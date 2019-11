Argos Shimano 2013: siete victorias en las tres grandes

Gran debut del Argos Shimano como equipo UCI WorldTour, después de su creación como equipo Continental durante las últimas temporadas. El equipo dirigido por Rudi Kemna entró en la élite del ciclismo de la mejor manera posible. Sin ningún corredor para luchar por las grandes vueltas, el conjunto holandés apostó por las llegadas masivas.

Su debut en el calendario UCI WorldTour se produjo en Australia, en el Tour Down Under. La primera victoria no se hizo esperar, ya que Marcel Kittel vencía en la segunda etapa de la París-Niza. La temporada del Argos Shimano sobresalió en las grandes vueltas – Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España – donde consiguieron hasta un total de 7 victorias. A excepción de las dos etapas de la ronda española, las otras 5 fueron conseguidas al sprint, aprovechando el poderío del conjunto holandés en las llegadas masivas. En el final de temporada, el Argos Shimano sufrió más en las últimas pruebas del año. En el Campeonato del Mundo por equipos, Argos finalizó en la 21ª posición.

Fracaso en las Clásicas

El papel del conjunto holandés en las cinco clásicas no fue el esperado. En ninguna de las cinco, Argos consiguió meter a ningún corredor en el TOP 10. El mejor resultado se produjo en la Milan-Sanremo con Degenkolb finalizando en la 18ª posición, al igual que ocurriera en el Giro de Lombardía con Dumoulin acabando en la misma posición que su compañero alemán. La dureza de las clásicas no permitió al Argos desarrollar todo su potencial en carreras con menor dificultad. El control de la carrera y el sprint no suele ser una característica de las clásicas, por ahí una de las posibles razones por el poco éxito del conjunto holandés en estas pruebas de un día.

Victorias calendario UCI WorldTour:

Competición Etapa Vencedor París-Niza 2ª Marcel Kittel Vuelta a Cataluña 5ª François Parisien Giro de Italia 5ª John Degenkolb Tour de Francia 1ª Marcel Kittel Tour de Francia 10ª Marcel Kittel Tour de Francia 12ª Marcel Kittel Tour de Francia 21ª Marcel Kittel Vattenfall Cyclassics Clásica John Degenkolb Vuelta a España 13ª Warren Barguil Vuelta a España 16ª Warren Barguil Tour de Pekín 5ª Luka Mezgec

Giro: digno papel en Italia

El camino de preparación para la primera grande del año comenzó en el Santos Tour Down Under disputado en Australia y que es la primera prueba del circuito UCI WorldTour. Al no participar en las primeras pruebas del calendario Continental, Argos llego a la París-Niza sin haber disputado muchas carreras. La primera victoria de la temporada llegó en la segunda etapa de la París-Niza, cuando Marcel Kittel se impuso al sprint. Tras la París-Niza, Argos no realizó un buen papel en otra de las grandes carreras del inicio de temporada, el Tirreno-Adriático. La segunda victoria del año la consiguió François Parisien en la 5ª etapa de la Vuelta a Cataluña. El papel protagonista del equipo holandés disminuyó al finalizar la Vuelta a Cataluña. Los corredores dirigidos por Rudi Kemna no fueron protagonistas en carreras con un gran prestigio como lo son la Flecha Valona, la Amstel Gold Race o la Vuelta al País Vasco.

Con el sprinter Luka Mezgec recuperaron parte del protagonismo perdido en carreras anteriores en el Tour de Romandía. El ciclista esloveno finalizó en la cuarta posición en las tres primeras etapas de la prueba que se disputa en Suiza. Con estos resultados, el Argos Shimano llegaba a la primera grande del año, el Giro de Italia.

En la ronda italiana, el mejor clasificado fue el francés Thomas Damuseau, que acabó en la 53ª posición de la clasificación. La única victoria en el Giro de Italia la consiguió el alemán John Degenkolb en la quinta etapa. A partir de esa etapa, los mejores resultados del conjunto holandés fueron tres terceros puestos conseguidos por el ciclista eslovaco Luka Mezgec. El abandono de John Degenkolb en la 10ª etapa del Giro mermó el potencial del Argos Shimano en las llegadas masivas.

