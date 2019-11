Contador: "Llegaré en óptimas condiciones al Tour de Francia"

Alberto Contador terminó el pasado domingo su participación en el Critérium du Dauphiné 2013. Lo hizo tras una etapa en la que decidió quedarse con su compañero Michael Rogers, por lo que llegó lejos de Chris Froome. “Estaba pensando en disputar la etapa, porque hoy, con el agua, para respirar me iba bastante mejor. Pero hemos visto que Rogers estaba en un mal momento y he pensado que era mejor echarle una mano para intentar mantener la posición. Al final no ha tenido un buen día, pero estoy contento porque las sensaciones son muy buenas. ¿Dónde habría llegado hoy? No lo sé, no lo puedo saber, pero estoy muy contento con las sensaciones que tengo”, añadió Contador.

A su llegada a meta, el pinteño declaró su intención de disputar la etapa, pero prefirió quedarse con su compañero, además de contar con la mala suerte de caerse. “Era un día en el que tenía puesta la mirada. Tras Col de Vars he tenido un poco de mala suerte, porque para un momento en que me dejo caer detrás del grupo en estos ocho días para dejar el chubasquero, he tenido una mala caída. Me he podido levantar, he entrado de nuevo en el grupo y las sensaciones eran muy buenas en el último puerto”, explicó el ciclista del Saxo Bank.

Con respecto a esa caída, Contador se muestra cauto: "Todavía es pronto para saber si tiene alguna consecuencia. El costado izquierdo sí lo tengo bastante golpeado. Por suerte, con tanta lluvia llevamos bastante ropa, te deslizas más sobre el asfalto y tienes menos raspones. Espero que no me moleste para seguir con la preparación para el Tour", declaró el de Pinto.

Al mismo tiempo, el madrileño hizo balance de la semana y de la preparación previa a la ronda gala: “El balance es bueno, muy bueno. Mis sensaciones son muy buenas, independientemente del resultado en la general, que es algo secundario. He estado centrado sobre todo en ir cada día mejor y estoy muy contento con el momento de forma que tengo ahora mismo y creo que llegaré en óptimas condiciones al Tour de Francia. No voy a decir que mejor que ningún año, porque eso habrá que verlo en carrera, pero como mínimo igual que en los años anteriores”, añadió Contador.

El ciclista del Saxo Bank, que acabó décimo en la general del Dauphiné a 4:27 de Froome, afronta ahora el tramo final de preparación. Durante el día de hoy, visitó la contrarreloj del próximo Tour antes de volver a España. La edición número 100 de “La Grande Boucle” comenzará el próximo 29 de junio en Córcega con una etapa llana de 213 kilómetros. Contador buscará su tercer Tour, después de ser descalificado del de 2010 por el positivo en Clembuterol.