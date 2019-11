Resultado de la 6ª etapa de la Critérium du Dauphiné Libéré 2013

14:55 Esto es todo por nuestra parte. Mañana más y mejor con una etapa que puede acabar de consolidar la victoria de Chris Froome en la general. Esperamos que hayan disfrutado con la retransmisión. Mañana en Vavel.com volveremos a narrarles toda la Dauphiné Libéré en directo. Gracias y hasta otra.

14:47 La etapa de mañana. 187.5 km de media montaña. Podremos disfrutar de la ascensión al Alpe d’Huez por la misma vertiente que lo hará el Tour de Francia 2013 unos días más tarde. Una ascensión muy importante pero demasiado alejada de meta como para marcar diferencias. A continuación se afronta la ascensión del Sarenne.

Criterium Dauphiné 2013 Etapa 7

Km 51.0 – Alpe d’Huez – 12 km con desnivel medio 8.6% – Categoría HC

Km 60.5 – Col de Sarenne – 3.1 km con desnivel medio 6.8% – Categoría 2

Km 101.0 – Col d’Ornon – 10.5km con desnivel medio 6.1% – Categoría 1

Km 176.0 – Col du Noyer – 11.3km con desnivel medio 7.2% – Categoría 1

Km 187.5 – Superdévoluy – 4 km con desnivel medio 5.7% – Categoría 3

14:44 Así queda la clasificación de la general:

1. FROOME Christopher 1 SKY PROCYCLING 16h 08' 44" 2. PORTE Richie 6 SKY PROCYCLING 16h 09' 36" + 00' 52" 3. DENNIS Rohan 113 GARMIN - SHARP 16h 09' 38" + 00' 54" 4. ROGERS Michael 16 TEAM SAXO-TINKOFF 16h 10' 21" + 01' 37" 5. MORENO FERNANDEZ Daniel 88 KATUSHA TEAM 16h 10' 31" + 01' 47" 6. NAVARRO Daniel 96 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 16h 10' 33" + 01' 49" 7. TAARAMAE Rein 97 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 16h 10' 36" + 01' 52" 8. KWIATKOWSKI Michal 152 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 16h 10' 42" + 01' 58" 9. KONIG Leopold 211 TEAM NETAPP-ENDURA 16h 11' 00" + 02' 16" 10. FUGLSANG Jakob 31 ASTANA PRO TEAM 16h 11' 04" + 02' 20''

14:41 Esta ha sido la clasificación de la etapa de hoy

1º Thomas Voeckler (Europcar) 3:24:13

2º José Herrada (Movistar Team) m.t.

3º Kevin Seeldrayers (Astana) m.t.

4º Egor Silin (astana) m.t.

5º Edwald Boasson Hagen (Sky) a 46"

6º Gianni Meersman (Omega) m.t.

7º Francesco Gavazzi (Astana) m.t.

8º Wesley Sulzberger (Orica GreenEdge) m.t.

9º Arnaud Gerard (Bretagne) m.t.

10º Michael Kwiatkoski (Omega) m.t.

14:39 Voeckler: "Ha sido una etapa duro porque los puertos, pese a no ser con rampas muy duras, los hacíamos a gran velocidad y en las bajadas casi no teníamos tiempo a recuperar porque sino el pelotón nos pillaba. Estoy contento por la victoria, la verdad es que nos hemos entendido bien y hemos sabido disputarnos la victoria al final".

14:37 No han acabado de gestionar bien los Astaná la superioridad que tenían en la escapada: 2 de 4. La experiencia de Voeckler acaba siendo decisiva.

14:36 A sus 22 años, Jesús Herrada ha demostrado fuerza y entrega y ya se ha dejado ver en una carrera importante como la Dauphiné. Mucho ojo a este chico. Muy joven. Veremos si el Movistar sigue confiando con él en las próximas campañas.

14:35 Esta historia ya la hemos visto muchas veces. Voeckler durante la escapada haciéndose el sueco, no pasando a los relevos o pidiendo demasiados y a la hora de la verdad ataca y gana. Es la victoria número 18 de su carrera (sin contar las grandes rondas y carreras de un día), la primera de este 2013. Parece que volveremos a verlo activo en el Tour.

14:33 Llega todo el pelotón a 46 segundos con Boasson Hagen encabezándolo.

14:31 ¡Victoria de Thomas Voeckler! El francés atacó a 100 metros para el final y ni los Astaná ni Herrada pudieron con su potencia.

14:30 ¡Ataca Voeckler!

14:28 Llegada para los escapados. Todos miran al zorro viejo de Voeckler. El dúo Astaná usará sus bazas. Tiene que estar atento Herrada. Tiene una oportunidad de oro.

14:25 La victoria está en la escapada definitivamente. Quedan 5 kilómetros y la distancia se mantiene en 1' 14''.

