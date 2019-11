Cannondale Pro Cycling 2013: un pletórico Sagan, a los mandos de la escuadra italiana

La marcha de Vincenzo Nibali al Astana dejaba sin un líder para las grandes vueltas al conjunto transalpino, que desde comienzos de 2013 paso a llamarse Cannondale Pro Cycling, dejando atrás a su antiguo patrocinador, Liquigas. A pesar de cambiar de patrocinador, los colores del equipo siguieron siendo los mismos para la temporada 2013.

El inicio de la temporada 2013 fue esperanzador para la franquicia italiana, tras debutar en el Tour de San Luis –Argentina- primera prueba del calendario Continental. El buen comienzo de los sprinters Viviani, que consiguió acabar dos etapas del París-Niza en el Top-3, y Sagan con dos victorias en el Tirreno-Adriático y un segundo puesto en la Milan-Sanremo. La falta de un líder en las carreras de tres semanas provocaron que el equipo tuviera menos presencia que años anteriores en el Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España. A pesar de no luchar por la clasificación general, la escuadra italiana salvó estas grandes carreras con una victoria en el Tour de Francia y otra en la Vuelta a España. El final de temporada no se cerró de la mejor manera posible, ya que en el Campeonato del Mundo por equipos, Cannondale fue séptimo y Sagan en el Mundial en Ruta no pudo subir al podio. El equipo cerró el 2013 con la novena posición de Basso en la clasificación general del Tour de Pekín.

Inicio de temporada

El debut de la nueva escuadra en el calendario Continental se produjo en el Tour de San Luis en Argentina, mientras que en las pruebas UCI WorldTour, el debut se dio en el Santos Tour Down Under en Australia. La primera victoria no se hizo esperar, Peter Sagan el 12 de febrero vencía en la segunda etapa del Tour de Omán, prueba del calendario Continental. En las pruebas UCI WorldTour, la primera victoria tendría un gran prestigio y es que el corredor eslovaco se llevaba la tercera etapa del Tirreno-Adriático. Tan solo tres días después y en la misma carrera, Sagan se adjudicaba la segunda victoria del año UCI WorldTour.

En la primera de las Clásicas del año, Milan-Sanremo, Gerald Ciolek le arrebataba el triunfo a Peter Sagan, dejándole en segunda posición. Los buenos resultados del equipo italiano llegaban en las pruebas de un día con Sagan como aspirante al título. El eslovaco se llevó el gato al agua en una Clásica con menor nivel de las cinco grandes, la Gent-Wevelgem. En el Tour de Flandes, segunda Clásica del año, Sagan se volvió a quedar con la miel en los labios al verse superado por Cancellara. Por su parte, Ratto cosechaba la mejor posición del Cannondale en una Vuelta por etapas, como lo era la Vuelta al País Vasco, donde el italiano finalizaba en cuarta posición en la general, tan solo por detrás de Nairo Quintana, Porte y Henao.

El bajón en los resultados llegó en el mes abril, cuando el conjunto Cannondale no consiguió realizar un buen papel en la Paris-Roubaix, Amstel Gold Race, Flecha Valona, Lieja-Bastón-Lieja y el Tour de Romandia. Sin conseguir entrar en el Top-3 en ninguna de estas carreras, el Cannondale llegaba al Giro de Italia, una de las citas más importantes en su calendario.

Grandes Vueltas

La marcha de Vincenzo Nibali al Astana dejó algo “cojo” el planteamiento del Cannondale para las tres “grandes vueltas”. La primera prueba de fuego fue el Giro de Italia, donde el mejor corredor del Cannondale en la general final fue Damiano Caruso, que finalizó en la 19ª posición. El ciclista italiano fue el jefe de filas del equipo transalpino. El Cannondale no pudo dedicarles ninguna victoria a sus aficionados en su país. Los mejores resultados del equipo de Biago Conte fueron dos segundos puestos del sprinter Elia Viviani, en la primera y sexta etapa. Además, el propio sprinter y Caruso en la cronoescalada de la 18ª etapa consiguieron finalizar en la 3ª plaza.

Sagan con 7 victorias fue el corredor del Cannondale con más triunfos en la temporada

Tras el “fiasco” de no conseguir vencer en el Giro, el Cannondale afrontaba la segunda grande -Tour de Francia- del calendario UCI WorldTour con su gran estrella, Peter Sagan. A pesar de las expectativas marcadas por el equipo, Sagan no cumplió todas. Aún así fue uno de los corredores más importantes y más activos en la carrera francesa. El eslovaco se mostró un peldaño por debajo de otros grandes sprinters como Cavendish o Greipel. Sagan consiguió vencer la 7ª etapa. El corredor eslovaco consiguió además cuatro segundos puestos y dos terceros. El Cannondale estuvo cerca de la segunda victoria de etapa con Moser, pero finalmente, el ciclista italiano no remató la fuga y llegó tercero a la cima del mítico Alpe d’Huez. El mejor Cannondale en la clasificación general del Tour de Francia fue el italiano Alessandro De Marchi, que finalizó en el puesto 71. El corredor eslovaco, Peter Sagan, consiguió subir al podio en París al proclamarse campeón de la clasificación por puntos del Tour, superando en 97 al segundo clasificado, Cavendish.

