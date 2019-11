Lotto Belisol 2013: 28 victorias y un sueño roto

Victorias 15/10/2013 DEBUSSCHERE Jens 1.1 Nationale Sluitingprijs Putte - Kapellen 6/10/2013 DEBUSSCHERE Jens 2.1 Tour de l'Eurométropole 3/10/2013 DEBUSSCHERE Jens 2.1s Tour de l'Eurométropole, Stage 1 : La Louvière - Moorslede 20/09/2013 DEBUSSCHERE Jens 1.1 Kampioenschap van Vlaanderen 7/09/2013 GREIPEL André 1.HC Brussels Cycling Classic 15/08/2013 GREIPEL André 2.WT2s Eneco Tour of Benelux, Stage 4 : Essen (Bel) - Vlijmen 23/07/2013 DEHAES Kenny 2.HCs Tour de Wallonie, Stage 4 : Andenne - Clabecq 4/07/2013 GREIPEL André GT1s Tour de France, Stage 6 : Aix-en-Provence - Montpellier 23/06/2013 GREIPEL André NC1 National Championships Germany (Wangen) R.R. 19/06/2013 DEHAES Kenny 1.1 Halle - Ingooigem 2/06/2013 GREIPEL André 1.1 Ronde van Zeeland Seaports 23/05/2013 GREIPEL André 2.HCs Ronde van België / Tour de Belgique, Stage 2 : Knokke-Heist - Meerbeke 22/05/2013 GREIPEL André 2.HCs Ronde van België / Tour de Belgique, Stage 1 : Lochristi - Knokke-Heist 10/05/2013 HANSEN Adam GT2s Giro d'Italia, Stage 7 : San Salvo - Pescara 25/04/2013 GREIPEL André 2.HCs Presidential Tour of Turkey, Stage 5 : Marmaris - Turgutreis 24/04/2013 GREIPEL André 2.HCs Presidential Tour of Turkey, Stage 4 : Gocek - Marmaris 4/04/2013 VAN GENECHTEN Jonas 1.1 GP Pino Cerami 15/03/2013 DEHAES Kenny 1.1 Handzame Classic 10/02/2013 ROELANDTS Jürgen 2.1s Tour Méditerranéen, Stage 5 : Bandol - Grasse 6/02/2013 GREIPEL André 2.1s Tour Méditerranéen, Stage 1 : Limoux - Gruissan 3/02/2013 DEHAES Kenny 1.1 Trofeo Palma de Mallorca 27/01/2013 GREIPEL André 2.WT2s Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide, circuit race 25/01/2013 GREIPEL André 2.WT2s Tour Down Under, Stage 4 : Modbury - Tanunda 22/01/2013 GREIPEL André 2.WT2s Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Lobethal 20/01/2013 DOCKX Gert 2.1s Tropicale Amissa Bongo, Stage 7 : Owendo - Libreville 18/01/2013 ROBERT Fréderique 2.1s Tropicale Amissa Bongo, Stage 5 : Lambarene - Mouila 16/01/2013 DOCKX Gert 2.1s Tropicale Amissa Bongo, Stage 3 : Oyem - Bitam 14/01/2013 ROBERT Fréderique 2.1s Tropicale Amissa Bongo, Stage 1 : Bitam - Ebolowa (Cmr)