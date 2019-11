Orica GreenEdge 2013: un año de ensueño

Un equipo basado en el conjunto y no en las individualidades. Esta podría ser la mejor definición del conjunto australiano, plagado de buenos rematadores y grandes contrarrelojistas, algo muy típico del ciclismo de las Antípodas. En total, han sumado 17 victorias en circuitos UCI y cuatro en Campeonatos Nacionales. Además, merece la pena añadir la Vuelta a Polonia conseguida por Pieter Weening y el liderato del Tour durante tres etapas, a cargo de Gerrans e Impey.

Un equipo de rematadores y contrarrelojistas

Precisamente Gerrans y Weening han liderado a un equipo sin grandes estrellas, pero con un bloque muy compacto plagado hombres con buena finalización como Simon Clarke, Michael Albasini, Sebastian Langeveld o Jens Keukeleire, que no son sprinters pero gozan de una gran velocidad para imponerse en finales complicados y en pequeños grupos. Para la velocidad punta, cuentan con hombres jóvenes como Michael Matthews, Matthew Goss y Leigh Howard y otros veteranos como Allan Davis y Stuart O’Grady. También cuenta con una excelente nómina de contrarrelojistas y hombres con potencia, como Svein Tuft, Brett Lancaster, Christian Meier, Cameron Meyer, Luke Durbridge o Fumiyuki Beppu. Además, cuenta con una nómina de ciclistas de países donde ser ciclista es algo muy extraño: Thomas Vaitkus y Aidis Kruopis en Lituania o Daniel Teklehaymanot en Eritrea.

Fuente: www.movistarteam.com

Esperanzador inicio de temporada

El Orica ya venía de una exitosa temporada en 2012 y se ha confirmado en 2013. Sobre todo en el Tour de Francia. La temporada empezaba con una victoria de etapa en el Tour Down Under, a cargo de Gerrans, el cual no pudo repetir la victoria final del año anterior. La verdad que era muy difícil repetir una temporada como la de 2012, con trece victorias World Tour, entre ellas una en el Giro y otra en Milán-Sanremo, además de las victorias finales en el Tour Down Under y Volta a Cataluña. Pero el equipo australiano se ha superado a sí mismo tras un arranque de temporada peor que el del año anterior. Era la época de carreras fuera de Europa, y el Orica puso de manifiesto su poderío en la crono para imponerse, por medio de Svein Tuft, en la contrarreloj del Tour de San Luis. Además, Leigh Howard se imponía en dos trofeos de la Challenge de Mallorca para completar un gran mes de febrero. Llegaba marzo y arrancaba la temporada World Tour en Europa. Albasini se imponía en Saint Vallier, en la cuarta etapa de la París-Niza, superando a hombres de la calidad de Velits, Gasparotto o Ulissi.

Idilio en territorio español

La temporada española le venía como anillo al dedo a los de Neil Stephens. Tras sus dos victorias en la Challenge, Gerrans se imponía en la sexta etapa de la Volta mientras que el propio Gerrans e Impey se llevaban las dos primeras etapas de la Vuelta al País Vasco, copando un podio enteramente australiano en las primeras etapas. Además, Weening fue sexto en la general final. Con ello, la primera parte de la temporada llegaba a su fin y el equipo ponía sus miras en el Giro de Italia.

Fuente: EFE

Sin grandes resultados en las Clásicas

Pero en medio llegaba la temporada de clásicas. El Orica, a pesar de gozar con buenos rematadores y sprinter no se ha caracterizado por tener grandes clasicómanos, a parte de Gerrans que se impuso en la Milán-Sanremo 2012. Pero este año, los éxitos no iban a llegar. Tan solo Sebastian Langeveld, líder del equipo en las clásicas del pavé, mantuvo el tipo de entre los pupilos de Neil Stephens siendo quinto en E3 Harelbeke, décimo en el Tour de Flandes y séptimo en París-Roubaix. Además, el propio Langeveld sorprendía siendo el primer Orica en la meta de Sanremo.

