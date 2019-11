Astana Pro Team 2013: objetivo cumplido

Dos generales y tres victorias de etapa en carreras World Tour es el bagaje de Astana en la temporada 2013. Visto así, el palmarés de Astana parece pobre en cuanto a variedad de victorias, aunque nada más lejos de la realidad, hacía tres años que el conjunto kazajo no conseguía una victoria final en una gran vuelta (Alberto Contador, Tour 2010). Bien es cierto que la mayoría de los éxitos cosechados han sido obra de Vincenzo Nibali, pero no es menos cierto que el equipo ha trabajado y se ha vaciado en favor del “Tiburón”.

Fuente: Astana Team

El inicio de la temporada se presentaba como un nuevo reto. Muchos fichajes y muchos cambios en la escuadra kazaja que se planteaba la temporada con objetivos muy ambiciosos: ganar, al menos, una gran vuelta y hacer un buen papel en el Tour de Francia. La carrera por la que más ha apostado el equipo ha sido, sin duda, el Giro. El sueño de Nibali era vestirse de rosa en su país y el equipo apostó por él y supo rodearle de un gran bloque, empezando por los fichajes de Valerio Agnoli y Alessandro Vanotti, compañeros de “lo squalo” en Liquigas. Otras incorporaciones del conjunto dirigido por Vinokurov fueron el prometedor Fabio Aru o el velocista Andrea Guardini, además del danés Jakob Fuglsang, como apuesta para el Tour.

Resultados Astana 2013

Carrera Ganador Categoría Tour de Langkawi (7ª etapa) Guardini Continental Giro del Trentino (4ª etapa) Nibali Continental Giro del Trentino (general) Nibali Continental Tirreno Adriático (general) Nibali World Tour Giro de Italia (18ª etapa) Nibali World Tour Giro de Italia (20ª etapa) Nibali World Tour Giro de Italia (general) Nibali World Tour Vuelta a Bélgica (4ª etapa) Iglinsky Continental Vuelta a Austria (1ª etapa) Seeldrayers Continental Vuelta a Austria (2ª etapa) Seeldrayers Continental Vuelta a Burgos (1ª etapa) Ponzi Continental Vuelta a España (1ª etapa-CRE) Astana Wolrd Tour Tour de Almaty Iglinsky Continental Campeonanto Estonia CRI Kangert Nacional Campeonato Kazajistán ruta Dyachenko Nacional

Un inicio pensando en el Giro

El Astana no apostó por las primeras carreras de la temporada. Nada que destacar en las primeras carreras World Tour del año. Ni en el Tour Down Under ni en la Paris-Niza el equipo logró grandes resultados ni grandes actuaciones, salvo algún top 5 en etapas concretas con hombres rápidos como Bozic, Guardini o Gasparotto. En las carreras sudamericanas y árabes, Nibali no estuvo a la altura de los mejores ya que las tomó como carreras para coger ritmo poco a poco, de cara a llegar en buena forma al Giro. En Omán, Nibali fue séptimo y San Luis fue décimo. En la Vuelta a Andalucía, Fuglsang hizo un buen papel y acabó sexto en la general. En cambio, el la Volta a Cataluña y País Vasco, el equipo kazajo no obtuvo grandes resultados. La única victoria de etapa, dentro del calendario continental, fue en el Tour de Langkawi, a cargo de Andrea Guardini, quien se llevó al sprint la segunda etapa de la carrera malaya.

Fuente: Bettini

Imposible repetir el doblete en las Clásicas

Llegaba el tiempo de Clásicas. La épica, la tensión y el sacrificio en su máximo esplendor. Pero los resultados para el Astana no acabaron de llegar, sobre todo en las Árdenas, donde el equipo kazajo no pudo acercarse a los resultados que obtuvo el pasado año, con las victorias de Gasparotto e Iglinsky en Amstel y Lieja. En esta ocasión, tan solo el italiano pudo maquillar la temporada de clásicas para su equipo. En el Tríptico de las Árdenas, Gasparotto fue sexto en Lieja-Bastogne-Lieja y noveno en la Amstel Gold Race. En la Flecha Valona, no pudo pasar de la trigésima posición.

En el pavés, los resultados fueron aún peores. En Flandes y Rubaix no pudieron ni siquiera, entrar en el top 30 mientras que en E3 Prijs Vlaanderen y Gent-Wevelgem los resultados mejoraron con un duodécimo puesto de Iglinsky y un segundo de Bozic, respectivamente.