14:23 Caida muy dura en el pelotón y parece que puede ser con consecuencias. Un corredor del Blanco sin moverse en el suelo, aquejándose de su rodilla. Es Clement.

14:21 Vuelven a juntarse los 4 escapados. Hay mucha cohesión, saben que tienen la etapa en sus manos. Hagan sus apuestas. Hay dos Astaná (Silin y Seeldraeyers), un Movistar (Herrada) y Voeckler del Europcar.

14:20 ¡Últimos 10 kilómetros de la etapa! Ahora sí que vemos delante a los Sky, con Froome al frente para evitar cualquier susto. También vemos a Meersens, el maillot verde de la Dauphiné. La ventaja se mantiene estable en 1' 15''.

14:18 Muy estirado el pelotón. La ventaja que aumenta hasta el 1' 18''. Ojo que podría haber victoria en la escapada. El pelotón no acaba de trabajar cohesionado para reducir esa diferencia. Está claro que si el Sky no pone de su parte como equipo potente, el cansancio de la semana pasa factura en los demás colectivos.

14:16 Parece que Voeckler y Silin se escapan un poco y podrían unirse para buscar la victoria de etapa. Unos diez metros de ventaja. Estos movimientos no ayudan, salvo que sean serios, a la culminación de la escapada.

14:15 A falta de 16 kilómetros, la ventaja vuelve a aumentar hasta el minuto y once segundos.

14:14 Rohregger, del RadioShack, se escapa del pelotón e intentará alcanzar al grupo de escapados. Tarea complicada pero se le ve muy decidido.

14:13 De momento la distancia entre los escapados y el pelotón se neutraliza. Ni aumenta ni disminuye. Están trabajando bien los Astaná, Voeckler y Herrada. Saben que pueden culminar una escapada de casi 100 kilómetros si trabajan unidos y no piensan en la llegada.

14:12 El esfuerzo de Tony Martin le pasa factura y queda relegado en la parte trasera del pelotón. Se descuelga y parece que se tomará este final de etapa con tranquilidad.

14:10 Bouhanni, uno de los grandes favoritos al triunfo de hoy, se ha quedado descolgado y pierde 50 segundos con respecto al pelotón. Puede que entre de nuevo, pero acusará este esfuerzo extra.

14:09 Los Omega están recortando la distancia. 20 kilómetros y tan solo ¡1 minuto de distancia! Siguen en cabeza Herrada, Seeldrayers, Silin y Voeckler.

14:06 Chavanel parece haberse recuperado de los problemas que ha tenido a lo largo de la etapa y ahora tira del pelotón con mucha fuerza hasta el punto que tiene que frenar para no escaparse.

14:05 Sigue apretando Martin y el Omega en la cabeza del pelotón para reducir la distancia. Salvo sorpresa mayúscula, habrá llegada masiva. ¡Hagan sus apuestas!

14:04 23 kilómetros para el final y la distancia que sigue sin bajar del minuto. 1' 10''

14:00 Ya no hay más puertos. Todo es llano y bajada hasta el final. El Col des Mouilles lo han pasado todos.

13:58 Se engancha Voeckler a los dos Astaná y a Herrada.

13:56 30 kilómetros para el final de etapa y 1:25 entre la cabeza de carrera y el pelotón.

13:53 ¡Ataque de Herreda! Le siguen los Astaná pero los demás se quedan rezagados. Ojo a este ataque duro del de Movistar.

13:50 El Garmin y el BMC también quieren estar al frente del pelotón. Todos quieren controlar a los escapados para tener opciones de ganar la etapa al sprint, la que será seguramente la última etapa con opciones para los más rápidos. Boasson Hagen será el rival a batir, aunque Viviani quiere ganar.

13:48 La ventaja de los escapados sigue disminuyendo. A falta de 33 kilómetros para el final, 1' 32'' sobre el pelotón.

13:45 Reacciona el Omega tirando del pelotón y estirando la carrera por detrás. Tony Martin aprieta los dientes.

13:43 Hay mucho nivel en la fuga. Recordemos que hay corredores como De Gendt, Mikel Nieve, Voeckler o Wellens. Y Geniez es el mejor clasificado, 18º en la general.

13:40 Vuelve a reducirse la ventaja del pelotón con los escapados. 1' 58'' a falta de 40 kilómetros para llegar a Grenoble.

13:38 Las bajadas que estamos viendo son muy parecidas a las de l'Alp d'Huez, pero sin nieve.

13:35 Se vuelven a juntar todos los escapados. Voeckler sigue tirando de piernas. ¡Qué bárbaro el francés!

13:34 No pueden relajarse en exceso porque Geniez, de la Français des Jeux, es 18º en la tabla a 3' 14'' de Froome. Un chico joven, con talento y que puede tener futuro.

13:32 El pelotón aguarda tranquilo. 46 kilómetros para la meta. 2' 22'' les sacan los escapados.

13:30 ¡Ataque de De Gendt! Nieve a rueda, Herreda también. Sufren Voeckler, Wellens y Silin.