En las clásicas de las Árdenas, el equipo estuvo mucho más afinado y Gerrans estuvo a punto de repetir victoria en la temporada de clásicas. Pero sus fuerzas no llegaron para alcanzar a un genial Kreuziger que se llevó la Amstel con mucha ventaja. Weening fue séptimo. El propio Gerrans repitió top-10 en la Lieja-Bastogne-Lieja. En la Flecha Valona, con la ausencia de Gerrans, Albasini era el líder del equipo y no supo estar a la altura. El suizo realizó una gran temporada en 2012 pero no ha estado fino en la pasada campaña. El exciclista de Columbia fue vigesimoprimero. Y así, sin pena ni gloria, finalizaba el transcurso de Orica en la temporada de clásicas primaverales.

Un Giro, descafeinado

Se acercaba el Giro, aunque la carrera italiano no fue demasiado buena para el Orica. Tras ganar una etapa en la Tirreno-Adriático, a manos de Matthew Goss. Sin resultados destacables en Romandía, el Giro fue una mera procesión para los australianos. Con un equipo muy flojo, con tan solo Pieter Weening, Matthew Goss y Jens Keukeleire como hombres destacados en la lucha por las etapas o la general, el Orica no logró ningún puesto destacado y se fue de vacío de la carrera italiana. El comienzo de la carrera no fue del todo malo para Orica, con varios top-10 en etapas puntuales a manos de Weening, Lancaster, Keukeleire o Goss, quien llegó a ocupar el podio de una etapa. En la montaña, Weening se hundió y con Keukeleire no era suficiente para tener opciones de victoria en fugas. Y así, de vacío, se marchaban los de Stephens de Italia.

Mientras, de forma paralela al Giro, llegaron varias alegrías en forma de victorias de etapa, aunque sea en carreras del circuito UCI Europe. Durbridge, Kruopis y Vaitkus ganaron en el Circuito de la Sarthe, Turquía y Azerbaiyán, respectivamente.

Ilusionante acercamiento al Tour

Pero llegaba el verano y el Tour estaba cada vez más cerca. El momento más álgido del rendimiento de Orica. En junio llegaron más victorias en el circuito secundario con Michael Albasini que conseguía la que sería su segunda y última victoria del año. En este caso en el GP de Kanton. Tuft y Lancaster vencían en la primera y cuarta etapa del Tour de Eslovenia, cosa que quedaba remarcada con la victoria de Cameron Meyer en la crono inicial del Tour de Suiza que le permitía ser décimo en la general final. El Orica sumaba una nueva victoria World Tour para el palmarés del Orica. Además, Goss, que venía de hacer segundo en una etapa del Criterium du Dauphiné, se coló en varios podios de etapa en Suiza, junto con Albasini y Meyer completaron un buen Tour de Suiza.

Fuente: Peter Klaunzer | EFE

La confirmación de Orica

Y llegaba el Tour de Francia, el acontecimiento ciclístico del año y el Orica dio la talla desde el principio. Gerrans se impuso en la tercera etapa, la última en territorio de Córcega, tras superar en Calvi a ciclistas de la talla de Sagan, Rojas, Kwiatkowski, Gilbert, Flecha... Al día siguiente, en la contrarreloj por equipos de Niza, el Orica GreenEdge daba la campanada al superar a equipos muy potentes como Sky u Omega. La potencia y la habilidad contra el crono de los australianos daba sus frutos y colocaban a tres ciclistas, Gerrans, Impey y Albasini en el podio del Tour. Además, entre Gerrans e Impey coparon el primer puesto de la general hasta la séptima etapa, cuando llegó la montaña. Y ahí terminó el exitoso paso del Orica por el Tour de Francia 2013, con los deberes hechos y con la ilusión de una temporada que aún no había acabado.

