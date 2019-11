Marcel Kittel ha confirmado su superioridad en los sprints masivos del Tour de Francia 2013 y se ha apuntado la etapa 12 entre Fougères y Tours. Es la tercera victoria para el corredor alemán del conjunto Argos-Shimano en los que llevamos de carrera. A sus 25 años el fornido sprinter ha conseguido dejar en segundo lugar a hombres como Cavendish o Sagan. Marcel Kittel, exultante de felicidad, ha hablado con la prensa al final de la etapa y ha dejado varias respuestas muy interesantes.

Marcel Kittel: "Me siento como en un sueño"

Para empezar Kittel agradeció el fantástico trabajo de su conjunto: “Hoy he sido el hombre más rápido del pelotón, es increíble, me siento como en un sueño. Esta victoria es para todo el equipo, han hecho un trabajo increíble. La primera victoria rompió el hielo y hoy han hecho una preparación para el sprint increíble, amo a este equipo”, explicó el ciclista del Argos.

Kittel: "Amo a este equipo"

El triunfador de la jornada se acordó del incidente de su compañero Tom Veelers con Mark Cavendish en la 10ª etapa y no dudó en dedicarle la victoria: “Esta victoria es para Tom, ha afrontado la etapa con mucho dolor por la caída del martes. Cuando hemos cruzado la línea de meta ha venido a felicitarme con lágrimas en los ojos”, dijo Kittel emocionado. El excelente rendimiento del conjunto Argos en el Tour hace estar a todos sus integrantes inmensamente contentos y Kittel quiere más: “Creo que a Koen de Kort no está feliz del todo con esta victoria, porque hicimos una apuesta, si ganaba tres etapas se raparía la cabeza. Mañana tenemos otro sprint, en Alemania hay un dicho que dice que las cosas buenas vienen de tres en tres”, concluyó Marcel Kittel.

Juan Antonio Flecha: "No ha llegado ninguna fuga y tarde o temprano lo hará"

El otro protagonista de la etapa ha sido el catalán Juan Antonio Flecha. El corredor del Vacansoleil ha realizado más de 200 kilómetros de escapada y ha recibido el premio al corredor más combativo de la jornada. Flecha no ha conseguido su objetivo pero no dejará de intentarlo. Estas son sus palabras al termino de la jornada: “Ahora ya no estamos en la primera semana y hay que intentarlo, todavía no ha llegado ninguna fuga y tarde o temprano lo hará. Era difícil, pero estoy contento”, comentó Flecha a La Cadena Ser.

Mark Cavendish: "Simplemente ha sido mejor que yo"

El hombre de la Isla de Man fue derrotado hoy por Marcel Kittel y no está viviendo unos dias demasiado buenos. El incidente con Veelers le propició insultos y otros actos de los aficionados en la crono del Mont Saint Michel. Además, Cavendish no está encontrando el golpe de pedal para el sprint y Kittel le ha comido la moral. A pesar de esto, en un tweet publicado en su cuenta, el ciclista de Omega ha felicidado deportivamente a su rival.