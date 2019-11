Declaraciones tras la sexta etapa del Tour de Francia 2013

La sexta etapa del Tour de Francia 2013 ha unido las localidades de Aix-en-Provence y Montpellier, en una jornada con mucha tensión debido al viento y a las caidas que están azotando a los ciclstas en este inicio de carrera. Hoy, la victoria ha sido para André Greipel (LOT), quien se ha impuesto sobre Sagan y Kittel. Cavendish ha sido cuarto tras sufrir una caída en los últimos 20 kilómetros. Por su parte, el sudafricano Daryl Impey (OGE) es el nuevo líder de la carrera tras entrar Simon Gerrans (OGE) en el segundo grupo a cinco segundos.

Greipel: "Hemos hecho un trabajo perfecto y se ha visto recompensado"

El sprinter alemán ha reconocido que han pasado de la tristeza a la alegría: "Está claro que en un mismo día se puede pasar rapidísimamente de la tristeza al júbilo. Esta mañana, en el autobús, Marc Sergeant ha hecho un discurso fantástico en el que nos ha pedido que nos concentráramos bien en la misión del día y tratáramos de no pensar en el abandono de Jurgen Van den Broeck. Para nosotros ganar aquí era un objetivo muy importante. Y si lo hemos conseguido, ha sido gracias a nuestro carácter". Greipel, quien en la quinta etapa no lograba un buen resultado en el sprint, ha dicho que "ayer cometimos algunos errores en el tramo final, pero hoy sin duda hemos mejorado. Hemos hecho un trabajo perfecto que se ha visto recompensado"

En cuanto a la caída de Cavendish y su estado a la hora de disputar el sprint, Greipel cree que "ha peleado hasta el final. Somos tipos duros que sabemos sufrir: incluso cuando nos caemos seguimos al pie del cañón para hacer nuestro trabajo. Creo que se encontraba bien". El alemán del conjunto Lotto ha reconocido abiertamente que quiere el maillot verde: "Como habéis podido ver, he peleado sistemáticamente por los puntos en los sprints intermedios, lo cual indica que estoy dispuesto a echar el resto por conquistar el maillot verde si se me presenta la oportunidad".

Impey: "Me parece sencillamente increíble rodar en el Tour de Francia vestido de amarillo"

El ciclista de Orica es el primer africano en portar el maillot amarillo del Tour en toda la historia y se ha mostrado muy ilusionado con ser el nuevo líder de la carrera: "Uno siempre sueña con vivir un momento así, también los corredores de más calidad y experiencia. Me siento muy afortunado por poder lucirlo, algo posible evidentemente gracias a Orica-GreenEdge". "Creo que la jornada de hoy me va a cambiar la vida", comenta Impey y continua diciendo que "Quizás de esta forma pueda contribuir a que el ciclismo ocupe un lugar más importante en mi país con respecto al rugby, por ejemplo".

Tras varias etapas trabajando para Goss y Gerrans, Impey ha recibido la recompensa merecida: "Ayer hablé con Simon (Gerrans) después de la llegada y me dijo que valoraba mucho mi ayuda durante las dos últimas etapas. Él sabía lo que iba a ocurrir hoy y no tenía ningún problema con ello. Podría haberse colocado a rueda y hacer su propio sprint, pero en lugar de hacerlo no ha tenido inconveniente en brindarme la oportunidad de enfundarme el maillot, por Sudáfrica y por mí".

Joaquim Rodríguez: "Afortunadamente, no tuve malas consecuencias de la caída"

El ciclista catalán del conjunto Katusha ha sido uno de los damnificados de la nerviosa etapa de hoy y se ha ido al suelo. A pesar de todo, "Purito" no tiene lesiones graves: "Nunca sabes lo que va a pasar, están muy bien colocado en cabeza, me he enganchado con un BMC y al suelo, sintetizaba Purito nada más llegar a meta. Espero que no haya sido nada". El ciclista español explicaba así su caída: "En el Tour todo el mundo desea ir la frente, así que es normal que haya algunas etapas nerviosas. Perdí mi posición en un punto crucial de la etapa por la caída, pero fui capaz de recuperar, todo está bien". Según su equipo, "no parece nada serio, pero sufre múltiples abrasiones".

Nairo Quintana: "Ha sido el día más difícil en lo que llevamos de Tour"

El ciclista colombiano del conjunto Movistar ha reconocido que ha sido una etapa muy difícil: "Había muchísima tensión por el viento y todo el mundo iba atacado de los nervios para que no le pillara ningún corte". Quintana explicaba que "en una rotonda ha habido un frenazo fuerte y no me ha dado tiempo a esquivar al de delante". En cuanto a sus lesiones, el colombiano explicaba que "tengo un fuerte golpe en la rodilla izquierda y un poco en la muñeca pero no parece nada importante". Además, añadía que "se nota que es una carrera distinta a todas porque el nivel y la tensión que hay aquí son enormes".

Los favoritos expectantes ante la montaña

Froome y Contador, principales favoritos al triunfo final se han mostrado contentos por haber salvado estos difíciles primeros días de carrera y se muestran con muchas ganas de que lleguen los Pirineos. El ciclista inglés ha reconocido que "en general hemos estado muy bien como equipo y estamos en una muy buena posición ahora de cara a los Pirineos". También ha destacado la tensión existente en estas primeras jornadas: "Han sido jornadas bastante tensas en el llano. Todo el mundo está muy cerca en la clasificación general y todos luchan por la posición, pero espero que una llegue la montaña se abra un poco más y la carrera se va a calmará un poco".

Por su parte, el madrileño ha reconocido la buena labor de su equipos y espera responder en las jornadas clave: "Por el viento había que estar atento en todo momento" y añadía que "tengo que dar las gracias a mi equipo porque me han llevado fenomenal. Espero responder a la misma altura en la montaña"

Imagen 1: André Greipel ganador hoy en Montpellier (Foto de www.letour.fr).

Imagen 2: Caída de Joaquim Rodríguez en la sexta etapa (Foto de www.eitb.com).

Imagen 3: Contador y Froome favoritos (Foto de www.sbs.com.au).