En las Clásicas italianas, Simone Ponzi fue el mejor del equipo en Roma Máxima y Strade Bianche con una quinta y una duodécima posición, mientras que Gasparotto fue decimocuarto en Milán-San Remo. Ya en otoño, Gasparotto fue quinto en Lombardía y decimoctavo en Milán-Turín. Por tanto, el italiano “salvó” los resultados del equipo kazajo con el sexto puesto en Lieja y la quinta posición en la Clásica de las Hojas Muertas.

Dominio sobre suelo italiano

Pero el regular inicio de campaña del equipo kazajo iba a cambiar drásticamente gracias a Vincenzo Nibali y a un bloque encargado de disputar las carreras italianas. Hombres como Valerio Agnoli, Tanel Kangert, Paolo Tiralongo, Fabio Aru, Fredik Kessiakoff o Alessandro Vanotti acompañaron a Nibali en el camino hacia la consecución de su maglia rosa. Todos ellos estuvieron presentes en la victoria del siciliano en Giro del Trentino, con victoria parcial en la cuarta etapa, y un genial cuarto puesto de Fabio Aru en la general, y en el asalto de “lo scualo” a su segunda Tirreno-Adriático, la cual ganaría tras dinamitar la carrera en Porto Sant´Elpidio en el peor día de Froome.

Fuente: www.lagazzeta.it

Con estos resultados, arrasando en suelo italiano, llegaba el Astana con mucha moral al Giro de Italia. Una carrera que se les puso de cara enseguida. Grandes favoritos como Hesjedal (GAR), Gesink (BEL) o Wiggins (SKY), a quien ya había ganado en el Giro del Trentino, se veían obligados a abandonar sin mostrar su mejor nivel, y otros como Evans o Scarponi arrancaban con un puntito por debajo del siciliano. En la crono de Saltara, Nibali conseguía tiempo de ventaja sobre Evans, Uran o Scarponi, los que a la postre serían sus máximos rivales en la lucha por “su Giro”. A partir de ahí, supo dosificarse y mantener la ventaja sobre los colombianos Uran y Betancur, que fueron los que más le apretaron en las etapas de montaña. Evans, simplemente se mantuvo a rueda, al igual que Scarponi y no fueron mayor problema para el siciliano.

Al final, el tiempo que Nibali consiguió en la crono le bastó para asegurarse la victoria. Una victoria que embelleció con un gran final de Giro, con la victoria en la cronoescalada de Polsa, sacando casi un minuto al segunda clasificado, y en Tre Cime di Lavaredo, con un espectacular ataque final, demostrando una vez más que era el ciclista superior y que su maglia rosa era, sin duda, merecida. A su lado, hombres como Agnoli o Kangert fueron sus mejores gregarios en la montaña. La veteranía de Tiralongo y el desparpajo de Aru en etapas concretas también fueron importantes para la consecución del sueño de Nibali. El mismo día que Nibali sentenciaba definitivamente el Giro en Tre Cime di Lavaredo, Maxim Iglinsky triunfaba en el Tour de Bélgica, ganando la cuarta etapa.

Fuente: RCN Noticias

Un Tour descafeinado

Tras el Giro, llegaba el momento del Tour. Todas las carreras tenían visos a la ronda gala y el Astana no tenía un claro favorito para la carrera. A priori, Jakob Fuglsang sería el hombre fuerte en el Tour, pero su rendimiento, especialmente en la alta montaña, era una incógnita.

El equipo acudía al Criterium du Dauphine con el objetivo de probarse de cara al Tour. Con una estructura muy marcada de cara a la ronda gala, y un líder como Jakob Fuglsang, la escuadra kazaja realizó una carrera de menos a más, con un Fuglsang que empezó muy lejos de los mejores pero que fue cogiendo ritmo para acabar cuarto en la general, por delante de grandes ciclistas como Valverde, Contador o Samuel Sánchez. El danés obtuvo buenas posiciones en la montaña (quinto en Risoul y segundo en Superdevolui, por detrás de Samuel Sánchez). Además, merece la pena mencionar presencia de tres ciclistas en el top 10 de la sexta etapa con Seeldrayers, Silin y Gavazzi. Una carrera con mucha presencia al final y con una gran combatividad mostrada por los ciclistas del equipo. Antes del Tour llegaba el Tour de Suiza, al que acudía con un equipo sin un líder claro. No brillaron en carrera pero un genial Kangert se destapó como una de las revelaciones. El ciclista estonio, siendo sexto, completaba el trío de ciclistas de Astana en el top 20 con Brajkovic y Dyachenko.

