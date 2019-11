Chris Froome gana el Tour de Francia, así lo vivimos

Y Esto ha sido todo por nuestra parte. En nombre mío y de toda la sección, ha sido un auténtico placer poder contaros todo lo sucedido en este Tour de Francia 2013. Ha sido una edición espectacular, mucho más que los últimos años, y se ha demostrado que pocos acontecimientos están a la altura de la Grand Boucle. Y es que puede que el ciclismo no pase por sus mejores momentos, pero tanto Induráin, como Merckx, Contador y Froome, hoy, podrán corroborar que el deporte de las dos ruedas es una fábrica de sueños, un sinfin de ambiciones e ilusiones que, inevitablemente, desembocan en el único e inigualable Tour de Francia. ¡Muchísimas gracias!

22:23 Froome: "Gracias a mi madre, que si no fuera por ella hubiera visto la carrera por televisión". Gracias también a mis compañeros por su extraordinario esfuerzo, al público y a mi prometida Michelle".

22:22 Nairo Quintana y Joaquim Rodríguez suben al podio para escuchar el himno británico. A Froome le cuesta aguantar las lágrimas.

22:19 Miguel Indurain, Bernard Hinault y Eddy Merckx posan junto a Froome con un maillot conmemorativo. El rostro del británico es un poema. Mucha emoción.

22:15 ¡LLEGÓ EL MOMENTO ESPERADO! El Arco del Triunfo se ilumina de amarillo mientras visten a Froome de amarilo. El británico nacido en Kenia está destinado a ser el nuevo gran vueltómano del mundo y culmina con 28 años su carrera deportiva. Bravo por el corredor de Sky que ha demostrado que se puede ganar un Tour y ser humilde y sencillo a la misma vez. Chapeau.

22:13 No baja del podio Nairo Quintana ya que recibe el maillot blanco de los jóvenes en el que ha sido su primer Tour de Francia.

22:11 El que sube ahora al podio de París es el hombre que más ha sorprendido en la carrera de esta edición, no podría ser otro que el único e irrepetible Nairo Quintana, que subirá cuatro veces al podio en el día de hoy.

22:08 Salta a la palestra Peter Sagan, el showman del pelotón que ha vencido de manera clara en la clasificación de la regularidad.

22:06 Turno ahora para Saxo-Tinkoff que recibe el premio al mejor equipo. Grandísimo Tour en general de los hombres de Alberto Contador.

22:03 Salta a el podio ahora el francés de la AG2R Cristophe Riblon, que se proclama corredor más combativo del Tour de Francia 2013 tras su exhibición en Alpe d'Huez.

22:02 Llamas, fuegos artificiales y sonidos suenan pararecibir a Marcel Kittel, ganador de la etapa de hoy.

21:59 Empieza la ceremonia con una iluminación del Arco del Triunfo y la Torre Eiffel. Lo acompaña un juego de sonidos.

21:57 Todo listo en el podio para reciir a los protagonistas:

21:53 El autobús del Team Sky parece una fiesta, así cruzaron la meta de los Campos Elíseos los ganadores del Tour de Francia 2013.

21:52 Finalmente 169 han sido los corredores que han logrado concluir la carrera ante los 198 que tomaron la salida en Córcega.

21:48 Además de Froome, el hombre más fuerte de la carrera ha sido Nairo Quintana. El colombiano, cuyo calibre no es sorpresa, se ha confirmado como un claro candidato de cara a próximas ediciones. Así de exhausto estaba el corredor de Movistar tras tres duras semanas de puro sufrimiento.

21:46 Ultimando los detalles de cara a la ceremonia de clausura. Pinta mítica con un iluminado Arco del Triunfo como fondo.

21:43 Así ha quedado la última etapa de la Grand Boucle 2013:

21:39 Los protagonistas del centenario de la carrera ya están listos para salir al podio. La luna y la Torre Eifel, invitados de lujo. Preciosa París para acoger la gran fiesta del Tour de Francia.

21:35 Chris Froome cruza la meta abrazado por sus compañeros y se proclama oficialmente ganador de la 100ª edición del Tour de Francia. Vamos con la ceremonia.

21:33 Brutal el el musculoso alemán del Argos que logra la que es su cuarta victoria en este Tour de Francia 2013. Mark Cavendish, que pareció tener algún problema, se queda sin la oportunidad de ser el único en la historia en ganar cinco veces seguidas en los Campos Elíseos.

21:32 ¡VICTORIA PARA MARCEL KITTEL!

21:32 ¡ARRANCA SAGAN!

21:31 ¡ÚLTIMO KILÓMETRO!

21:30 Cannondale descolocado ante el durísimo cambio de ritmo de Niki Terpstra en favor de Mark Cavendish. Están rodando rapidísimo.

21:29 Ahora es Lotto el que colabora con el Cannondale de Sagan. Atentos también los integrantes de Saxo-Tinkoff ocn tal de colocar a Daniele Bennati.

21:27 Ya no queda nadie por delante y varios equipos luchan por colocar a sus sprinters.

21:22 ¡DIEZ KILÓMETROS PARA EL FINAL!

21:17 El Campeón de Francia Vichot pincha por segunda vez mientras que los equipos de los sprinters luchan por cazar al trío de cabeza. 12 kilómetros para concluir el Tour de Francia.

21:13 Manuel Quinziato, Alejandro Valverde y Bram Tankik neutralizan al escocés y ruedan por delante con una ventaja de 17 segundos a 15 kilómetros para el final.

21:11 Nuevos intentos de fuga que intentan llegar a la altura de Millar.

21:08 Menos de 15 segundos entre Millar y el pelotón. 20 kilómetros para poner punto y final a la 100ª edición del Tour de Francia.

21:06 El ritmo de los velocistas está haciendo mella en el pelotón quedándose así bastantes corredores (foto: Movistar Team).

21:02 Cuatro vueltas para el final (25 kilómetros) y Millar mantiene la ventaja de 22 segundos.

20:59 OPQS y Argos no dejan la cabeza de pelotón en ningún momento. No pueden permitirse perder la oportunidad.

20:57 Flecha cede y tan sólo aguanta Millar escapado.

20:56 Menos de treinta kilómetros para el final y Flecha y Millar siguen a 22 segundos.

20:52 Desgraciadamente, el corredor del Vacansoleil Lieuwe Westra ha tenido que abandonar en el paso por meta ya que lleva varios días enfermo. Así lo anunciaba la escuadra holandesa:

#TDF @lieuwewestra has been ill all day. What a pity he has to abandon so close to the finish... This is Lieuwe: http://t.co/fHaOgwx68A.