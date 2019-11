Gerrans: "Lo que ha marcado hoy la diferencia es el trabajo de mi equipo"

La tercera etapa del Tour de Francia 2013 ha sido la última que se celebraba en terreno corso. Unía las localidades de Ajaccio y Calvi con 115 kilómetros de recorrido, en una jornada de media distancia. Gerrans, como ganador de la etapa, y Sagan y Rojas, como segundo y tercero, han dado su valoración sobre la jornada de hoy, al igual que ha hecho el líder de la carrera.

Simon Gerrans destaca el trabajo de su equipo

El ciclsita australiano destacó la victoria sobre un gran rival y gracias a un gran trabajo de su equipo, el Orica GreenEdge: "Sagan es un corredor muy completo, puede ganar en todo tipo de terrenos. Lo que ha marcado hoy la diferencia es el trabajo de mi equipo. Gerrans completaba diciendo que "hemos pillado un poco por sorpresa a Sagan. Cameron Meyer y Michael Albasini han llevado el tren a la perfección y Daril Impey me ha lanzado el sprint hasta los últimos 200 metros. Ha sido él quien ha marcado la diferencia, Sagan ha comenzado a esprintar contra él y por eso se ha fundido”.

Gerrans se mostraba muy contento por poder dar al Orica su primera victoria en el Tour y reconoce que tenían puesta la mira en esta etapa: “Sabíamos que nos podía venir bien y la reconocimos la semana pasada cuando vinimos. Nos ha servido, porque tenemos nuestra recompensa. Estoy encantado de haberle dado al Orica GreenEdge su primera victoria en el Tour". Y también se mostraba muy contento de ganar a un ciclista de la talla de Peter Sagan: "Es fantástico superar a un corredor con tanta clase como Sagan, capaz de subir con los escaladores y superar por velocidad a los mejores velocistas”.

Bakelants contento de haber mantenido el maillot amarillo

El belga Jan Bakelants se mostró muy contento por llegar como líder a la crono por equipos de Niza, destacando el gran trabajo de su equipo: “Nos hemos fijado como objetivo conservar el maillot amarillo por lo menos para la contrarreloj por equipos, para salir en último lugar. Durante toda la carrera, el equipo ha realizado una labor excelente: había una escapada que nos convenía y hemos controlado la distancia durante toda la jornada". También se ha mostrado conformista con su trabajo, reconociendo que para él es un gran logro: “Mañana haremos todo lo posible para conservar el maillot, pero hay otros equipos más especializados en este tipo de contrarreloj. Yo estoy muy contento de haber podido lucir hoy el maillot y de haberlo defendido"

Peter Sagan piensa en "el verde"

El ciclista eslovaco llegaba a la cita francesa como uno de los principales candidatos a imponerse en las llegadas al sprint, aunque se va del periplo por Córcega sin ningún triunfo. Sagan reconocía que la clasificación de los puntos es su principal objetivo: “Quiero hacerme con el maillot verde en París, así que estoy satisfecho de ir liderando la clasificación”. Añadía que "esta carrera ha empezado bien y tenemos unos puntos de ventaja", en relación al objetivo principal del ciclista de Cannondale pese a no haber conseguido ningún triunfo parcial.

Sagan reconoció no estar en plena forma tras la caída del sábado respondiendo esto al ser preguntado por el sprint final: "Yo sólo me lancé con todas mis fuerzas, pero no estoy en plena forma después de la caída del primer día”. El joven eslovaco espera recuperarse para mejorar su rendimiento: “Espero encontrarme mejor cada día y recuperarme de la caída. Y no volverme a caer, claro. Estoy satisfecho por haber sumado puntos y los próximos días me voy a centrar en los sprints”.

Jose Joaquín Rojas contento

El sprinter murciano se mostró contento aunque reconoce quedarse con la duda de si hubiera podido ganar: "El tercer puesto me deja un buen sabor de boca, pero se me ha cortado el que iba justo delante y me ha quedado un poco la incertidumbre de si poda haber disputado la etapa con Gerrans y Sagan. Pero estoy contento sobre todo por ver que la etapa de ayer fue un espejismo". Rojas sale reforzado tras muchos problemas físicos ya que reconoció que "para mí supone un impulso moral porque llevaba mucho con contratiempos, estas últimas semanas también he tenido alguna infección en la boca y verme de nuevo con los ms grandes disputando un sprint del Tour me sube mucho la moral para lo que queda de carrera".

Fotos de www.letour.fr, Facebook Peter Sagan y www.movistarteam.com