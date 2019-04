Entrevista. Samuel Sánchez: “Soy ciclista profesional, mi carrera no ha acabado”

Samuel Sánchez está viviendo su momento más difícil como ciclista profesional. Tras 14 años en el equipo Euskatel, ahora, por primera vez en su vida afronta con dudas su futuro. Aun así, y pese a tener 35 años, lo tiene muy claro: “De momento soy ciclista profesional, mi carrera no ha acabado”, explica a todos aquellos que ven posible una retirada. “A Samuel le queda mucho que ofrecer en el ciclismo, tanto encima de la bici como debajo”, sentencia.

Pero él sabe que las cosas a partir de ahora no van a ser iguales. Tras haber disfrutado de una serenidad en Euskaltel, su desaparición hace que Samuel tenga que, por primera vez en su carrera, buscarse un contrato, contrato que tal vez le obligue a bajarse el caché. Ante esta posibilidad el asturiano es tajante: “Llevo 14 años de mi vida como ciclista profesional, haciéndome un nombre y un cache, y en un año no lo voy a tirar por la borda, soy el primero que es consciente de la situación, y me adaptaré a las circunstancias. De todas formas, siempre he sido un ganador y es lo que me mueve”.

Aunque para ello hace falta ofertas, y pese a que “ha habido interés de muchos equipos, nadie presenta una oferta económica y deportiva”, admite el ovetense, que es consciente de que está “en muy malas fechas” para correr en un equipo World Tour. Pese a ello, el asturiano alega que siempre ha sido “un luchador en la vida” y que por eso jamás tirará la toalla.

“Estuve en Qatar de vacaciones, no para firmar con nadie, todo han sido informaciones erróneas” Su futuro, salvo sorpresa, estará en un equipo de categoría Continental Profesional. Se habla de Colombia, Wanty y Sky Dubai. Sin embargo, el ciclista, respecto a su posible vinculación con este último ha querido dejar claros los motivos de su reciente viaje a Qatar: “Estuve allí de vacaciones, y tuve la gran suerte de conocer a Osama Al Shafar que es el presidente de la federación de los Emiratos. Pero de ahí a fichar, todo han sido malos entendidos e informaciones erróneas”. En lo que concierne a los otros dos equipos, el Colombia y el Wanty, Sánchez explica que ninguno de los dos ha llegado a realizar ningún movimiento por él. “A día de hoy no tengo nada”, detalla.

Respecto a la posible motivación que tendría un ciclista, después de 14 años en la élite, de correr en un equipo menor, y por tanto no disputar las mejores carreras del calendario internacional, Samuel Sánchez es sincero, “no lo sé porque no me he visto en esa situación”, afirma.

En manos de sus abogados

Pero además de gestionar su futuro, también se tiene que encargar de cerrar su finiquito con Euskatel, con quien tenía dos años más de contrato, y que ha decido aplicar un ERE (20 días por año trabajado) a siete de sus corredores, entre los que se encuentra el propio Samuel Sánchez. En ese sentido el corredor no se moja, “Es un tema que llevan mis abogados. Cuando llegue el momento hablaré de ello”, se ha limitado a decir.

"A falta de nuevos acontecimientos, soy corredor de Euskaltel hasta 2015" Y es que a pesar admitir que le duelen “las formas” en las que Euskaltel ha llevado este proceso, el campeón olímpico de 2008 afirma que aún no se ha desvinculado del equipo naranja: “A día de hoy y hasta nuevos acontecimientos, soy ciclista de Euskaltel hasta el año 2015”. Sin embargo el corredor no es tan claro la hora de hablar sobre cómo va a gestionar la salida del equipo, explicando únicamente que es un tema que llevan sus abogados.

Otro “mazazo” que se ha llevado este año es la renuncia de Fernando Alonso, con quien tiene muy buena relación, que decidió no comprar la licencia de Euskaltel. “Cuando nos lo comunicaron el equipo estaba en una nube, nos habíamos hecho ilusiones con la continuidad del equipo, pero al final el palo se lo lleva siempre el mismo, el ciclismo y el ciclista”, ha detallado.

Para estar orgulloso

Dejando de lado su futuro, y ya en términos relativos al pasado, Samuel Sánchez considera que la su valoración personal del año 2013 “es buena aunque a veces el rendimiento no está acorde con el resultado”.

"La desaparición de Euskaltel influyó más de lo que nunca me hubiera imaginado" Lejos de realizar una autocrítica, el asturiano achaca a la mala suerte y a la desaparición del equipo su bajo rendimiento en las dos grandes, Giro y Vuelta, que ha corrido este año: “Habíamos cambiado toda la planificación enfocando al giro, y allí no nos ha sonreído la suerte y mi condición física no fue la esperada. Ya en la Vuelta a España, mi rendimiento fue algo mejor, aunque todos los acontecimientos de la desaparición del equipo pasaron factura a mi concentración”, alega el ovetense, detallando que la noticia del adiós de Euskaltel le afectó “más de lo que nunca hubiera imaginado”.

En cuanto al balance de sus años en activo, el corredor lo ve algo como algo de lo que estar orgulloso, y responde a aquellos que opinan que quizás centró su carrera en el Tour, cuando podría haber sacado mejores resultados en otras carreras, con ciertas dudas al respecto: “Pues no lo sé, pero el tour me ha brindado una etapa mítica, un pódium y un maillot de mejor escalador”.

Finalmente el corredor de Euskaltel también ha querido contestar a todos aquellos que hablan de un cierto cambio en su forma de correr tras ganar el oro olímpico de Pekín en 2008. Su respuesta ha sido contundente, “Para nada, he seguido obteniendo mejores resultados cada año, y una regularidad que me caracteriza”, sentenció.