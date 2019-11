Tinkov admite que se equivocó en las declaraciones sobre Contador

El magnate ruso Oleg Tinkov, propietario del conjunto Tinkoff Credit Systems-Saxo y en consiguiente de la estrella española Alberto Contador, ha declarado a Velonews su error en los comentarios que dirigió al ciclista en el pasado Tour de Francia. Tinkov, que compró recientemente a Riis el conjunto danés del Saxo, admite que sus comentarios sólo se trataban de una provocación cuando se refería a la alta ficha de Contador, la poca profesionalidad y la falta de deseo del pinteño. "Él tuvo algunos problemas pero entendió que se trataba de una provocación", relató Tinkov a Velonews.

Hay que recordar que, desde su cuenta personal de Twitter, el patrón del equipo danés criticó duramente a Contador tras su bajo rendimiento en el Tour, donde finalizó cuarto. Tras terminar el mismo, Tinkov escribía en su cuenta: "La actuación de Contador no ha sido lo suficientemente buena. Tiene que cambiar algunas cosas en la preparación y ser más profesional. ¿Lo hará? Esa es la pregunta...". La cosa no quedó solamente ahí ya que el supuesto consejo de Tinkov iba más allá: "Su salario no corresponde a su actuación. Cobra mucho y no tiene ambición. Esa es mi opinión y lo que creo. Él debe trabajar más duro". Para Tinkov, todas estas declaraciones fueron fruto de que es "un apasionado de este deporte y a veces me paso un poco, pero no es gran cosa".

El nuevo conjunto de Contador, llamado Tinkoff Credit Systems-Saxo, tendrá el amarillo predominante en sus maillo ts, donde además incluirá en la parte trasera el nombre Tinkoff Credit Systems. Según las declaraciones remitidas a Velonews, no hay ningún acuerdo en controlar la cuenta de Twitter de Tinkov. Además, admitió que como se pudo ver en la rueda de prensa de la semana pasada en Londres, no hay ningún problema entre Contador y él: "Yo no sé si Alberto lo entiende o no. Yo no he discutido con él esto. Yo no creo que el esté mirando mucho las redes sociales".

Contrariamente a lo que pasó en julio, Tinkov tuvo palabras de elogio para Contador: "Él es el único corredor capaz de batir a Froome". Ambos pudieron hablar sobre la nueva temporada en un reciente viaje a España donde coincidieron. El ruso señala que confía plenamente en Contador. El pinteño, por su parte, afronta la temporada 2014 con aires renovados y una nueva preparación para intentar el asalto a su tercer Tour de Francia después de un 2013 decepcionante, donde solo ganó una etapa, en enero, en el Tour de San Luis.