Fuente: www.cyclingweekly.co.uk

Llegaba el Tour y el equipo de Vinokurov acudía con mucha ilusión, tras los buenos resultados registrados por el equipo en Dauphiné. Fuglsang acudía como líder con Brajkovic y Kessiakoff como segundos espadas. Pero el equipo se iba a quedar bastante huérfano en las primeras etapas. La gran nómina de abandonos afectó a la estructura kazaja que sumó tres bajas, Kashechkin, Brajkovic y Kessiakoff, en la primera semana. Del inicio de carrera, destacar las buenas posiciones de Gavazzi en las etapas que acababan al sprint. También mencionar la pésima crono por equipos realizada por la escuadra azul.

Llegaba la alta montaña y Fuglsang no aguantaba con los mejores por lo que su posición en la general era muy mala. Poco a poco, y con el impulso moral que supuso el segundo puesto del danés en Bagneres de Bigorre, perdiendo el sprint final con Daniel Martin (GAR), Fuglsang se fue viniendo arriba y finalizó en buenas posiciones algunas de las etapas clave: fue cuarto en la decimotercera etapa, famosa por el abanico formado por los corredores del Saxo-Tinkoff. Además, fue séptimo en el Mont Ventoux, octavo en la cronoescalada y décimo en la doble ascensión a Alpe d´Huez. Todo ello, supuso que el danés finalizara séptimo por delante de hombres importantes como Valverde, Nieve, Antón, Porte o Rolland.

Fuente: Tour de France

En medio del Tour, llegó una sorpresa positiva para el Astana. Y es que la dura Vuelta a Austria iba a ser una carrera con mucho protagonismo de la escuadra kazaja. No podían empezar mejor: dos victorias en las dos primeras etapas, a cargo de Kevin Seeldrayers. Además, Dyachenko y Aru se iban a mostrar muy activos en la montaña y completaron un gran triplete del Astana, con tres ciclistas entre los tres mejores de la segunda etapa. Llegó el terreno llano y, al sprint, iba a ser Ponzi el encargado de defender los intereses de su equipo. No iba a poder subir al primer escalón del podio pero acumuló un segundo, un tercero y un cuarto puesto. La gran pena fue que, en la crono de la penúltima etapa, Seeldrayers iba a perder mucho tiempo para acabar dejando la carrera en manos de Zoidl, con Dyachenko y Seeldrayers completando el podio de una exitosa carrera.

Fuente: www.megasportradio.com

La Vuelta, objetivo número dos de Nibali

Pero siguiendo con las carreras World Tour, llegaba la Vuelta a Polonia donde Kangert continuó siendo la sorpresa. Fue el mejor de su equipo llegando con los mejores en la montaña. Otros hombres como Nibali tomó la carrera como simple medio para coger ritmo de cara a La Vuelta, tras un tiempo de parón. En la Vuelta a Burgos, carrera previa a La Vuelta y con un terreno similar al de la ronda española, Nibali acudía con el objetivo de rematar su preparación y luchar con los mejores escaladores en la ascensión a las Lagunas de Neila, intentando salvar los días nerviosos y complicados del inicio de la ronda burgalesa. De cara a los favoritos, la única jornada clave fue la última con la ascensión a la Laguna Negra. Nairo Quintana estuvo un punto por encima de Basso, Arroyo, “Samu” y compañía y acabó llevándose la carrera, aunque la ascensión estuvo muy igualada. Nibali fue cuarto en la etapa y tercero en la general. Por otro lado, Ponzi iba a continuar con su gran final de temporada. La victoria se le resistió en Polonia pero en Burgos solo iba a necesitar una etapa para imponerse en la exigente y corta subida al Alto del Castillo. Luego fue segundo en la cuarta etapa.

Fuente: Rober Wild

A mediados de agosto, y previamente al inicio de La Vuelta, llegaba una de las carrera World Tour más especiales y diferentes por su recorrido, típicamente clasicómano. El Eneco Tour llegaba para Astana, que acudía a la prueba belga con Iglinsky y Grivko como principales baluartes en los muros. En las primeras etapas, los sprinters como Guarnieri y Bozic no estuvieron a la altura y al final, sin hacer demasiado ruido, Grivko e Iglinsky se colaban en el top 10 (tercer y noveno, respectivamente).