La última oportunidad de hacer algo grande en una gran carrera era la Vuelta a España. Cannondale llevaba como jefe de filas a un recuperado Ivan Basso. El ciclista italiano comenzó con buenas sensaciones y llegando en todos los finales en alto en el segundo grupo de favoritos, solo por detrás de Joaquim, Horner, Nibali y Valverde. En la 14ª etapa de la Vuelta se produjo una situación agridulce en el conjunto del Cannondale. Daniele Ratto vencía en la cima de la Collada la Gallina al completar una fuga desde los primeros kilómetros de la etapa, pero las duras condiciones climatológicas que se dieron aquel día en Andorra, con lluvia, niebla y frío provocaron que Ivan Basso tuviera que abandonar aquejado de una hipotermia. Basso, antes de esa etapa, estaba colocado en la 7ª posición a menos de 3 minutos del líder de la carrera en ese momento, Vincenzo Nibali. Tras el abandono del jefe de filas, Basso, el mejor clasificado del Cannondale al llegar a Madrid fue el polaco Maciej Paterski, que acabó en la posición 54.

Victorias calendario UCI WorldTour:

Competición Etapa Vencedor Tirreno-Adriático 3ª Peter Sagan Tirreno-Adriático 6ª Peter Sagan Gent-Welvelgem Clásica Peter Sagan Critérium Dauphiné 2ª Viviani Critérium Dauphiné 8ª De Marchi Tour de Suiza 3ª Peter Sagan Tour de Suiza 8ª Peter Sagan Tour de Francia 7ª Peter Sagan Vuelta a España 14ª Ratto Grand Prix Montreal Clásica Peter Sagan

Resto de carreras World Tour

Tras un mal Giro, Cannondale afrontaba el Critérium del Dauphiné y la Vuelta a Suiza antes de llegar al Tour de Francia. En ambas carreras, el protagonismo y los resultados del equipo transalpino mejoraron. En el Critérium del Dauphiné, Cannondale sumó dos victorias más. La primera de Viviani en la 2ª etapa y la segunda de De Marchi en la 8ª etapa. En la Vuelta a Suiza, la presencia de Peter Sagan dio un plus de confianza al equipo. El ciclista eslovaco de 23 años cosechó dos nuevas victorias y un segundo puesto.

Tras el Tour, el equipo centró su preparación en la Vuelta a España con Ivan Basso como líder de la escuadra. El corredor italiano finalizó en la 8ª posición de la general de la dura y exigente Vuelta a Polonia. En esa prueba, Daniele Ratto consiguió la tercera posición en la 5ª etapa. En la última prueba antes de la Vuelta a España, el Eneco Tour, Paterski logró la tercera posición en la 6ª etapa que finalizó en Le Redoute.

A la conclusión de la Vuelta a España, Cannondale fijó los últimos objetivos de la campaña en el Giro de Lombardía, última Clásica del año y en los Mundiales celebrados en Italia. En la nueva modalidad del mundial, la contrarreloj por equipos, Cannondale finalizaba en la séptima posición. Por su parte, en el Giro de Lombardía, la principal baza del equipo, Sagan se retiraba de la dura prueba debido a las condiciones climatológicas. El mejor Cannondale fue Ivan Basso que acabó en la 11ª posición a 55” de Joaquim Rodríguez. La última victoria del Cannondale en el 2013 fue la obtenida por Sagan en el Grand Prix de Montreal.

Temporada 2014

Hasta el momento, Cannondale ha confirmado a cinco nuevos corredores para el año 2014. Estos nuevos corredores son Alberto Bettiol, Davide Formolo, Marco Marcato, Matej Mohoric y Davide Vilella.

El italiano Marco Marcato es el corredor más conocido de las nuevas incorporaciones del equipo transalpino. El ciclista italiano proviene del Vacansoleil-DCM y cuenta con 6 victorias en su carrera profesional. A sus 29 años de edad ficha por el Cannondale. Matej Mohoric es un jovencísimo talento de la bicicleta. A sus 19 años, el corredor de origen esloveno se proclamó en el mes de septiembre como nuevo Campeón del Mundo en Ruta en la categoría sub-23. Davide Vilella es otro joven producto del Cannondale. Fichó en 2013 por el conjunto italiano y en este año ha ganado tres etapas, además de ganar la clasificación general del Giro del Valle d’Aosta. Los otros dos nuevos fichajes, Alberto Bettiol y Davide Formolo, son de origen italiano y al igual que Mohoric y Vilella destacan por su juventud.

Imágenes del cuerpo: 1- The Guardian; 2- MARCA; 3- Cannondale.