Un Tour brillante

Tras el Giro de Italia llegaba la prueba con más caché del año, el Tour de Francia. Antes de la ronda gala se disputaban grandes pruebas preparativas como el Tour de Dauphine y la Vuelta a Suiza. Los resultados del Argos Shimano en las dos pruebas previas al Tour no fueron los esperados, ya que no consiguió ningún puesto en el Top 5 en ninguna etapa.

Con esta preparación, Argos llegaba al Tour con un equipo liderado por el alemán Marcel Kittel y secundado por el otro alemán John Degenkolb. La ronda francesa fue la más exitosa para la entidad holandesa. Marcel Kittel consiguió 4 triunfos de etapa y uno muy especial, la última etapa con final en París. Además de las cuatro victorias, Argos estuvo a punto de llevarse dos más, ya que el propio Kittel acabó la 6ª etapa en tercera posición y Degenkolb finalizó segundo la 7ª etapa. Con la vitoria en París, Argos cerraba el Tour de Francia como el equipo con más victorias. El mejor clasificado tras las 21 etapas fue el francés Tom Dumoulin, que finalizó en la 41ª posición.

Vuelta a España con victorias

El conjunto holandés afrontaba la parte final del año centrándose en las últimas grandes pruebas del calendario UCI WorldTour, entre ellas la Vuelta a España. Antes de llegar a la prueba española, Argos disputó la Vuelta a Polonia, Eneco Tour y la Clásica de San Sebastián. En el Tour de Polonia, Geord Preidler consiguió la tercera posición en la 2ª etapa de la prueba disputada en Polonia. La mejor clasificación en una prueba por etapas la consiguió Tom Dumoulin en el Eneco Tour, donde acabó en la segunda posición de la general. El propio ciclista francés estuvo a punto de llevarse la victoria en la 5ª etapa de la prueba disputada en Bélgica. Con esta preparación el equipo holandés llegaba a la Vuelta a España.

Ante la falta de los sprinters del conjunto holandés, apareció un nuevo corredor, Warren Barguil, que deslumbró en la Vuelta ciclista a España. El ciclista francés consiguió dos victorias de etapa, las dos tras conseguir entrar en la fuga. La victoria con más mérito fue la segunda, la cosechada en la cima de la estación de esquí de Formigal, un final en alto. El broche de oro estuvo a punto de ponerlo Nikias Arndt, que finalizó en la tercera posición en la última etapa celebrada por las calles de Madrid. El mejor clasificado fue el ciclista austriaco, Georg Preidler, que acabó en la 36ª posición de la clasificación general.

Final de temporada

Mientras se disputaba laVuelta a España, John Degenkolb conseguía su segunda victoria en el año UCI WorldTour en la prueba Vattenfall Cyclassics disputada en Alemania. El corredor del Argos se impuso a su compatriota André Greipel. En las últimas pruebas del calendario, Argos no consiguió grandes resultados en las carreras disputadas en Canadá –Québec y Montreal.

En la Contrarreloj por equipos del Campeonato del Mundo, Argos Shimano concluyó en la 14ª plaza. Esta prueba no es afín a las características del equipo holandés. En la prueba en ruta del Campeonato del Mundo, ninguno de los sprinters del Argos, ni Marcel Kittel ni John Degenkolb consiguieron meterse en el podio en un exigente Mundial.

En la última prueba del calendario UCI WorldTour, el Argos Shimano consiguió su última victoria en el Tour de Pekín. El ciclista esloveno, Luka Mezgec, comenzaba con un segundo puesto en la primera etapa de la prueba disputada en la capital de China. El propio corredor esloveno cerró el año con la victoria del Argos Shimano.

Temporada 2014

De momento, Argos Shimano ha cerrado ya 4 nuevas incorporaciones de cara a la temporada 2014. Los nuevos fichajes son Lawson Craddoc, Chad Haga Daan Olivier y Dries Devenys. Los tres primeros son corredores jóvenes que provienen de equipos que no pertenecen a la UCI WorldTour. Por su parte, Dries Devenys es un ciclista hecho, que proviene del Omega Pharma. Es profesional desde el año 2007, cuando entró en el equipo Lotto. En su palmarés cuenta con una victoria en la Vuelta a Austria.

Imágenes: esciclismo.