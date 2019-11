Resultado de la 17ª etapa del Giro de Italia 2013

18:10 Ésto ha sido todo por hoy. Os esperamos mañana de nuevo en la 18ª etapa que unirá las localidades de Mori y Polsa en una cronoescalada de 20.6 kilómetros. Podéis seguir el resto de la actualidad ciclista en @Ciclismo_VAVEL o en nuestra VAVEL.com. Muchas gracias por la atención y hasta mañana.

18:03 Emocionante final de tapa que hemos vivido hoy, donde Giovani VISCONTI (MOV) evitó un sprint masivo y logró la 4ª etapa para su equipo tras las victorias de Alex DOWSETT, Beñat INTXAUSTI y la suya en la cima del Galibier. Por su parte, Mark CAVENDISH no respondió y no aguantó a la corta "tachuela" y entre los favoritos no hubo nada extraño, la etapa transcurrió con total normalidad apra sus intereses.

18:02 El italiano de Astana Vicenzo Nibali continuará líder de la carrera una jornada más.

17:58 La Clasificación General no sufre cambios antes de las últimas jornadas importantes de este Giro de Italia.

17:50 Vamos con el repaso a la clasificación de la etapa; 1º VISCONTI, 2º NAVARDAUSKAS, 3º MEZGEC, 4º POZZATO, 5º HONDO, 6º PUCCIO, 7º MODOLO, 8º FELLINE, 9º VENTOSO, 10º EVANS.

17:48 Así ha quedado el TOP 5 de la etapa: VISCONTI, NAVARDAUSKAS, POZZATO y HONDO.

17:45 Gran Giro el que está realizando particularmente VISCONTI, y en general su equipo. 2ª victoria consecutiva del equipo Movistar tras la de ayer de INTXAUSTI.

17:42 VICTORIA DE ETAPA PARA GIOVANNI VISCONTI.

17:40 El de Movistar encara los últimos 1000 metros. Va a ganar otra vez en esta edición, si continúa la falta de entendimiento atrás entre los distintos saltos.

17:38 VISCONTI encara los últimos 5 kilómetros y nadie se acerca por detrás.

17:35 Comienzan a intentarlo corredores en el llano hasta meta. KELDERMANN, AZANZA o NIZZOLO son algunos de ellos.

17:29 Gran estrategia de Movistar tirando toda la 2ª mitad de la etapa para VISCONTI que encara los últimos 10 kilométros en solitario. Finaizando ya el descenso del puerto y la diferencia se mantiene.

17:27 Giovanni VISCONTI en busca de su 2ª etapa en solitario sacando unos 33" al grupo principal.

17:23 ¡ATACA VISCONTI! Se quedan Danilo Di Luca y Miguel Ángel RUBIANO. Se marcha el de Movistar.

17:23 Disfrutan de 23 segundos con el pelotón mientras están llegando a la cima.

17:21 El italiano del conjunto español ha salido muy fuerte y con mucha alegría en su pedaleo se ha plantado con los dos de cabeza.

17:20 ATACA VISCONTI en el grupo.

17:19 SE QUEDA CAVENDISH y mientras Di Luca contacta con Rubiano.

17:17 Di Luca se marcha a por Rubiano. El del Farnese ha salido como un tiro cescoltado con un commmpañero que le hizo el trabajo sucio y que ha lo ha dejado en solitario.

17:14 RUBIANO ha dejado ha sus 3 compañeros de fuga y se marcha solo.

17:10 Demarraje en la fuga, intenta marcharse el colombiano del Androni.

17:05 Vemos como los favoritos se colocan arriba para evitar cualquier problema. Cavendish todavía aguanta sin problemas aparentes.

17:00 Estamos apunto de comenzar la subida, la diferencia baja del minuto.

16:55 Euskaltel y BMC ayudan a Omega y descienden a 1 minuto rápidamente la diferencia. Samuel Sánchez sube posicones en el grupo,. Es un buen día para él, que ya lo intentó en el descenso de la etapa de ayer.

16:52 Es un puerto corto de 5.3 kilómetros con una pendiente máxima del 12% en el Km 2. El puerto se debate en desniveles cercanos al 7%, a excepción de ese primer kilómetro al 10%. Tras coronar el puerto les espera un rápido y vertigionoso descenso que finalizará a 8 kilómetros de la meta de hoy.

