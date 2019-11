Valverde sigue sin aprender la lección

Todo pintaba de cara para la selección española hoy en Florencia. La carrera definitivamente rota, con cuatro corredores en cabeza. Dos españoles, Alejandro Valverde y Joaquim Rodríguez, un italiano, Vincenzo Nibali y un portugués, Rui Costa. España entera saboreaba el oro, un oro que Valverde se encargo de tirar al traste en favor de Rui Costa.

‘Purito’ con una actuación de diez, se ha movido a falta de kilómetro y medio para el desenlace del mundial de ciclismo en ruta masculino 2013. Por detrás, Rui Costa, Valverde y Nibali en su caza. El portugués fue el primero, e incompresiblemente el único, que demarró en busca del catalán. Cazó y venció. Oro para el luso, plata y bronce para España.

Así, de lo que parecía un mundial muy de cara para España, se pasó a un drama, con Alejandro Valverde como protagonista principal, una película que ya va siendo habitual en los mundiales, aunque parece que el murciano no quiera enterarse.

Incomprensible la actitud del ciclista del Movistar, que no ha hecho el mínimo intento de salir al ataque de su actual compañero de equipo y que correrá en el Lampre la próxima temporada. Puede que no haya salido por falta de fuerzas, pero lo que se critica no es el hecho de no haber llegado a su rueda, sino la actitud de no haber hecho el más mínimo movimiento para luchar por el oro. Parece que está abonado al bronce, y no precisamente por falta de calidad, si no de ambición.

Críticas internas

Míguez: “Valverde tenía que haber salido hasta a por el motorista”

Algunos tachan a los que están siendo críticos con la actitud de Valverde de demasiado duros. Sin embargo, esos reproches no son únicamente de aficionados resentidos tras ver que una vez más España ha regalado el oro. Las discrepancias a su forma de correr han venido también desde dentro de la delegación española, “Valverde tenía que haber salido hasta a por el motorista”, expresaba el seleccionador nacional Miguel Mínguez.

Mínguez estaba apesadumbrado en la línea de meta. Sus críticas se han centrado en Valverde. “Cuando él sale – en referencia a Rui Costa – Valverde tiene que ir a por él, ha cometido un error táctico”, el seleccionador no se ha mordido la lengua, y con razón, acaban de regalar el oro. Incompresible, pero habitual ya en los mundiales en los que ha tomado parte el corredor murciano, que no hace más que acumular bronces y platas, cuando podría, más bien debería, tener al menos un oro, sin contar lo ocurrido el año pasado.

Sin duda, cuando has dado todo, la medalla de Plata y de Bronce están muy bien, de hecho, todo el que le guste este deporte debería alegrarse por la plata de ´Purito’, él sí lo ha dado todo, aunque claro está, un oro habría sido el final perfecto a su trayectoria y a su manera de correr hoy.

Valverde supera a Nibali y se lleva el bronce (Foto; Movistar Team).

Más leña al fuego

Esto no hace sino echar más leña al fuego. El ambiente salió caliente del Holanda el año pasado, después de que Valverde no supiese si esperar o no al líder teórico de la selección Oscar Freire. Tal vez ahí las dudas son más comprensibles, pero lo de hoy roza el esperpento.

Valverde nunca ha sabido correr los mundiales

Valverde es uno de los mejores clasicómanos que ha dado España en los últimos tiempos. Pero también uno de los ciclistas menos ambiciosos. Este año perdió la Amstel Gold Race frente a Roman Kreuiziger por no moverse, y lejos de quedarse con la lección, comete los mismos errores, los mismos que van a hacer, salvo que cambien mucho las cosas, que Alejandro Valverde termine su carrera probablemente sin vestir jamás el maillot arcoíris. Sin embargo, tiene dos bronces y dos platas, es para estar satisfechos, más siendo un corredor que ha tenido dos medallas de oro a tiro.