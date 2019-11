Alberto Contador: "Con este equipo puedo ganar el Tour"

Nueva victoria para Christopher Froome en la 17ª etapa del Tour de Francia en la cual los corredores debían enfrentarse a una dura contrarreloj de 32 kilómetros que incluía dos puertos de segunda categoría, una lucha contra el crono atípica que se le atragantó al Campeón del Mundo Tony Martin (OPQS) siendo los escaladores puros los verdaderos protagonistas de la jornada. El primero en dar la sorpresa fue Ion Izagirre (Euskaltel), que marcaría el mejor tiempo hasta que este fue reducido por Valverde (Movistar), seguido de Joaquim Rodríguez (Katusha) y Contador. Pero el que finalmente se llevó el triunfo fue el británico Froome, que a falta de la batalla en el tríptico alpino ha demostrado ser el más fuerte en todos los terrenos y el claro favorito para llevarse el amarillo.

Contador, contento y a la vez decepcionado

"He ido más suave por el golpe de la rodilla y porque ha empezado a llover" Alberto Contador se mostraba mucho más ambicioso que ayer al ver que no todo estaba perdido. No en vano, el de Pinto admitió estar frustrado al no haber ganado la etapa por tan sólo ocho segundos: "Ha estado bien y estoy contento, porque es bueno estar ahí cerca, aunque es verdad que es una pena no poder ganar por tan poco. En la última bajada, ha empezado a llover y he decidido ir un poco más suave porque tuve una caída ayer. De hecho estoy contento de que la rodilla no me haya perjudicado mucho para la contrarreloj y eso me motiva para los días que vienen", añadía el corredor de Saxo-Tinkoff.

Contador tampoco quiso desestimar el trabajo de su equipo que, según él, podría darle la victoria en el asalto a los Alpes: "Hay que probar a ver si se puede escalar al máximo puesto, pero es verdad que Froome está impresionante de forma, aunque todavía quedan tres días duros en los que, con un gran equipo como el mío, todo es posible", concluía el campeón pinteño.

Hoy faltó poco,pero no pudo ser. Las sensaciones siguen mejorando y eso es bueno. Ahora tres durísimos días por delante. #graciasafición — Alberto Contador (@albertocontador) July 17, 2013

Froome: "Contador me puso en peligro"

El más rápido en recorrer los 32 kilómetros de la contrarreloj fue Chris Froome (Sky), que se mostró muy satisfecho y emocionado sin pasar por alto el pequeño desencuentro con Alberto Contador en el día de ayer: “Esta victoria es increíble, no me lo imaginaba porque no he tenido suerte, ya que se ha puesto a llover cuando estaba en la última bajada. No hay choque de personalidades entre Contador y yo. Nos llevamos bastante bien en la bici y quiero decir que creo que es una rivalidad sana. Sólo pienso que llevó los límites demasiado lejos al tomar riesgos en el descenso y que después me puso en peligro al caerse en frente de mí. Todo lo que se necesita es un pequeño error como ese y podría ser el final del Tour para alguien. Pienso que él también tiene que recordar que esto es una carrera de ciclismo y no de vida o muerte”, sostenía el actual líder de la carrera.