana, Jamie Fuller, según ha hecho saber la Agencia EFE.

Sin embargo, las denuncias no son los únicos contratiempos a los que ha tenido que hacer frente el máximo organismo del ciclismo mundial en las últimas fechas. Según el diario El País, el pasado 27 de octubre los rotativos L'Équipe de Francia, La Gazzetta dello Sport de Italia, The Times en Reino Unido y los belgas Le Soir y Het Nieuwsblad firmaban un manifiesto en el que exigían a la UCI, “reconocer sus responsabilidades en el ‘caso Armstrong’ y que pida perdón”, además de demandar también una reforma en el World Tour, porque su sistema de puntos es “cerrado y opaco”. En definitiva, el objetivo del manifiesto no es otro que luchar para lograr “un ciclismo más creíble”.