16:49 36 kilómetros a meta y la difrencia a punto de bajar de los 2 minutos con el puerto de Crosara muy cerca y que pasamos a analizar rápidamente.

16:43 Mientras en la Bayern - Rundfhart, Alex RASMUSSEN (GRS) venció la 1ª etapa por delante de Ben SWIFT (SKY) y Juan José LOBATO (EUS).

16:39 Omega está tranajando con mucho interés. Mark Cavendish buscará su 6ª victoria en esta edición. Pero, ¿Teniendo un puerto cerca de meta, realmente es una opción seria? En unos minutos lo veremos.

16:36 La ventaja ya está por debajo de los 3 minutos a falta de 45 kilómetros a meta. Argos, Movistar y Omega siguen intentando echar abajo la escapada.

16:27 El trabajo de los distintos equipos está haciendo que los fugados comienzan a perder tiempo a pasos agigantados, y es que ya está a punto de bajar de los 3 minutos la diferencia de la cabeza de carrera con el pelotón.

16:24 Aquí tenéis el inicio de la etapa en una foto que nos ofrece la organización.

16:22 Esta es la situación de la meta en Vicenza ahora mismo.

16:14 BELKOV, RUBIANO y DOCKX ha sido el orden por el que la fuga ha pasado el sprint intermedio establecido en la localidad de San Bonifacio, y donde más de 4 minutos después, todavía no ha pasado el pelotón.

16:10 A falta de 65 kilómetros a meta, Cannondale se une a Argos para intentar reducir la ventaja de los escapados, que recordamos son: Miguel Ángel RUBIANO (AND), Luke DURBRIDGE (OGE), Maxim BELKOV (KAT), y Ger DOCKX (LOT)

16:05 Explicamos las declaraciones. AG2R ha tenido dos positivos en menos de 12 meses (Hoaunard y Georges), hecho que en el reglamento del Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC) está castigado con una autosanción de 8 días en la próxima carrera World Tour, en este caso, Dauphiné.

16:00 Nos hacemos eco de las declaraciones recogidas por nuestros compañeros de Biciclismo en las Vincent Lavenu confirma que AG2R que no correrán en Dauphiné. Lavenu comentaba "No sólo es que tenga pocas opciones, pero sobre todo se trata de mantenerse fiel a nuestras normas. Esto crea una tensión que entiendo. Lo que yo espero es que no se pierda la confianza que han depositado en mí y mi equipo. Una vez más, esto no es un error colectivo, incluso si no tratamos de eludirlo. Pero lo vamos a pagar además muy fuerte".

15:53 Volvemos ya a las carreteras italianas em las que los escapados siguen disfrutando de una amplia ventaja, 5 minutos en este momento. Trabaja Argos, Omega y Movistar tímidamente en el grupo trasero.

15:50 Siguiendo con el Tour de Bélgica, la etapa ha sido para André Greipel .

15:48 Tom Boonen ayer en rueda de prensa: "¿Si algún día volveré a correr el Tour? Las posibilidades son muy pequeñas, quizás nunca volveré a correr esa carrera". El belga está disputando el Tour de Bélgica tras su caída en el Tour de Flandes, tiene pensado correr Valonia y Polonia en sustitución a la ronda gala.

15:40 Seguimos con el repaso a los escapados. Es el turno del ruso Maxim Belkov, ganador de la 9ª etapa de esta edición del Giro de Italia.

15:32 Omega-Pharma está dirigiendo el pelotón a unos 40 km/h de media cuando hemos rebasado la barrera de los 100 kilómetros a meta, y la diferencia vuelve a subir a los 3'45".

15:28 La carrera discurre por la ciudad de Verona, en el Véneto. Localidad con unos 265.000 habitantes y declarada Patrimonio de la Humanidad en el 2000. Ciudad que mencionan autores como Goethe o Stendhal en sus libros de viaje, y que mencionan en sus historias autores como Shakespeare, donde ocurre la acción de Romeo y Julieta.