Agosto mágico

Con el Tour acabado, el eritreo Teklehaymanot se llevaba la Clásica de Ordizia al tiempo que llegaba la última parte de la temporada. La Vuelta a Polonia supuso un nuevo éxito para el Orica GreenEdge. Pieter Weening, tras una desastrosa temporada, se imponía en la carrera de Europa del Este mostrando una gran regularidad, sin ganar ninguna etapa pero aguantando entre los mejores en la montaña y haciendo una buena contrarreloj. Es ahí donde arrancaba el glorioso mes de agosto de Orica. Tras la victoria final de Weening, Michael Matthews se llevaba dos etapas del Tour de Utah, a la vez que Jens Keukeleire triunfaba en la Vuelta a Burgos, con dos llegadas al estilo Orica: picando hacia arriba, mostrando velocidad y fuerza en los metros finales. El joven ciclista belga, destapado como la sensación del momento, se retiró antes de tiempo de la ronda española cuando era líder con el fin de centrarse en el Eneco Tour, la carrera de su país. Pero el prometedor ciclista belga no pudo luchar entre los mejores y tuvo que conformarse con un séptimo puesto de etapa como mayor logro. Langeveld se destacó en la contrarreloj con un cuarto puesto mientras que Daryl Impey y Pieter Weening fueron de menos a más para acabar entre los diez primeros de la general (quinto y octavo).

Fuente: www.tourdepologne.com

Nuevas victorias en una grande

Y llegaba la tercera grande, la Vuelta a España. Un recorrido muy variado que podría favorecer a las condiciones de Orica, con hombres rápidos y explosivos. Michael Matthews fue el auténtico triunfador de los integrantes del conjunto australiano con dos victorias de etapa en el Lago de Sanabria y en la honrosa etapa de Madrid. Y poco más. A parte del buen hacer de Matthews destacar a Clarke y Meier quienes, sin obtener resultados importantes, fueron los hombres más destacados de Orica en la montaña. Con Clarke como mejor colocado, en la posición 69 y con dos victorias de etapa se marchaba el Orica GreenEdge de España con la intención de afrontar el final de temporada de la mejor forma posible.

Fuente: EFE

Mal final de campaña

Aun así, el final de temporada no fue nada positivo para los pupilos de Neil Stephens. Impey fue decimoquinto en Plouay como resultado más destacado de las carreras de un día otoñales y destacar que en el Giro de Lombardía, ningún ciclista de Orica logró terminar. En el Tour de Pekín, que cierra la temporada, Orica conseguía un tres top-5 con Matthews (segundo y quinto) y Docker (tercero).

Nacionales y Mundial

Destacar también que el Orica GreenEdge ha conseguido hasta cinco campeonatos nacionales: Luke Durbridge hacía doblete en los Campeonatos de Australia mientras que Thomas Vaitkus triunfaba en Lituania. Por su parte, Impey se imponía en el Campeonato contrarreloj de Sudáfrica. Además, Cameron Meyer se llevaba el Campeonato en Ruta de Oceanía.

En el Mundial de Florencia, los ciclistas de Orica GreenEdge realizaron un buen papel, defendiendo en su mayoría a la selección australiana. En la contrarreloj por equipos el conjunto Orica plantó cara, y de qué manera, al todopoderoso Omega Pharma-Quick Step. El equipo de Cavendish, Martin, Chavanel y compañía tan solo se llevó el oro por un segundo, tras una prueba con una igualdad tremenda. Finalmente, el Orica se fue de Florencia con la plata colgada de cuello. En la prueba en ruta, Simon Clarke fue el más destacado de los australianos, siendo séptimo en una prueba durísimas.

Y así daba fin un año de alegrías y victorias para el Orica GreenEdge que, si bien no superó con creces al 2012, el salto cualitativo en cuanto a calidad de las victorias, es un paso enorme para una formación de nueva creación