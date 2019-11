Live Giro de Italia 2013: 8ª etapa, así lo vivimos

17:35 ¡Esto es todo por nuestra parte! Seguid conectados a Vavel.com. Podréis disfrutar de la crónica y de las declaraciones de la jornada del Giro en nuestra sección de ciclismo. Muchas gracias por vuestra atención, un saludo y muy buenas tardes.

17:31 ¡Aquí tenéis a Vincenzo Nibali, nueva maglia rosa del Giro!

Foto: @Giroditalia

17:30 Así quedan las primeras quince posiciones de la general del Giro de Italia tras la primera etapa decisiva:

1 Vincenzo Nibali AST

2 Cadel Evans BMC a 29"

3 Robert Gesink BLA a 1:15

4 Bradley Wiggins SKY a 1:16

5 Michele Scarponi LAM a 1:24

6 Ryder Hesjedal GRS a 2:05

7 Sergio Henao SKY a 2:11

8 Mauro Santambrogio VIN a 2:43

9 Przemyslaw Niemiec LAM a 2:44

10 Rigoberto Urán SKY a 2:49

11 Pieter Weening OGE a 2:50

12 Tanel Kangert AST a 3:02

13 Wilco Kelderman BLA a 3:26

14 Beñat Intxausti MOV a 3:36

15 Samuel Sanchez EUS a 3:43



17:27 Bradley Wiggins ha pagado un precio muy alto por su cambio de bicicleta. Sin ese contratiempo en la primera parte de la crono, la victoria hubiera sido suya. El británico ha realizado una segunda mitad de etapa espectacular. Al igual que ayer, los giros y descensos lo han condenado otra vez.

17:23 Clasificación final de la octava etapa del Giro:

1 Alex Dowsett MOV 1h16:27

2 Bradley Wiggins SKY a 10"

3 Tanel Kangert AST a 14"

4 Vincenzo Nibali AST a 21"

5 Stef Clement BLA a 32"

6 Luke Durbridge OGE a 35"

7 Cadel Evans BMC a 39"

8 Manuele Boaro TST a 45"

9 Sergio Luis Henao SKY a 53"

10 Michele Scarponi a 53"

11 Robert Gesink BLA a 1:22

12 Rigoberto Urán a 1:48

13 Wilco Kelderman BLA

17:21 Finaliza la octava etapa del Giro de Italia. Alex Dowsett es el ganador de la contrarreloj individual del Giro de Italia. Vincenzo Nibali es el nuevo líder de la carrera.

17:20 Beñat Intxausti llega a meta fundido tras un gran esfuerzo. Mal registro para el español, 1h 20' 29''.

17:15 A falta de la llegada de Beñat Intxausti, podemos anunciar que Alex Dowsett (Movistar) será el ganador de la octava etapa. Vincenzo Nibali (Astana) es el nuevo líder del Giro de Italia.

17:14 Vincenzo Nibali pasa la línea de meta con un tiempo de 1h 16' 49. Mejor tiempo que Evans. ¡Tenemos nueva maglia rosa del Giro!

17:13 Llega Ryder Hesjedal (Garmin) a la última rampa. El canadiense, muy cansado, ha marcado un crono de 1h 18' 50''. Mala crono para el vigente vencedor del Giro

17:11 ALEX DOWSETT ganará la octava etapa del Giro de Italia. Beñat Intxausti perderá la maglia rosa pero el conjunto español sigue con su gran Giro de Italia.

17:07 !Vincenzo Nibali no ganará a Dowsett! Al italiano también se le ha hecho larga la crono y ha pasado a 1' 07'' del de Movistar en el kilómetro 51.

17:05 Faltan por llegar Hesjedal, Nibali y Intxausti. Tan sólo Nibali puede arrebatarle la victoria al británico de Movistar.

17:04 Tweet de Alex Dowsett hace muy pocos segundos:

Not long now. This wait is agonising! Thank you so much for all the kind messages.