Resultado de la novena etapa de La Vuelta a España 2013

17:58 La Vuelta no descansa y mañana la carrera española afrontará la 10ª etapa entre Torredelcampo y el Alto Hazallanas. Será la primera gran etapa de montaña con un final encadenado en los puertos de Monachil (1ª) y Hazallanas (HC).

17:56 Clasificación general provisional de la Vuelta a España 2013:

17:55 Clasificación de la 9ª etapa de la Vuelta:

17:52 Daniel Moreno, tras su segunda victoria de etapa: "No podemos pedir más, con Purito nos conocemos bien, con una mirada sabemos cómo estamos".

17:50 Thibaut Pinot (FDJ) ha perdido 55'' en la jornada de hoy y es uno de los grandes damnificados de la jornada.

17:49 Clasificación de la Vuelta a España 2013 tras la disputa de la 9ª etapa:

17:46 Nicolas Roche se coloca segundo a 1''. Vincenzo Nibali es tercero a 20'' de Dani Moreno.

17:43 ¡Daniel Moreno, nuevo líder de la Vuelta ciclista a España 2013!

(Foto: @Movistar_Team).

17:43 Excelente táctica del conjunto ruso. Atacó Daniel Moreno y Purito Rodríguez tan sólo se preocupó de seguir la rueda de Valverde. Imbatible Katusha.

17:41 ¡Segunda posición para Alejandro Valverde y tercera para Purito Rodríguez!

17:40 ¡Victoria aplastante de Daniel Moreno (Katusha)!

17:40 Alejandro Valverde intenta reaccionar, pero Moreno ha abierto un hueco importante.

17:40 ¡Ataca Daniel Moreno!

17:39 ¡Empieza el muro de Valdepeñas de Jaén!

17:38 ¡Último kilómetro, todos los favoritos agrupados!

17:37 La rampa de Valdepeñas de Jaén espera a los valientes. El duro trabajo de Katusha obtiene sus frutos y Boasson Hagen acaba de ser neutralizado.

17:36 11 segundos de ventaja para Boasson Hagen a 4 kilómetros de la meta.

17:35 Katusha sigue trabajando para neutralizar a Boasson Hagen. ¡5 kilómetros a meta!

17:33 Tremenda bajada del corredor noruego del Sky. Arriesgando al máximo.

17:31 Clara apuesta del conjunto Katusha. Paolini, Losada, Moreno y Rodríguez comandan el pelotón en busca de la rampa final. Boasson Hagen a 12''.

17:30 Katusha no quiere sorpresas. Luca Paolini cambia el ritmo y neutraliza a Luis León. Boasson Hagen aún tiene 11''.

17:28 ¡10 kilómetros a meta!

17:27 ¡Intentan reaccionar por detrás Juan Antonio Flecha y Luis León Sánchez!

17:26 Abre hueco el noruego de Sky, 22'' para Boasson Hagen.

17:25 Alto de los Frailes (2ª):

1º Boasson Hagen

2º Nicolas Edet

3º José Herrada

17:23 El paso por el alto de los Frailes ha roto la carrera. Boasson Hagen corona en primera posición, seguido de Nicolas Edet (Cofidis).

17:21 Boasson Hagen supera a Kiserlovski y se marcha en solitario. Movistar Team toma la iniciativa en las primeras posiciones del grupo en busca del noruego.

17:20 ¡Sale del pelotón Edvald Boasson Hagen (Sky)!

17:15 Ataque de Robert Kiserlovski (Radioshack), que alcanza a Txurruka y le deja de inmediato.

17:12 Amets Txurruka consigue abrir un pequeño hueco de 10''. La FDJ trabaja en el grupo para su líder Thibaut Pinot.

17:11 El puerto de los Frailes está causando problemas en el pelotón. Muchos ciclistas pierden contacto con los mejores.

17:10 No cesa en su empeño el conjunto Caja Rural. ¡Ataque de Amets Txurruka!.

17:08 Roman Kreuziger (Saxo Tinkoff) ya se ha descolgado del grupo de los favoritos.

17:05 Aramendia neutralizado. Carrera agrupada a 25 kilómetros de la meta. Net App y Belkin guían en las primeras posiciones.

17:03 Cabeza de carrera en solitario para Aramendia (Caja Rural). Mondory y Roux también han sido neutralizados por el grupo.

17:00 Empieza la subida al Alto de los Frailes (2ª). El pelotón engulle a Rowe y Hoogerland. Aguantan por delante Aramendia, Roux y Mondory.

16:55 El pelotón acabará con la escapada en breve. Hoogerland, Rowe, Aramendia, Mondory y Roux mantienen 20'' segundos de diferencia a 30 kilómetros de la meta.

16:52 Paso por el segundo y último sprint intermedio de la jornada, ubicado en Castillo de la Mota:

1º Lloyd Mondory

2º Luke Rowe

3º Francisco Javier Aramendia

16:46 45'' para los escapados. BMC desaparece de la cabeza del pelotón, toma el relevo el conjunto Belkin. 37 kilómetros a meta.

16:43 Los fugados ven como el empuje del pelotón acaba con sus opciones. Menos de un minuto para los cinco.

16:37 Lotto Belisol y BMC siguen relevando en las primeras posiciones del gran grupo. Cannondale, Movistar y Katusha ya asoman en la parte cabecera.