13:25 La carrera está con un grupo de escapados que trabaja unido y el pelotón que parece haberse relajado. La diferencia ha aumentado hasta los 3 minutos.

13:22 Sorensen, compañero de Contador, intenta un ataque en el Col des Ayes.

13:18 Pasaremos también por el Col des Mouilles

13:15 Los dos favoritos para el Tour charlando antes de empezar la etapa.

13:10 Precioso paisaje

13:05 Estas imágenes nos puede dejar el Col des Ayes

13:00 El Sky está imponiendo el ritmo con Kiryienka y Porte en cabeza, aunque el Saxo-Tinkoff de Contador está atento por cualquier ataque.

12:55 De Gendt (VCD), Geniez (FDJ) Voeckler (EUC), Wellens (LTB), Mikel Nieve (EUS), Herrada (MOV), Seeldraeyers y Silin (AST) son los escapados. 2' 45'' sobre el grupo del pelotón mientras ascienden al Col des Ayes.

12:50 Los escapados empiezan la escalada del Col des Ayes y aumentan su distancia con el grupo del líder a dos minutos.

12:45 Así es la subida al Col des Ayes.

12:43 La bajada del Col du Barioz ha dejado estirado al pelotón y Chavanel no está aguantando el fuerte ritmo del Sky.

12:40 Hay un grupo de escapados a un minuto del pelotón.

12:32 "Purito" nos ha dejado esta mañana con unas declaraciones de intenciones totales: "¿Por qué no voy a poder ganarlo? Subir al podio sería maravilloso, pero estoy en la lista de ocho ó 10 candidatos y el recorrido de este año me gusta mucho porque es montañoso y las cronos son más cortas y más duras que otras veces. Las contrarreloj siguen siendo mi talón de Aquiles, pero he mejorado mucho [ha pasado pruebas en el túnel del viento del equipo Mercedes], así que estoy muy animado".

12:28 El mejor en esta Dauphiné, además de Froome, está siendo el equipo Sky, con Boasson Hagen al mando, ganador de tres etapas ya.

12:25 ¿Recuerdan la contrarreloj de 2011 en el Tour con llegada a Grenoble?

12:22 A la espera de que conecten con la carrera, confirmarles que Samuel Sánchez no correrá el Tour de Francia, por lo que se suma a la baja de Wiggins. El español, tras defraudar en el Giro, lo intentará al máximo en la Vuelta.

12:18 El pelotón acabará en Grenoble, una ciudad francesa preciosa, al pie de los Alpes. (Foto: fotonostra.com).

12:16 Fuera de la carrera francesa, ayer conocimos la noticia de que Nibali renovará por el Astaná.

12:14 Bonitas vistas a la salida en Léchère-les-Bains. (Foto: hotellesclarines.com)

12:12 Meersman tendrá la oportunidad de sentenciar el maillot verde.

1. MEERSMAN Gianni 155 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 34 pts 2. FROOME Christopher 1 SKY PROCYCLING 31 pts 3. VIVIANI Elia 168 CANNONDALE 21 pts

12:10 Recordemos la clasificación general:

12:08 Finalmente, Chris Froome aseguró sentirse bien, aunque cree que aún no está al máximo: "Ser capaz de terminar por delante de alguien como él (Contador) definitivamente me da mucha confianza, sobre todo a tres semanas del Tour de Francia. Espero mejorar mi forma antes del Tour. No siento que esté a cien por cien de condiciones todavía, pero estoy donde tengo que estar en esta fase".

12:07 Por su parte, Alejandro Valverde se ha mostrado cauto ante su clasificación y sobre su estado de forma: "Quizás era muy pronto para marcharme solo, pero la situación de la carrera, con Imanol por delante, ha propiciado que me moviera. Lo importante es que me he encontrado muy bien y las sensaciones han sido buenas".

12:06 Las sensaciones en esta Dauphiné Libéré no están siendo las mejores para Alberto, que, sin embargo, se muestra satisfecho: "He estado a rueda toda la carrera, sé que este momento del año no es el mejor para mí debido a las alergias y tengo que seguir día a día. Mi condición mejora cada día y esto es lo más importante. Independientemente del resultado, el objetivo es ponerme a punto para el Tour. Si se puede ganar una etapa, está bien porque siempre te da un poco de confianza, pero lo importante es seguir trabajando”.

12:05 Este es el perfil de la etapa. (Foto: esciclismo.es)

12:04 Estos son los metros finales con un Froome pletórico.

12:03 Tras la machada de Chris Froome en la etapa de ayer ante Alberto Contador, la Dauphiné vive hoy una jornada más tranquila, de 143 kilómetros, que podría ser la última oportunidad para los "sprinters" de ganar una etapa. Solo un puerto de segunda categoría, el Col des Ayes, parece complicar una jornada que se prevé sin demasiados cambios en la general.