Y por fin, llegaba la tercera gran vuelta y el equipo llegaba con Nibali como máximo candidato, por encima de otros favoritos como Valverde (MOV), “Purito” Rodríguez (KAT), Pozzovivo (ALM) o Samuel Sánchez (EUS). Pero apareció un espléndido Chris Horner (RDS) por medio y se llevó la ronda española. Los primeros días estuvieron llenos de emoción y cambios de líder y no iba a ser hasta la crono de Tarazona, al comienzo de la segunda semana, cuando “el Tiburón” iba a coger el maillot rojo durante varias etapas. En concreto hasta la antepenúltima. Tras dos crisis en Valdezcaray y Peña Cabarga, Horner le arrebataba el liderato habiéndole restado tiempo poco a poco y asestándole el golpe definitivo en el Naranco. Al día siguiente, en la épica subida a L´Angliru, Horner iba a sentenciar La Vuelta con una gran superioridad.

Fuente: UESyndication

Una buena Vuelta para Astana, pese a no ganar la general. Se marchaban de Madrid con una victoria de etapa, en la crono por equipos de la primera etapa y dos segundos puestos en etapas con final en alto. En cuanto al resto del equipo, destacar el trabajo de todos y cada uno de los integrantes del equipo kazajo, en especial de Kangert, que volvió a ser, una vez más, el mejor gregario de Nibali. Además, la veteranía de Tiralongo y Brajkovic fue una gran ayuda para que Nibali casi lograra su objetivo. La gran decepción fue Jakob Fuglsang, desaparecido tras su buen Tour.

Final de temporada

El final de temporada no fue nada del otro mundo para el conjunto Astana. La nota positiva y curiosa la puso Maxim Iglinsky, que se impuso en el Tour de Almaty tras apostar con Vinokurov que si ganaba la carrera kazaja ficharía a su hermano para el equipo. Y ambos han cumplido su promesa: uno ganó y el otro ficho a Valentin Iglinsky, que estaba sin equipo. Además, destacar un segundo puesto de Ponzi, que continuaba con su buena racha, en el Grand Prix de Montreal, con Gasparotto séptimo. En Plouay, Bozic acababa noveno, siendo prácticamente el mejor resultado del esloveno en todo el año. Para acabar, en el Tour de Pekín, Astana acudía con un equipo muy light para rematar una temporada dura con una carrera muy floja. Brajkovic era el mejor del equipo acabando en decimocuarta posición y Bozic acabó noveno la tercera etapa.

Buenos resultados en los Nacionales y el Mundial

En los campeonatos nacionales, Astana no ha tenido demasiados éxitos. Destacar el Campeonato de Estonia contrarreloj conseguido por Tanel Kangert y el Campeonato kazajo en ruta, que fue a parar a manos de Dyachenko. En el Mundial, por otro lado, aunque no sea como escuadra conjunta, el equipo Astana fue protagonista, sobre todo por la figura de Vincenzo Nibali, que estuvo presente en el corte final pero se quedó sin fuerzas para aguantar los últimos kilómetros junto a Valverde, Purito y Rui Costa. Llevó la iniciativa y fue un ciclista incisivo, como siempre. Destacar también la buena actuación de Iglinsky (noveno) y Fuglsang (vigésimo primero). En la crono individual, Gruzdev fue el mejor clasificado (decimoctavo). En la crono por equipos, el Astana finalizó en una buena sexta posición.

Fuente: www.grada360.com

Por tanto, un año con el objetivo cumplido aunque con pocas victorias parciales y una Vuelta a España que se escapó en el último suspiro. Aun así, ganar una gran vuelta (Giro de Italia) y ser segundo en otra siempre es un magnífico resultado aunque la sensación es que, el equipo de Alexandre Vinokurov podría haber realizado una temporada mucho mejor y más exitosa.

Nuevos fichajes

De cara al año que viene, el Astana ha cerrados incorporaciones de mucho nivel, tanto veteranos como jóvenes con futuro. Scarponi será el hombre de confianza que necesita Nibali en su asalto al Giro. Franco Pellizotti será otro de los escaladores experimentados con los que contará Astana. En frente, la juventud y desparpajo de Mikel Landa, que llega de Euskaltel con una gran proyección en la montaña. También, han llegado al equipo el contrarrelojista Lieuwe Westra, muy completo, y Valentin Iglinsky, hermano de Maxim. También han sumado al primero equipo, desde el equipo continental, al joven Daniil Fominykh (22 años). En el apartado de salidas, destacar las de Kevin Seeldrayers (Wanty) y Simone Ponzi (Yellow Fluo). Egor Silin se va a Katusha y Kashechkin y Bazayev acaba contrato.