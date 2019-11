Entrevista. José Rojas: “Mi vida se resume en comer, entrenar y dormir”

El pasado fin de semana se celebraron en la localidad murciana de Águilas los campeonatos de España de ciclismo adaptado. No fueron precisamente pocos los ciclistas que acudieron a la cita, sin embargo, y a pesar de que todos dieron todo lo que tenían dentro de sí, hubo uno de ellos que destacó por encima de todos, ya que además de proclamarse campeón de España de su categoría demostró que se puede ser igual o incluso más feliz independientemente de los problemas que se padezcan ya sean físicos o psicológicos.

José Rojas Clares se proclamó campeón de España en la categoría de MH4 tanto en la modalidad de contrarreloj (sábado 18 de mayo) como en la de ruta (domingo 19 de mayo). El handbiker conocido cariñosamente por el pelotón como el “tragamillas de Purullena” nos repondió pues a unas preguntas tras la competición.

Pregunta. Estoy seguro de que todos los deportistas que habéis competido en estos campeonatos tenéis una historia que merece ser contada ¿Cuál es la suya?

Respuesta. Bueno, yo antes de dedicarme profesionalmente a esto me dedicaba a la construcción de casas cueva. Yo era una persona totalmente normal, sin embargo, un día sufrí un fatal accidente que me cambió la vida y la única solución era amputarme la pierna izquierda. Por suerte un día el deporte volvió a cambiarme la vida pero esta vez para bien.

P. ¿Cómo empezó en este mundo, en este deporte?

R. Recuerdo que un día unos amigos de Granada me llamaron para que practicase este deporte con ellos. No tenía ni idea de lo que era, y no sabía si aquello sería para mí, sin embargo me gustó y comencé a hacer salidas. Más tarde me presenté al campeonato de Andalucía y quedé subcampeón. Fue ahí cuando me di cuenta de que yo podía llegar lejos en este deporte.

P. ¿Qué siente cuando gana alguna competición, bate algún record o consigue completar algún desafío? Cuando digo desafío me refiero al ascenso al Veleta en 2011, el cual conseguió coronar tras más de cinco horas de dura batalla contra aquellas rampas.

R. Diría que mi vida se resume en comer, entrenar y dormir Lo que siento por encima de todo es una satisfacción enorme, mi vida gira en torno a esto, es decir, que si tuviera que resumir mi vida diría que mi vida se resume en comer, entrenar y dormir. Así día tras día y año tras año. El ascenso al Veleta que comentabas lo inciamos tres ciclistas paralímpicos (aparte de los demás cicloturistas) de los cuales fui el único que lo conseguí, pasé mucho dolor, y un sacrificio casi inhumano pero al final lo coroné. Fue una satisfacción enorme.

Las competiciones duran unas pocas horas y son días señalados pero para poder estar al nivel de luchar por el triunfo hay que dedicar muchísimas horas cada día, esto requiere un sacrificio tremendo.

P. ¿Si pudiera cambiaría algo de su vida?

R. (Piensa unos segundos) Sí, si pudiera me gustaría recuperar mi pierna. Cuando tenemos algo no lo valoramos y no nos damos cuenta de que tenemos un tesoro. Pero a la misma vez que digo esto también digo que mi vida es un tesoro y que estoy muy feliz de ser como soy ya que hay mucha gente peor que yo.

P. ¿Cómo influye su discapacidad en la rutina diaria?

R. Hay días que te levantas y te comes el mundo, sin embargo, hay otros que te da el bajón. Supongo que eso nos pasa a todos así que en realidad no me preocupa. Vivo cada día intensamente. La vida está hecha para disfrutar y reír. Cuando nos pasa algo ya sea grave o leve lo mejor que podemos hacer es tomárnoslo con humor.

P. En estos dos días de campeonato las personas que hemos aportado nuestro granito de arena para que todo esto fuera posible (organización, federación y voluntariado) hemos comprobado que eres una persona tremendamente feliz, que siempre está de risas y que incluso da las gracias por los aplausos y ánimos mientras compite. Ni qué decir queda que eres todo un luchador. Dicho esto y viendo la situación actual en el contexto de la crisis ¿Qué le diría a todos esos jóvenes amargados por el desempleo y a todas esas familias tan afectadas por la crisis?

R. Les diría que tienen que luchar cada día, no rendirse nunca. Si yo me hubiera rendido cuando me pasó lo que me pasó no estaría concediendo una entrevista a uno de los periódicos deportivos más importantes de España como es VAVEL . Sin embargo, Decidí luchar y superarme cada día a mí mismo a pesar de las dificultades, decidí luchar, superarme cada día a mí mismo y demostré al mundo que puedo hacer cosas muy grandes. En definitiva mi mensajes es el de lucha, el de no rendirse jamás por difícil que sea nuestro objetivo porque con perseverancia todo se consigue, todo (repite con ahínco). No deben olvidar tampoco que una de las cosas más importantes son los amigos, la familia, las personas que los ayudan porque eso es algo que no se puede comprar con dinero, es algo que se lleva en el corazón

P. Para finalizar ¿Cuáles son sus próximas metas, sus próximos objetivos deportivos? ¿Y personales?

R. Deportivamente hablando mi próxima meta es la copa del mundo que se celebra en junio en la ciudad de Segovia, pero aún estoy pendiente de que me llame la selección española. Además económicamente no sé si me lo podré permitir, pero si finalmente puedo será un placer competir contra los mejores del mundo.