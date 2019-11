Oleg Tinkov: “El rendimiento de Contador no es acorde a su salario”

El magnate ruso Oleg Tinkov mostró su decepción con el rendimiento de Alberto Contador en este Tour de Francia 2013, en el que el madrileño acudía como principal favorito y en el que no ha podido terminar entre los tres primeros. Tinkov, conocido por sus polémicas declaraciones en Twitter, criticó a su líder de equipo por no estar a la altura.

“El rendimiento de Contador no fue bueno. Necesita cambiar muchas cosas de su preparación y ser más profesional. ¿Lo hará? Esa es la cuestión”, escribe Tinkov.

Conta performance wasn't good. He need to change many things in his preparation and be more PRO. Will he do that? That's the question... — Oleg Tinkov (@olegtinkov) July 22, 2013

Poco después, siguió con sus críticas, alegando que “su salario no es acorde a su rendimiento. Es demasiado rico y ya no tiene hambre. Es mi opinión, creo que debe trabajar más duro”.

His salary doesn't match his performance. Too rich and isn't hungry, that's my opinion, and I deserve it. He must work harder — Oleg Tinkov (@olegtinkov) July 22, 2013

Ello provocó las respuestas de varios internautas. El propio Tinkov respondió a uno amenazando con irse del Saxo e invitando al usuario a ser el nuevo patrocinador “si tenia dinero”. “Riis necesita 6 millones”.

@RealHSPplayer i am leaving saxo, you dont have to)- if you have $$ wchich is doubt-spondor riis- he needs 6 million — Oleg Tinkov (@olegtinkov) July 22, 2013

Oleg Tinkov es un multimillonario ruso de 46 años que lleva algunas temporadas ligado al ciclismo. En 2006 patrocinó al equipo Tinkoff que llegó a correr el Giro de 2007. El equipo desapareció en 2008 dando paso al actual Katusha. Tinkov pasó a ser copatrocinador del Saxo Bank de Bjarne Riis a mediados de 2012.