15:19 Según los datos que nos aporta la organización tras el paso por la localidad de Villafranca, los corredores están viajando con una temperatura de 21Cº y una humedad cercana al 60%. Jornada tranquila en todos los sentidos, aunque si algún equipo de sprinters quiere intentarlo antes de las etapas finales donde los favoritos coparán las primeras posiciones en la montaña, hoy es el día.

15:16 Tras el avituallamiento ha habido una ligera relajación en el pelotón, y la ventaja de los escapados vuelve a incrementarse y se aproxima a los 3 minutos a falta de 100 kilómetros.

15:11 Beñat Inxtausti celebrando la victoria de etapa de ayer. El vasco se encuentra 9º a 5:47 del líder del Giro.

15:05 Por otro lado está Miguel Ángel Rubiano, colombiano del Androni que ya ganó una etapa en la carrera italiana en el año 2006.

15:00 Luke Durbridge es uno de los escapados. Ciclista de 22 años especialista en la contrarreloj y actual Campeón australiano contra el crono y en ruta, de ahí el maillot que porta.

14:58 Vemos como rueda el líder del Vincenzo Nibali tranquilo en el grupo principal que ya ha bajado la diferencia a los 2'15"

14:52 Por lo tanto los equipos con representación en la escapada del día son: Androni, Katusha, Orica GreenEdge y Lotto.

14:47 Los 3 acompañantes de Rubiano, son Dockx, Luke Durbridge y Belkov.

14:45 Actualizamos situación de carrera. Tenemos a una escapada formada por cuatro corredores entre los que destaca Miguel Ángel RUBIANO del Androni a unos 3 minutos 20 segundos del pelotón que viaja tranquilo, cuando todavía restan 120 kilómetros apra la llegada a meta.

14:30 Recordar que podéis seguir toda la información por nuestra cuenta de Twitter: @Ciclismo_VAVEL

14:30 La corsa italiana ha llegado en 8 ocasiones más a esta localidad, nuestros compañero de Cobbles & Hills han recogido los ganadores de dichas ediciones:

1932 – Guerra, 1950 – Koblet, 1953 – Monti, 1961 – Zamboni, 1967 - Francisco Ibarra Gabica, 1977 - Demeyer, 1983 – Rosola y 1996 – Cipollini

14:30 La etapa de hoy constará de 241 kilómetros en un terreno llano, pero que terminará con un final incómodo en el que tendrán que pasar por un pequeño puerto llamado Crosara. Final parecido al de la jornada de ayer, pero de menor importancia, con una distancia de 5.3 kilómetros y una pendiente cercana al 11% en el último kilómetro de la ascensión. Posteriormente trazarán un rápido descenso que los dejará a menos de 10 kilómetros de la meta final.

14:30 También hay que destacar los corredores que ya no están en las carreteras italianas. Algunos de ellos tan importantes como: Bradley WIGGINS, Nacer BOUHANNI, John DEGENKOLB, Matthew GOSS, o Ryder HESJEDAL entre otros.

14:30 Por otro lado, la clasificación de la Regularidad amanece y comienza el recorrido de esta forma.

1º Mark CAVENDISH GBR3 OPQ 109 puntos 2º Cadel EVANS AUS BMC 103 puntos 3º Carlos BETANCUR COL ALM 85 puntos

14:30 Tras la victoria en la etapa de ayer del vasco del Movistar, Beñat Intxausti, así está la Clasificación General de esta edición.

1º Vincenzo NIBALI ITA ATS 67:55:36 2º Cadel EVANS AUS BMC a 1:26 3º Rigoberto URÁN COL SKY a 2:46 4º Michele SCARPONI ITA LAM a 3:53 5º Przemyeslav NIEMIEC POL LAM a 4:13 6º Mauro SANTAMBROGIO ITA VIN a 4:57 7º Carlos BETANCUR COL ALM a 5:15 8º Rafal MAJKA POL TST a 5:20 9º Beñat INTXAUSTI ESP MOV a 5:47 10º Robert GESINK PBA BLA a 7:24

14:30 Éste es el vídeo de la etapa de ayer con victoria española.

14:30 Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva jornada surcando las carreteras italianas en una de las tres grandes vueltas por etapas. El Giro de Italia 2013 ya está en la última semana de competición buscando la línea de meta en Brescia. Hoy la 17ª etapa nos llevará de Caravaggio a Vicenza.