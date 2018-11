Mattia Gavazzi vence en la última etapa del Tour de San Luis

Con la disputa en la jornada de hoy de la séptima etapa del Tour de San Luis se ha puesto el punto y final a la carrera argentina, cada vez más arraigada entre los ciclistas como una buena forma de comenzar su temporada. Las buenas condiciones climáticas, la existencia de un recorrido heterogéneo y el gran apoyo de la hinchada argentina son algunas de las razones por las que cada vez más corredores optan por iniciar la temporada en San Luis y no en tierras australianas con el tradicional Tour Down Under.

La etapa de cierre del Tour de San Luis ha discurrido entre San Luis y Juana Koslay, sobre un total de 154,7 kilómetros, divididos en tres vueltas a un circuito que ha permitido a los aficionados observar en varias ocasiones a las estrellas ciclistas que han disputado la ronda argentina, así como proporcionar un merecido homenaje al local Daniel Díaz, vencedor de la general final. Tanto el excorredor de La Pomme como sus compañeros del San Luis Somos Todos han sido los grandes animadores de la carrera, estando presentes en todo momento y obteniendo un botín suculento con la conquista de prácticamente la totalidad de las clasificaciones en juego.

Ocho hombres han conformado la escapada del día: Josué Moyano (CJR), Juan Lucero (SLT), Adrian Kurek (CCC), Tyler Wren (JHB), Alfredo Gutiérrez (ARG), Julián Gaday (BAP), Carlos Betancur (AG2R) y Michal Kwiatkowski (OPQS). El grupo ha llegado a contar con más de tres minutos de ventaja, convirtiendo por momentos al polaco de Omega Pharma-Quick Step como líder virtual, aunque el trabajo desempeñado por el equipo del líder iría reduciendo progresivamente la renta hasta ser neutralizados ya dentro de los últimos veinte kilómetros. A partir de ese momento, los equipos de los velocistas, con el Omega de Cavendish a la cabeza, han impuesto un endiablado ritmo buscando la resolución al sprint, en una llegada picando ligeramente hacia arriba, que ha terminado por atragantársele al británico, finalmente apartado de la disputa. La llegada se dilucidaría en un duelo entre Peter Sagan y Mattia Gavazzi, con victoria para el italiano del Androni.

Clasificaciones

Etapa (San Luis-Juana Koslay, 154.7 kms)

1. Mattia Gavazzi (AND)

2. Peter Sagan (CAN) m.t.

3. Fran Ventoso (MOV) m.t.

4. Max Richeze (LAM) m.t.

5. B. Matysiak (CCC) m.t.

General final 7º Tour de San Luis

1. Daniel Díaz (SLT)

2. Tejay Van Garderen (BMC) + 33¨

3. Alex Diniz (FUN) + 39¨

4. Alberto Contador (STB) + 1´02¨

5. Jurgen Van den Broeck (LTB) + 1´47¨

6. Mauro Santambrogio (VIF) + 2´29¨

7. Miguel Ángel Rubiano (AND) + 2´34¨

8. Janier Acevedo (JHB) + 3´

9. Bart De Clerq (LTB) +3´14¨

10. Vincenzo Nibali (AST) +3´17¨

Montaña: Emmanuel Guevara (SLT) 16 puntos

Meta Sprint: Leandro Messineo (SLT) 11 puntos

Sub 23: Alejandro Sivori (ARG)

Más información sobre el Tour de San Luis 2013 aquí