16:35 Paso por el sprint intermedio de Castillo de Locubín, el pelotón a 1' 50'' de los escapados.

1º Anthony Roux

2º Johnny Hoogerland

3º Francisco Javier Aramendia

16:30 Roux (FDJ) pasa primero por el sprint intermedio de Castillo de Locubín.

16:25 Volvemos a recordar el perfil de la 9ª etapa de la Vuelta ciclista a España 2013, donde se puede observar el quebrado tramo final de la jornada:

16:23 La carretera por la que circulan los ciclistas ha cambiado. El tramo final de la etapa transcurrirá en una zona de repechos, incómoda para los corredores. 50 kilómetros a meta.

16:20 Vídeo de la victoria de Igor Antón en el repecho de Valdepeñas de Jaén, en la Vuelta a España del año 2010:

16:18 De los participantes de la Vuelta a España 2013, no sólo Joaquim Rodríguez ha vencido ya en Valdepeñas. Igor Antón (Euskaltel) venció en la terrible rampa en el año 2010.

16:10 Sin novedades en la carrera. Aramendia, Mondory, Hoogerland, Roux y Rowe siguen controlados por el pelotón. 57 kilómetros a meta.

16:00 La 9ª etapa de la Vuelta ciclista a España 2013 continúa avanzando. Los ciclistas se acercan al primer sprint intermedio del día. 65 kilómetros a meta, 3' 24'' para la fuga.

15:55 Nuestro favorito para hoy es Purito Rodríguez. ¿Cuál es el vuestro? Podéis hacer vuestras apuestas en @Ciclismo_VAVEL.

15:50 Sigue bajando la renda de Hoogerland, Aramendia, Mondory, Roux y Rowe. 3' 25'' para los cinco.

15:45 Muy importante el dato que aporta Andrés Jiménez. En las estrechas rampas del muro final, la colocación de los favoritos será fundamental para aspirar a la victoria.

15:40 BMC y Katusha siguen empeñados en controlar la diferencia. Su apuesta para ganar la etapa es muy clara. Lo tienen difícil los fugados, 3' 43'' para ellos.

15:35 Problemas mecánicos para Beñat Intxausti (Movistar Team).

15:30 A falta de 86 kilómetros para llegar a la rampa decisiva de Valdepeñas, los escapados mantienen 4' 10'' de ventaja. Sigue la calma en el gran grupo.

15:28 Se cumple la segunda hora de carrera, con un promedio general de 38'8 km/h.

15:25 Leopold Konig, ganador de la 8ª etapa en Peñas Blancas, se mostró muy contento esta mañana en Antequera: "Ganar la etapa de Peñas Blancas fue el mejor momento de mi vida".

15:15 Aquí tenemos a los protagonistas de la escapada del día. Aramendia, Mondory, Roux, Hoogerland y Rowe:

(Foto: @pacoanguitaser).

15:05 BMC y Katusha han decidido levantar el pie del acelerador. 5' 28'' la diferencia entre fuga y pelotón.

15:00 Foto del terrible muro final que espera a los ciclistas en Valdepeñas de Jaén:

(Foto: Carlos Molina).

14:55 En el kilómetro 57 del recorrido, Aramendia, Mondory, Roux, Hoogerland y Rowe 4' 35'' de ventaja. El pelotón domina perfectamente la situación.

14:45 BMC y Katusha, pensando en Gilbert y Rodríguez, son los equipos más implicados en el control de los escapados.

14:35 Los escapados que intentaron la hazaña desde la salida son: Aramendia (Caja Rural), Mondory (Ag2r), Roux (FDJ), Hoogerland (VCD) y Rowe (SKY). Los cinco se entendieron bien y en pocos kilómetros su ventaja superó los cinco minutos.

14:30 Al igual que en las jornadas anteriores, el sol y el calor siguen siendo protagonistas de la Vuelta a España 2013. Esta es la meteorología prevista para la etapa:

14:27 La jornada de hoy ha arrancado a las 13:20h del mediodía en la localidad de Antequera y a los pocos kilómetros se ha formado la escapada buena del día.

14:25 Subida anterior a Valdepeñas de Jaén con victoria de Purito:

14:23 Joaquím Rodríguez (Katusha) es el gran favorito para llevarse la victoria. El catalán venció en Valdepeñas en la edición anterior y su explosividad en las grandes rampas le hacen el aspirante número 1.

14:20 El ciclismo moderno volverá a aparecer hoy en la Vuelta. Una jornada de recorrido quebrado, con 163'7 kilómetros, tendrá su explosión con dinamita al final. El repecho de Chaparral, con sus rampas del 27%, será el juez de la etapa.

14:15 Este es el perfil de la 9ª etapa de la Vuelta a España 2013, que se disputa entre Antequera y Valdepeñas de Jaén:

14:10 Tras el repaso a la jornada anterior, nos centramos ya en la disputa de la 9ª etapa de la ronda española.

14:05 Así quedó la clasificación general tras la disputa de la 8ª etapa:

14:00 Vídeo de los kilómetros finales de la octava etapa de la Vuelta a España 2013:

13:58 Así de contento se mostró Nicolas Roche al termino de la jornada:

I can not imagine in any way a happier day... Thanks for the support !