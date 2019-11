Dani Moreno conquista la Flecha Valona

A orillas del Mosa, el río que moja la exuberante región de las Ardenas, existen muchos bosques y enclaves bucólicos, que contrastan con la suciedad y oscuridad de las acerías valonas, actualmente en declive, debido a la pandemia económica actual. Entre ese entramado de naturaleza, hierro y agua se encuentran sus carreteras estrechas, sus curvas traicioneras y sus empinadas colinas, pasto del mejor ciclismo desde tiempos inmemoriales. Unos lugares terroríficos para andar en bicicleta, si de verdad se plantea una carrera dura. Pero la deriva del nuevo ciclismo, las tácticas conservadoras, el uso del pinganillo y el gusto por apoyarse en el gregario de turno están llevando al Tríptico de las Ardenas (Amstel Gold Race, Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja) a las puertas del ostracismo ciclista.

Hoy, en una nueva edición de la Flecha Valona, la 77ª, nueva dosis de ‘ciclismo youtube’. Nueva ración de kilómetros interminables, de paseo cicloturista, de ataques indiferentes, de escapadas inútiles. Terreno hay para seleccionar, aunque el muro de Huy imponga mucho respeto. La táctica de corredores como Purito, Gilbert o Sagan puede estar justificada, a raíz de su punch final, pero no ocurre lo mismo con perfiles más variados, como los de Alberto Contador, Ryder Hesjedal, Igor Antón o Nairo Quintana. En la tarde de hoy este segundo grupo ha dejado en bandeja la carrera de nuevo al primero, en particular en un finalizador notable como Dani Moreno, que hoy ha conseguido graduarse con matrícula en estas lides. El madrileño de Katusha, escudero de Purito, ha tomado el papel de protagonista, otorgando la cuarta Flecha a nuestro país.

En el muro de Huy se continúa hablando en castellano, y este año con más razón. Para comenzar, Colombia sigue maravillando al mundo con sus muchachos. No sólo brillan en la alta montaña. Los ‘escarabajos’ han descendido a las verdes praderas centroeuropeas para plantear batalla y triunfar. Henao llegó a meta segundo tras la rauda estela de Moreno. Carlos Betancur, otra de las nuevas joyas extraídas de los filones andinos, cerró el podio, después de efectuar un fuerte demarraje a las faldas de la subida definitiva, sorprendiendo al grupo de favoritos. Además, otros tres españoles lograron colarse en el top 10 (Valverde, Purito y Antón)

Guion marcado

Antes de eso la historia fue mucho más simple. Escapada de inicio, de poco fuste, con Devillers, Lang y Van Goolen y serenidad en un pelotón controlado por BMC y Movistar, principalmente. Con la llegada de los pasos intermedios por Huy y la sucesión de las primeras cotas (Groynne, Ereffe, Peu d’Eau) se esperaban las primeras escaramuzas y cortes, muy habituales en otros tiempos, donde la Flecha Valona era una carrera exigente, cuya victoria costaba más cara.

Pero no llegaron, no al menos hasta antes del segundo paso por Huy, a poco más de cuarenta kilómetros para la conclusión. Ten Dam, Bardet, Geschke y algún que otro integrante de Radioshack pusieron una marcha más, pero eran pocos y no muy fuertes. BMC lo tenía todo atado y bien atado, preparados para hacer de lanzadera a su líder, un Philippe Gilbert extraño, raro. Está, no está, pero siempre se le espera. Es la referencia de la trilogía, el capataz de mando. Gilbert jugaba en casa, a sesenta kilómetros de su Verviers natal. Las huestes belgas le espoleaban en el segundo paso por el Chemin des Chapelles, donde Quintana y Rui Costa tomaban el mando, avivando la velocidad, sin grandes alardes tampoco. Todo para Valverde.

Una vez más, los hombres fuertes esperaron al muro final para jugarse el triunfo

El grupo aguardaba una nueva resolución en el tercer paso final. Lagutín y Meyer fueron los últimos espontáneos de la tarde, tras pasar la cota de Amay, a 14 km. para la conclusión. Poco después, Jerôme Pineau enfilaba el grupo en la penúltima dificultad, la cota de Villers-le-Bouilet, esperando algún ataque de su compañero Kwiatkowski, que en Lieja tendrá más terreno para brillar.

Gilbert desafía, Moreno maravilla

Llegaron los últimos mil metros, infernales. Rampas comprendidas entre el 14 y el 24% en el tramo central, con dos curvas de herraduras mareantes. Betancur, al contrario que sus enemigos, no especuló. Demarró sin mirar atrás, dirigiéndose hacia su primera victoria de caché en el escenario internacional. Por detrás, miradas y más miradas. Ciclismo de carretera reducido a su mínima expresión, al sprint en los últimos quinientos metros. Gilbert, como era de esperar, se debía a su público, al maillot que porta y a sí mismo, e intentó reventar a sus rivales para llegar a la altura del colombiano, cuyas piernas se empezaron a doblar.

Betancur dinamitó el grupo con un gran ataque, pero le faltó medir sus fuerzas

Sagan intentó secundar al campeón del Mundo, pero sin éxito. Tras la estela del eslovaco emergió un Katusha. No, no era Purito. Su maltrecha pierna no le dejó defender el ‘uno’ de su dorsal, rindiéndose ante un Gilbert que olfateaba el culotte de Betancur. Pero el belga volvió a sumirse en su particular crisis, agudizada por esa maldición oculta del Arcoíris, y pereció. Dani Moreno tenía vía libre. Rebasó a un Betancur casi hundido y remató su mejor obra, la carrera de sus sueños. Youtube registrará su hazaña para la posteridad en unos minutos.

Clasificación de la Flecha Valona 2013 (Binche – Huy. 205 km.)

1. Daniel Moreno (ESP) (Katusha) 4:52:33

2. Sergio Luis Henao (COL) (Sky) a 3

3. Carlos Alberto Betancur (COL) (Ag2r-La Mondiale) m.t.

4. Daniel Martin (IRL) (Garmin-Sharp) m.t.

5. Michal Kwiatkowski (POL) (Omega Pharma-Quick Step) m.t.

6. Joaquim Rodríguez (ESP) (Katusha) a 8

7. Alejandro Valverde (ESP) (Movistar Team) m.t.

8. Igor Antón (ESP) (Euskaltel-Euskadi) m.t.

9. Bauke Mollema (HOL) (Blanco Pro Cycling) m.t.

10. Rinaldo Nocentini (ITA) (Ag2r-La Mondiale) m.t.